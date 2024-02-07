Тісто для пельменів: ідеальний рецепт

Запропоноване нами тісто для пельменів дуже просте у приготуванні та готується усього з чотирьох інгредієнтів. З нього виходять дуже смачні та соковиті пельмені. А все тому, що зроблені власноруч, в домашніх умовах.

Пельмені з цього тіста можна заморозити для подальшого приготування.

Ділимося класичним рецептом тіста на пельмені на воді. Якщо бажаєте приготувати заварне, переходьте за посиланням.

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То яке ж тісто для пельменів краще заварне чи звичайне? Ці два види тіста чудово підходять для приготування пельменів. Класичне виходить більше тверде, але начинка буде соковитіша. Із заварним тістом легше працювати, воно м’яке, але начинка буде менш соковитою.

Рецепт тіста на пельмені

Головне правило – не “забивайте” тісто борошном і тоненько розкочуйте. Розкочуйте тісто качалкою від центра до країв, витримуючи однаковий натиск.

Інгредієнти:

вода холодна – 250 мл

яйце – 1 шт.

борошно – 500 г (750 мл)

сіль (велика) – 1 ч. л.

Приготування:

У миску влити холодну воду, додати яйце, сіль і добре перемішати. Поступово ввести просіяне борошно і замісити м’яке тісто. Пельменне тісто готово. Залишаємо його на 30 хвилин, а в цей час можна приготувати начинку.

Для начинки беруть будь-яке м’ясо: свинину, телятину, яловичина або м’ясо птиці. Обов’язково додають цибулю та спеції. Зазвичай зі спецій додають сіль та мелений чорний перець. Але якщо у вас яловичий фарш, можна додати пару дрібок меленої зіри та коріандру. Щоб начинка вийшла соковита, влийте в уже готовий фарш трохи води, перемішайте і поставте в холодильник на 20 хвилин.

Пельмені можна ліпити вручну, або зробити в пельменниці. Для звичайної пельменниці, тісто розділяємо на 8 однакових шматочків. При розкочуванні з двох боків посипаємо борошном.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.