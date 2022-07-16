Полноценное питание – основа крепкого здоровья. И здесь без суперфудов – самых полезных из продуктов – не обойтись. Но реально ли во время войны потреблять достаточно витаминов и микроэлементов. Да! Если знать секреты профессионалов. Фактам ICTV их открыла психолог-нутрициолог Богдана Люлько.
– Во время войны нам крайне необходимо поддерживать свое тело в здоровом состоянии. И именно выбор “суперфудов” по супердоступной цене нам в этом поможет, – убеждает Богдана Люлько.
Обычно само слово “суперфуд” ассоциируется с чем-то особенным, недоступным и, конечно, дорогим. Но чтобы получать достаточно витаминов и минералов с едой, необязательно покупать деликатесы по заоблачной цене.
Самые полезные продукты
Возможно, вы удивитесь, но дорогой – не обязательно синоним полезного. Есть ряд суперфудов, знакомых нам с детства. Их легко достать даже во время военного дефицита. И стоят они относительно недорого.
5 военных суперфудов:
- Печень, сердце, желудочки (говядина, свинина, курятина, индейка) – источники животного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа.
- Яйца – богаты незаменимыми аминокислотами, жирами, лецитином, фосфором, кальцием, железом.
- Бобовые, особенно фасоль, горох, чечевица. Содержат немало полезного растительного белка, клетчатки, минералов.
- Крупы. Следует покупать прежде всего гречку, овес, пшено, просо. Тогда ваш организм будет получать достаточно растительного белка, клетчатки, минералов.
- Грецкий орех. Лучший источник полезных жиров и минералов, стимулирующих работу мозга, эндокринной и иммунной систем кожи.
Предпочитаем сезонные продукты
Есть одно простое правило: питайтесь в соответствии с сезоном. Нет смысла зимой покупать тепличные огурцы и помидоры за все деньги мира, а летом – цитрусовые, которые утратили уже все витамины.
Лето – это время зелени, свежих овощей и фруктов. Сейчас они недорогие и очень вкусные. Итак, ваша задача – запастись витаминами на весь сезон.
– Чем более разноцветен ваш салат, тем он полезнее. Особенно важна зелень для нашего кишечника. А здоровый кишечник – это крепкий иммунитет. 300 г разнообразных салатов в сутки – это здоровый минимум, – уверяет специалист.
Еще один прекрасный источник витаминного комплекса – сезонные ягоды. Это ваше лекарство, причем – лучше и дешевле, чем из аптеки.
— Ягоды оказывают иммуномоделирующее, антимикробное, противовоспалительное действие. Но помните, чтобы извлечь всю пользу из ягод, не нужно термически их обрабатывать, – предостерегает Богдана Люлько.
Поэтому вместо компота лучше сделать домашний лимонад: немного ягод, мяты, капля лимонного сока и вода. Освежает в жару и наполняет витаминами.
Если ваш организм будет накормлен не только калориями, но и всеми необходимыми веществами на клеточном уровне, то стрессовые факторы будут оказывать меньшее влияние на иммунитет.
Во время войны очень важно сохранить свое здоровье и здоровье близких. Даже в ситуациях, когда мы не можем влиять на стрессовые факторы извне, мы можем поддерживать тело. И еда – предмет сознательного выбора.
Так что выбираем здоровье для себя и родных!