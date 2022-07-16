Повноцінне харчування – основа міцного здоров’я. І тут без суперфудів – найкорисніших з продуктів – не обійтися. Та чи реально під час війни споживати вдосталь вітамінів і мікроелементів. Так! Якщо знати секрети професіоналів. Фактам ICTV їх відкрила психолог-нутриціолог Богдана Люлько.

– Під час війни нам вкрай необхідно підтримувати своє тіло у здоровому стані. І саме вибір “суперфудів” за супердоступною ціною нам в цьому допоможе, – переконує Богдана Люлько.

Зазвичай саме слово “суперфуд” асоціюється з чимось особливим, недоступним і, звичайно, дорогим. Але, щоб отримувати достатньо вітамінів і мінералів з їжею, необов’язково купувати делікатеси за захмарною ціною.

Найкорисніші продукти

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Можливо, ви здивуєтесь, але дорогий – необов’язково синонім корисного. Є ряд суперфудів, знайомих нам з дитинства. Їх неважко дістати навіть під час воєнного дефіциту. І коштують вони відносно недорого.

5 воєнних суперфудів:

Печінка, серце, шлуночки (яловичина, свинина, курятина, індичка) – це джерела тваринного білка, незамінних амінокислот, вітамінів групи В, заліза. Яйця – багаті незамінними амінокислотами, жирами, лецитином, фосфором, кальцієм, залізом. Бобові, особливо, квасоля, горох, сочевиця. Містять чимало корисного рослинного білка, клітковини, мінералів. Крупи. Варто купувати насамперед гречку, овес, пшоно, просо. Тоді ваш організм буде отримувати вдосталь рослинного білка, клітковини, мінералів. Волоський горіх. Найкраще джерело корисних жирів та мінералів, що стимулюють роботу мозку, ендокринної та імунної систем, шкіри.

Віддаємо перевагу сезонному

Є одне просте правило: харчуйтеся відповідно до сезону. Немає сенсу взимку купувати тепличні огірки і помідори за всі гроші світу, а влітку – цитрусові, які втратили вже всі вітаміни.

Літо – це пора зелені, свіжих овочів та фруктів. Зараз вони недорогі і дуже смачні. Отже, ваше завдання – запастися вітамінами на увесь сезон.

– Чим більш різнобарвний ваш салат, тим корисніший. Особливо важливою є зелень для нашого кишківника. А здоровий кишківник – це міцний імунітет. 300 г різноманітних салатів на добу – то є здоровий мінімум, – запевняє фахівчиня.

Ще одне прекрасне джерело вітамінного комплексу – сезонні ягоди. Це ваші ліки, причому – кращі і дешевші, ніж з аптеки.

– Ягоди мають імуномоделюючу, антимікробну, протизапальну дію. Але пам’ятайте, щоб отримати всю користь з ягід, не потрібно термічно їх обробляти, – застерігає Богдана Люлько.

Тож замість компоту, краще зробити домашній лимонад: трохи ягід, м’яти, крапля лимонного соку і вода. Освіжає в спеку і наповнює вітамінами.

Якщо ваш організм буде нагодований не лише калоріями, але й всіма необхідними речовинами на клітинному рівні, то стресові фактори матимуть менший вплив на імунітет.

Під час війни вкрай важливо зберегти своє здоров’я і здоров’я близьких. Навіть в ситуаціях, коли ми не можемо впливати на стресові фактори зовні, ми можемо підтримувати тіло. І їжа – предмет свідомого вибору.

Тож, обираймо здоров’я для себе та рідних!