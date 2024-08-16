Каждое лето, когда наступает сезон слив, многие хозяйки готовят на зиму ткемали из сливы. И не зря, это настоящее произведение грузинской кулинарии!
Как же прекрасно холодным зимним вечером открыть баночку грузинского ткемали из сливы и подать с темным хлебом к любому блюду!
Рецептом ткемали делится шеф Евгений Клопотенко. Перед тем как начать готовить ткемали из сливы на зиму, он рекомендует почитать правила приготовления.
Как приготовить соус ткемали из сливы: советы
- Для приготовления ткемали лучше всего берите один сорт слив (кисловатый). Не используйте сладкие медовые сорта. Они подходят только для сладкой заготовки.
- Для приготовления этой грузинской закуски всегда берут такие ингредиенты: кинзу, стручковый чили, чеснок (обязательно свежий, гранулированный не подойдет), соль, сахар и хмели-сунели. В предложенном рецепте нет базилика, но его также часто добавляют к этому грузинскому соусу. Еще один отличный ингредиент – мята, которую можно заменить мелиссой по желанию.
- Перец чили придает блюду пикантную жгучесть, поэтому стоит добавлять его по вашему вкусу. Вы можете добавить меньше или больше, в зависимости от того, насколько острое блюдо вы хотите получить.
Ткемали из сливы рецепт на зиму самый вкусный
Ингредиенты:
- сливы кислые – 1 кг
- сахар – 1-2 ст. л.
- соль – 3 ч. л.
- вода – полстакана
- чеснок – 1 головка
- хмели-сунели – 2 ч. л.
- кинза – 1 пучок или 14 веточек
- мята – 10 веточек
- перец чили – 1 шт. или по вкусу
Ткемали из сливы на зиму: рецепт пошагово
- Сливы хорошо моем, разделяем пополам и удаляем косточку и выкладываем в кастрюлю или миску.
- Добавляем воду, сахар и соль и варим, иногда перемешивая, после закипания воды 30 минут.
- Зелень (кинзу и мяту) промываем, слегка обсушиваем и мелко нарезаем. Чеснок чистим и также мелко нарезаем или пропускаем через пресс. Мякоть перца чили нарезаем.
- Вареные сливы взбиваем погружным блендером. Добавляем нарезанную зелень и чеснок, хмели-сунели и чили. Перемешиваем, доводим до кипения. Огонь уменьшаем и варим еще 10-12 минут.
- Горячий ткемали из сливы разливаем в стерилизованные банки и закручиваем крышками (также стерилизованными).
Храним эту вкуснятину в прохладном темном месте около 18 месяцев.
С чем подать соус ткемали. Соус ткемали прекрасно сочетается с рыбой, мясом, блюдами из картофеля, макаронами, рисом и даже овощами. Также ткемали из сливы можно использовать как маринад для мяса или добавлять в различные супы и тушеные блюда для придания особого вкуса.
Источник: Евгений Клопотенко