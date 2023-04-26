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Еда

Витаминная бомба на вашей кухне! Три рецепта салата с редисом и яйцом

26 апреля 2023, 17:40
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Салат з редискою та яйцем
Источник: Depositphotos

Весна и лето — сезон свежих, легких и овощных салатов. Чтобы ежедневно радовать себя вкусными салатиками, нужно иметь хорошую фантазию, ведь есть каждый день одинаковые блюда очень надоедает.

Факты ICTV подготовили для вас три разных и одновременно вкусных рецепта салатов с редисом и яйцом.

Салат с редисом и яйцом

Вам понадобится:

  • Редиска — 350 г.
  • Зеленый лук — 1 пучок.
  • Яйца — 4 шт.
  • Майонез и сметана на ваш вкус.
  • Соль, перец тоже на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Поставьте вариться яйца, а параллельно помойте и нарежьте редиску тонкими кольцами.
  2. Положите нарезанный редис в миску и добавьте нарезанный лук.
  3. Когда яйца сварятся, нарежьте их на небольшие кубики и отправьте в миску к овощам.
  4. В отдельной миске смешайте мелко нарезанную петрушку и сметану (или майонез). Тщательно перемешайте заправку, также можно добавить немножко воды.
  5. Залейте заправкой салат, добавьте любимые специи и тщательно перемешайте блюдо.

Такой легкий и в то же время свежий салат станет отличным дополнением к любому гарниру, мясу или рыбе!

Салат з редискою та яйцем

Фото: Pixabay

Салат с редисом, яйцом и кукурузой

Ингредиенты:

  • Редиска — 200 г.
  • Огурец — 2 шт.
  • Консервированная кукуруза — пол банки.
  • Сметана — 3-4 ст. л.
  • Салатные листья — 4-5 шт.
  • Яйца — 4 шт.

Приготовление:

  1. Отварите яйца и нарежьте их полукольцами.
  2. Пересыпьте яйца в салатницу и добавьте нарезанную редиску.
  3. Всыпьте в миску кукурузу и нарезанные огурцы.
  4. Теперь добавьте листья салата, специи и сметану.
  5. Тщательно перемешайте салат и наслаждайтесь!

Салат с фетой

Для этого блюда вам понадобится:

  • Редиска — 300 г.
  • Яйца — 4 шт.
  • Сыр фета — 150 г.
  • Грибы — 250 г.
  • Руккола или шпинат — 1 пучок.
  • Оливковое масло — 2-3 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль и перец на ваш вкус.

Как готовить?

  1. Сначала сварите яйца и нарежьте их крупными кубиками.
  2. В большую миску положите вымытый шпинат или рукколу (можно смешать), добавьте яйца и нарезанный редис.
  3. На сухой сковородке поджарьте грибы. Они должны стать мягкими.
  4. Пока остывают грибы, нарежьте сыр фета и добавьте к салату.
  5. Теперь сделайте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок и специи в отдельной миске. Тщательно перемешайте и залейте салат.
  6. В конце добавьте грибы и тщательно перемешайте блюдо.

Вкусный, а главное полезный салат готов!

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Кулінарні рецепти Рецепти салат
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