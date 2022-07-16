Повноцінне харчування – основа міцного здоров’я. І тут без суперфудів – найкорисніших з продуктів – не обійтися. Та чи реально під час війни споживати вдосталь вітамінів і мікроелементів. Так! Якщо знати секрети професіоналів. Фактам ICTV їх відкрила психолог-нутриціолог Богдана Люлько.
– Під час війни нам вкрай необхідно підтримувати своє тіло у здоровому стані. І саме вибір “суперфудів” за супердоступною ціною нам в цьому допоможе, – переконує Богдана Люлько.
Зазвичай саме слово “суперфуд” асоціюється з чимось особливим, недоступним і, звичайно, дорогим. Але, щоб отримувати достатньо вітамінів і мінералів з їжею, необов’язково купувати делікатеси за захмарною ціною.
Найкорисніші продукти
Можливо, ви здивуєтесь, але дорогий – необов’язково синонім корисного. Є ряд суперфудів, знайомих нам з дитинства. Їх неважко дістати навіть під час воєнного дефіциту. І коштують вони відносно недорого.
5 воєнних суперфудів:
- Печінка, серце, шлуночки (яловичина, свинина, курятина, індичка) – це джерела тваринного білка, незамінних амінокислот, вітамінів групи В, заліза.
- Яйця – багаті незамінними амінокислотами, жирами, лецитином, фосфором, кальцієм, залізом.
- Бобові, особливо, квасоля, горох, сочевиця. Містять чимало корисного рослинного білка, клітковини, мінералів.
- Крупи. Варто купувати насамперед гречку, овес, пшоно, просо. Тоді ваш організм буде отримувати вдосталь рослинного білка, клітковини, мінералів.
- Волоський горіх. Найкраще джерело корисних жирів та мінералів, що стимулюють роботу мозку, ендокринної та імунної систем, шкіри.
Віддаємо перевагу сезонному
Є одне просте правило: харчуйтеся відповідно до сезону. Немає сенсу взимку купувати тепличні огірки і помідори за всі гроші світу, а влітку – цитрусові, які втратили вже всі вітаміни.
Літо – це пора зелені, свіжих овочів та фруктів. Зараз вони недорогі і дуже смачні. Отже, ваше завдання – запастися вітамінами на увесь сезон.
– Чим більш різнобарвний ваш салат, тим корисніший. Особливо важливою є зелень для нашого кишківника. А здоровий кишківник – це міцний імунітет. 300 г різноманітних салатів на добу – то є здоровий мінімум, – запевняє фахівчиня.
Ще одне прекрасне джерело вітамінного комплексу – сезонні ягоди. Це ваші ліки, причому – кращі і дешевші, ніж з аптеки.
– Ягоди мають імуномоделюючу, антимікробну, протизапальну дію. Але пам’ятайте, щоб отримати всю користь з ягід, не потрібно термічно їх обробляти, – застерігає Богдана Люлько.
Тож замість компоту, краще зробити домашній лимонад: трохи ягід, м’яти, крапля лимонного соку і вода. Освіжає в спеку і наповнює вітамінами.
Якщо ваш організм буде нагодований не лише калоріями, але й всіма необхідними речовинами на клітинному рівні, то стресові фактори матимуть менший вплив на імунітет.
Під час війни вкрай важливо зберегти своє здоров’я і здоров’я близьких. Навіть в ситуаціях, коли ми не можемо впливати на стресові фактори зовні, ми можемо підтримувати тіло. І їжа – предмет свідомого вибору.
Тож, обираймо здоров’я для себе та рідних!