Весна и лето — сезон свежих, легких и овощных салатов. Чтобы ежедневно радовать себя вкусными салатиками, нужно иметь хорошую фантазию, ведь есть каждый день одинаковые блюда очень надоедает.

Факты ICTV подготовили для вас три разных и одновременно вкусных рецепта салатов с редисом и яйцом.

Салат с редисом и яйцом

Вам понадобится:

Редиска — 350 г.

Зеленый лук — 1 пучок.

Яйца — 4 шт.

Майонез и сметана на ваш вкус.

Соль, перец тоже на ваш вкус.

Приготовление:

Поставьте вариться яйца, а параллельно помойте и нарежьте редиску тонкими кольцами. Положите нарезанный редис в миску и добавьте нарезанный лук. Когда яйца сварятся, нарежьте их на небольшие кубики и отправьте в миску к овощам. В отдельной миске смешайте мелко нарезанную петрушку и сметану (или майонез). Тщательно перемешайте заправку, также можно добавить немножко воды. Залейте заправкой салат, добавьте любимые специи и тщательно перемешайте блюдо.

Такой легкий и в то же время свежий салат станет отличным дополнением к любому гарниру, мясу или рыбе!

Салат с редисом, яйцом и кукурузой

Ингредиенты:

Редиска — 200 г.

Огурец — 2 шт.

Консервированная кукуруза — пол банки.

Сметана — 3-4 ст. л.

Салатные листья — 4-5 шт.

Яйца — 4 шт.

Приготовление:

Отварите яйца и нарежьте их полукольцами. Пересыпьте яйца в салатницу и добавьте нарезанную редиску. Всыпьте в миску кукурузу и нарезанные огурцы. Теперь добавьте листья салата, специи и сметану. Тщательно перемешайте салат и наслаждайтесь!

Салат с фетой

Для этого блюда вам понадобится:

Редиска — 300 г.

Яйца — 4 шт.

Сыр фета — 150 г.

Грибы — 250 г.

Руккола или шпинат — 1 пучок.

Оливковое масло — 2-3 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль и перец на ваш вкус.

Как готовить?

Сначала сварите яйца и нарежьте их крупными кубиками. В большую миску положите вымытый шпинат или рукколу (можно смешать), добавьте яйца и нарезанный редис. На сухой сковородке поджарьте грибы. Они должны стать мягкими. Пока остывают грибы, нарежьте сыр фета и добавьте к салату. Теперь сделайте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок и специи в отдельной миске. Тщательно перемешайте и залейте салат. В конце добавьте грибы и тщательно перемешайте блюдо.

Вкусный, а главное полезный салат готов!