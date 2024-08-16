Каждое лето, когда наступает сезон слив, многие хозяйки готовят на зиму ткемали из сливы. И не зря, это настоящее произведение грузинской кулинарии!

Как же прекрасно холодным зимним вечером открыть баночку грузинского ткемали из сливы и подать с темным хлебом к любому блюду!

Рецептом ткемали делится шеф Евгений Клопотенко. Перед тем как начать готовить ткемали из сливы на зиму, он рекомендует почитать правила приготовления.

Сейчас смотрят

Как приготовить соус ткемали из сливы: советы

Для приготовления ткемали лучше всего берите один сорт слив (кисловатый). Не используйте сладкие медовые сорта. Они подходят только для сладкой заготовки.

Для приготовления этой грузинской закуски всегда берут такие ингредиенты: кинзу, стручковый чили, чеснок (обязательно свежий, гранулированный не подойдет), соль, сахар и хмели-сунели. В предложенном рецепте нет базилика, но его также часто добавляют к этому грузинскому соусу. Еще один отличный ингредиент – мята, которую можно заменить мелиссой по желанию.

Перец чили придает блюду пикантную жгучесть, поэтому стоит добавлять его по вашему вкусу. Вы можете добавить меньше или больше, в зависимости от того, насколько острое блюдо вы хотите получить.

Ткемали из сливы рецепт на зиму самый вкусный

Ингредиенты:

сливы кислые – 1 кг

сахар – 1-2 ст. л.

соль – 3 ч. л.

вода – полстакана

чеснок – 1 головка

хмели-сунели – 2 ч. л.

кинза – 1 пучок или 14 веточек

мята – 10 веточек

перец чили – 1 шт. или по вкусу

Ткемали из сливы на зиму: рецепт пошагово

Сливы хорошо моем, разделяем пополам и удаляем косточку и выкладываем в кастрюлю или миску. Добавляем воду, сахар и соль и варим, иногда перемешивая, после закипания воды 30 минут. Зелень (кинзу и мяту) промываем, слегка обсушиваем и мелко нарезаем. Чеснок чистим и также мелко нарезаем или пропускаем через пресс. Мякоть перца чили нарезаем. Вареные сливы взбиваем погружным блендером. Добавляем нарезанную зелень и чеснок, хмели-сунели и чили. Перемешиваем, доводим до кипения. Огонь уменьшаем и варим еще 10-12 минут. Горячий ткемали из сливы разливаем в стерилизованные банки и закручиваем крышками (также стерилизованными).

Храним эту вкуснятину в прохладном темном месте около 18 месяцев.

С чем подать соус ткемали. Соус ткемали прекрасно сочетается с рыбой, мясом, блюдами из картофеля, макаронами, рисом и даже овощами. Также ткемали из сливы можно использовать как маринад для мяса или добавлять в различные супы и тушеные блюда для придания особого вкуса.

Источник: Евгений Клопотенко