Это полезное и вкусное сезонное блюдо от ведущего “Рассмеши комика по-новому” (Новый канал) – идеальный ужин!
Одним из хобби юмориста, импровизатора и ведущего шоу “Рассмеши комика по-новому”, которое каждую среду в 20:00 показывает Новый канал, Валентина Михиенко является кулинария.
Валик не просто любит готовить, но и с радостью делится рецептами. Говоря о сезонных легких блюдах, он предлагает приготовить сибаса с муссом из спаржи.
Сибас с муссом из спаржи
Ингредиенты:
- филе сибаса – 2 шт.
- спаржа – 1 пучок
- луковица – 1 шт.
- чеснок – 1 зубок
- сливки 33% – 150-200 мл
- оливковое масло – по вкусу
- сливочное масло – по вкусу
- соль, черный перец и белый перец – по вкусу
- веточка укропа – для декора
Сибас с муссом из спаржи: рецепт пошагово
- Рыбу и сливки достаньте из холодильника за полчаса до приготовления. Тщательно осмотрите филе и удалите все кости. Помойте, посолите и поперчите рыбу. Высушите бумажным полотенцем, чтобы вышла лишняя влага перед обжаркой.
- Пожарьте рыбу на сковороде, смазанной оливковым и сливочным маслом, на мощности 7/10 до золотистой корочки с двух сторон. Лайфхак: только положив филе на сковородку, прижмите его чем-то, чтобы оно не скрутилось. После жарки положите сибаса на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
- Лук нарежьте кубиками, зубок чеснока измельчите.
- Спаржу помойте и порежьте на куски около 5 см.
- Растопите в сотейнике кубик сливочного масла, добавьте оливковое масло. Переложите туда лук с чесноком, немного обжарьте, помешивая.
- Добавьте спаржу. Посолите и поперчите.
- Приготовьте спаржу под пергаментом на мощности 3/10 в течение около 18 минут. Готовность проверяйте, как будто это картофель на пюре. Добавьте сливки и доварите до полной готовности.
- Превратите вареную спаржу в мусс с помощью миксера. Мусс процедите через сито.
- Выложите на тарелку мусс, на него – филе сибаса, украсьте укропом.
Рецепт сибаса с муссом из спаржи не сложный. Готовьте вместе и все будет вкусно и красиво. Приятного аппетита!
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Проветрите голову – смотрите юмористический проект “Рассмеши комика по-новому” каждую среду в 20:00 на Новом канале!
Фото: Новий канал; Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.