Грузія славиться своєю багатою кулінарною спадщиною, яка вражає різноманіттям смаків та ароматів.

Серед багатьох страв, популярних і за межами країни, важливе місце займає також салат Сазапхуло. Основа салату – свіжі овочі, зелень та неймовірно смачна та ароматна заправка з волоськими горіхами.

Майже у будь-якому закладі харчування з грузинською кухнею можна натрапити на цей салат. Але рецепт Сазапхуло не складний, а смак настільки багатий, бо варто обов’язково приготувати його у домашніх умовах.

Обирайте для приготування якісні овочі та зелень, і у вас вийде неймовірна смакота, яку можна подати до будь-якої страви грузинської кухні й не тільки!

Як приготувати салат Сазапхуло

Якщо любите гострий смак страв, додайте у салат також нарізаний свіжий перець чилі.

Інгредієнти:

Для салату:

огірки свіжі – 3-4 шт.

помідори – 3 шт.

цибулина (бажано червона) – 1 шт.

Для заправки:

горіхи волоські почищені та обсмажені – 1 склянка

олія – 100 г

кінза нарізана – 2 ст. л.

кріп нарізаний – 1 ст. л.

сіль, перець чорний мелений та чилі – до смаку

хмелі-сунелі – 1 ч. л.

Салат Сазапхуло: рецепт покроково

Огірки та помідори миємо та злегка обсушуємо. Огірки нарізаємо кружальцями або шматочками середнього розміру. Помідори нарізаємо скибками. Цибулину чистимо, миємо та нарізаємо тонкими півкільцями чи кільцями. Для заправки усі інгредієнти викладаємо у чашу блендера і гарно збиваємо. Якщо отримана маса вийшла занадто суха, можна додати трішки олії чи кип’яченої води. Також іноді кухарі додають до неї дрібку цукру. До речі, цим смачним горіховим соусом можна також заправляти й інші овочеві салати. Підготовлені овочі викладаємо в миску. Додаємо заправку і перемішуємо. Салат викладаємо на пласку тарілку та відразу подаємо до столу. Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.