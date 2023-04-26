Весна и лето — сезон свежих, легких и овощных салатов. Чтобы ежедневно радовать себя вкусными салатиками, нужно иметь хорошую фантазию, ведь есть каждый день одинаковые блюда очень надоедает.
Факты ICTV подготовили для вас три разных и одновременно вкусных рецепта салатов с редисом и яйцом.
Салат с редисом и яйцом
Вам понадобится:
- Редиска — 350 г.
- Зеленый лук — 1 пучок.
- Яйца — 4 шт.
- Майонез и сметана на ваш вкус.
- Соль, перец тоже на ваш вкус.
Приготовление:
- Поставьте вариться яйца, а параллельно помойте и нарежьте редиску тонкими кольцами.
- Положите нарезанный редис в миску и добавьте нарезанный лук.
- Когда яйца сварятся, нарежьте их на небольшие кубики и отправьте в миску к овощам.
- В отдельной миске смешайте мелко нарезанную петрушку и сметану (или майонез). Тщательно перемешайте заправку, также можно добавить немножко воды.
- Залейте заправкой салат, добавьте любимые специи и тщательно перемешайте блюдо.
Такой легкий и в то же время свежий салат станет отличным дополнением к любому гарниру, мясу или рыбе!
Салат с редисом, яйцом и кукурузой
Ингредиенты:
- Редиска — 200 г.
- Огурец — 2 шт.
- Консервированная кукуруза — пол банки.
- Сметана — 3-4 ст. л.
- Салатные листья — 4-5 шт.
- Яйца — 4 шт.
Приготовление:
- Отварите яйца и нарежьте их полукольцами.
- Пересыпьте яйца в салатницу и добавьте нарезанную редиску.
- Всыпьте в миску кукурузу и нарезанные огурцы.
- Теперь добавьте листья салата, специи и сметану.
- Тщательно перемешайте салат и наслаждайтесь!
Салат с фетой
Для этого блюда вам понадобится:
- Редиска — 300 г.
- Яйца — 4 шт.
- Сыр фета — 150 г.
- Грибы — 250 г.
- Руккола или шпинат — 1 пучок.
- Оливковое масло — 2-3 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль и перец на ваш вкус.
Как готовить?
- Сначала сварите яйца и нарежьте их крупными кубиками.
- В большую миску положите вымытый шпинат или рукколу (можно смешать), добавьте яйца и нарезанный редис.
- На сухой сковородке поджарьте грибы. Они должны стать мягкими.
- Пока остывают грибы, нарежьте сыр фета и добавьте к салату.
- Теперь сделайте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок и специи в отдельной миске. Тщательно перемешайте и залейте салат.
- В конце добавьте грибы и тщательно перемешайте блюдо.
Вкусный, а главное полезный салат готов!