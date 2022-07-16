Полноценное питание – основа крепкого здоровья. И здесь без суперфудов – самых полезных из продуктов – не обойтись. Но реально ли во время войны потреблять достаточно витаминов и микроэлементов. Да! Если знать секреты профессионалов. Фактам ICTV их открыла психолог-нутрициолог Богдана Люлько.

– Во время войны нам крайне необходимо поддерживать свое тело в здоровом состоянии. И именно выбор “суперфудов” по супердоступной цене нам в этом поможет, – убеждает Богдана Люлько.

Обычно само слово “суперфуд” ассоциируется с чем-то особенным, недоступным и, конечно, дорогим. Но чтобы получать достаточно витаминов и минералов с едой, необязательно покупать деликатесы по заоблачной цене.

Самые полезные продукты

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Возможно, вы удивитесь, но дорогой – не обязательно синоним полезного. Есть ряд суперфудов, знакомых нам с детства. Их легко достать даже во время военного дефицита. И стоят они относительно недорого.

5 военных суперфудов:

Печень, сердце, желудочки (говядина, свинина, курятина, индейка) – источники животного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа.

Яйца – богаты незаменимыми аминокислотами, жирами, лецитином, фосфором, кальцием, железом.

Бобовые, особенно фасоль, горох, чечевица. Содержат немало полезного растительного белка, клетчатки, минералов.

Крупы. Следует покупать прежде всего гречку, овес, пшено, просо. Тогда ваш организм будет получать достаточно растительного белка, клетчатки, минералов.

Грецкий орех. Лучший источник полезных жиров и минералов, стимулирующих работу мозга, эндокринной и иммунной систем кожи.

Предпочитаем сезонные продукты

Есть одно простое правило: питайтесь в соответствии с сезоном. Нет смысла зимой покупать тепличные огурцы и помидоры за все деньги мира, а летом – цитрусовые, которые утратили уже все витамины.

Лето – это время зелени, свежих овощей и фруктов. Сейчас они недорогие и очень вкусные. Итак, ваша задача – запастись витаминами на весь сезон.

– Чем более разноцветен ваш салат, тем он полезнее. Особенно важна зелень для нашего кишечника. А здоровый кишечник – это крепкий иммунитет. 300 г разнообразных салатов в сутки – это здоровый минимум, – уверяет специалист.

Еще один прекрасный источник витаминного комплекса – сезонные ягоды. Это ваше лекарство, причем – лучше и дешевле, чем из аптеки.

— Ягоды оказывают иммуномоделирующее, антимикробное, противовоспалительное действие. Но помните, чтобы извлечь всю пользу из ягод, не нужно термически их обрабатывать, – предостерегает Богдана Люлько.

Поэтому вместо компота лучше сделать домашний лимонад: немного ягод, мяты, капля лимонного сока и вода. Освежает в жару и наполняет витаминами.

Если ваш организм будет накормлен не только калориями, но и всеми необходимыми веществами на клеточном уровне, то стрессовые факторы будут оказывать меньшее влияние на иммунитет.

Во время войны очень важно сохранить свое здоровье и здоровье близких. Даже в ситуациях, когда мы не можем влиять на стрессовые факторы извне, мы можем поддерживать тело. И еда – предмет сознательного выбора.

Так что выбираем здоровье для себя и родных!