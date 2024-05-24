Это полезное и вкусное сезонное блюдо от ведущего “Рассмеши комика по-новому” (Новый канал) – идеальный ужин!

Одним из хобби юмориста, импровизатора и ведущего шоу “Рассмеши комика по-новому”, которое каждую среду в 20:00 показывает Новый канал, Валентина Михиенко является кулинария.

Валик не просто любит готовить, но и с радостью делится рецептами. Говоря о сезонных легких блюдах, он предлагает приготовить сибаса с муссом из спаржи.

Сибас с муссом из спаржи

Ингредиенты:

филе сибаса – 2 шт.

спаржа – 1 пучок

луковица – 1 шт.

чеснок – 1 зубок

сливки 33% – 150-200 мл

оливковое масло – по вкусу

сливочное масло – по вкусу

соль, черный перец и белый перец – по вкусу

веточка укропа – для декора

Сибас с муссом из спаржи: рецепт пошагово

Рыбу и сливки достаньте из холодильника за полчаса до приготовления. Тщательно осмотрите филе и удалите все кости. Помойте, посолите и поперчите рыбу. Высушите бумажным полотенцем, чтобы вышла лишняя влага перед обжаркой. Пожарьте рыбу на сковороде, смазанной оливковым и сливочным маслом, на мощности 7/10 до золотистой корочки с двух сторон. Лайфхак: только положив филе на сковородку, прижмите его чем-то, чтобы оно не скрутилось. После жарки положите сибаса на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Лук нарежьте кубиками, зубок чеснока измельчите. Спаржу помойте и порежьте на куски около 5 см. Растопите в сотейнике кубик сливочного масла, добавьте оливковое масло. Переложите туда лук с чесноком, немного обжарьте, помешивая. Добавьте спаржу. Посолите и поперчите. Приготовьте спаржу под пергаментом на мощности 3/10 в течение около 18 минут. Готовность проверяйте, как будто это картофель на пюре. Добавьте сливки и доварите до полной готовности. Превратите вареную спаржу в мусс с помощью миксера. Мусс процедите через сито. Выложите на тарелку мусс, на него – филе сибаса, украсьте укропом.

Рецепт сибаса с муссом из спаржи не сложный. Готовьте вместе и все будет вкусно и красиво. Приятного аппетита!

Проветрите голову – смотрите юмористический проект “Рассмеши комика по-новому” каждую среду в 20:00 на Новом канале!

Фото: Новий канал; Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.