Тесто для пельменей: идеальный рецепт

Предложенное нами тесто для пельменей очень простое в приготовлении и готовится всего из четырех ингредиентов. Из такого теста получаются очень вкусные и сочные пельмени. А все потому, что сделаны собственноручно, в домашних условиях.

Пельмени из этого теста можно заморозить для дальнейшего приготовления.

Делимся классическим рецептом теста на пельмени на воде. Если хотите приготовить заварное, переходите по ссылке.

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Так какое же тесто для пельменей лучше заварное или обычное? Эти два вида теста прекрасно подходят для приготовления пельменей. Классическое получается более твердое, но начинка будет сочнее. С заварным тестом легче работать, оно мягкое, но начинка будет менее сочной.

Рецепт теста на пельмени

Главное правило – не “забивайте” тесто мукой и тоненько раскатывайте. Раскатывайте тесто скалкой от центра к краям, выдерживая одинаковый нажим.

Ингредиенты:

вода холодная – 250 мл

яйцо – 1 шт.

мука – 500 г (750 мл)

соль (крупная) – 1 ч. л.

Приготовление:

В миску влить холодную воду, добавить яйцо, соль и хорошо перемешать. Постепенно ввести просеянную муку и замесить мягкое тесто. Пельменное тесто готово. Оставляем его на 30 минут, а в это время можно приготовить начинку.

Для начинки берут любое мясо: свинину, телятину, говядину или мясо птицы. Обязательно добавляют лук и специи. Обычно из специй добавляют соль и молотый черный перец. Но если у вас говяжий фарш, можно добавить пару щепоток молотой зиры и кориандра. Чтобы начинка получилась сочная, влейте в уже готовый фарш немного воды, перемешайте и поставьте в холодильник на 20 минут.

Пельмени можно лепить вручную, или сделать в пельменнице. Для обычной пельменницы, тесто разделяем на 8 одинаковых кусочков. При раскатывании с двух сторон посыпаем мукой.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.