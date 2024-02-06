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Торт Опера: рецепт шедевр французского кондитерского искусства

6 февраля 2024, 19:36
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Торт Опера

Торт Опера – это настоящая классика в мире французского кондитерского искусства, которая уже давно завоевала сердца гурманов во всем мире своим неповторимым вкусом и изысканным видом.

Классический рецепт торта Опера состоит из бисквита “джоконда”, который пропитывается сиропом с добавлением кофе, шоколадного крема и глазури.

Чтобы сделать торт Опера, нужно иметь время и терпение, но результат стоит каждой минуты!

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Как приготовить торт Опера в домашних условиях – читайте ниже.

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Торт Опера – классический рецепт

Из предложенных ингредиентов у нас получится торт весом примерно 2,5-2,6 кг.

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • миндальная мука – 200 г
  • мука пшеничная высшего сорта – 130 г
  • сахарная пудра 190 г
  • яичные белки – 225 г
  • соль -мелко
  • сливочное масло – 80 г
  • яйца – 6 шт.

Для глазури:

  • сливки (жирность не менее 30%) – 190 мл
  • вода – 100 мл
  • глюкоза – 95 г
  • сахар – 220 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • какао – 75 г
  • желатин быстрорастворимый – 1 ст. л. (полная)
  • масло – 15 мл

Для пропитки:

  • кофе натуральный заваренный (крепкий) – 90 мл
  • сахар – 50 г
  • Для ганаша:
  • сливки 30% – 160 г
  • черный шоколад – 140 г
  • белый шоколад – 120 г
  • молочный шоколад – 120 г
  • сливочное масло – 50 г

Готовим глазурь для торта Опера

  1. Стоит отметить, что глазурь готовится заранее и должна настояться в холодном месте не менее 24 часов. Для глазури быстрорастворимый желатин замачиваем в 100 мл холодной воды и оставляем набухать на 15 минут.
  2. В небольшую кастрюльку всыпаем сахар, вливаем воду и глюкозу и варим сироп. Чтобы определить, готов ли сироп, надо капнуть немного сиропа на холодную поверхность и подождать. Если капля стала мягкой, но упругой – сироп готов.
  3. Теперь соединяем и перемешиваем сливки, желатин и какао. Постепенно, взбивая погружным блендером, вводим сироп. Миксер для взбивания не подойдет. Взбивая, блендер высоко не поднимаем. Это важно.
  4. В конце взбивания вливаем растительное масло. Затем выливаем глазурь на сито, чтобы убрать комочки. Глазурь перекладываем в чистую и сухую емкость, накрываем крышкой и помещаем на холод на 24 часа (можно больше).

Рецепт бисквита

  1. Яйца взбиваем с сахарной пудрой и постепенно, продолжая взбивать, вводим миндальную муку.
  2. Добавляем в полученную массу растопленное теплое сливочное масло и постепенно вводим пшеничную муку.
  3. Яичные белки взбиваем до пышных пиков со щепоткой соли.
  4. Взбитые белки аккуратно вводим в тесто, перемешивая снизу вверх.
  5. Тесто делим на 3 равные части.
  6. Каждую часть теста выливаем на противень с пергаментной бумагой.
  7. Выпекаем в духовке при 190 °С около 8 минут.

Готовим пропитку для торта Опера

В чашку с горячим кофе всыпаем сахар и хорошо перемешиваем.

Собираем торт Опера

  1. Немного обрезаем края у бисквитного коржа и кладем его в прямоугольную разъемную форму.
  2. Поливаем 1-й корж пропиткой из кофе.
  3. Теперь в кастрюльку вливаем 60 мл сливок, добавляем 20 г масла и, помешивая, растапливаем его. Добавляем черный шоколад и растворяем его.
  4. На 1-й корж поверх пропитки наносим ганаш из черного шоколада.
  5. Выкладываем 2-й корж и слегка прижимаем.
  6. В кастрюльке растапливаем 50 г сливок и 15 г масла. Добавляем и растворяем молочный шоколад.
  7. На 2-й корж наносим ганаш из молочного шоколада.
  8. Выкладываем 3-й корж и также слегка прижимаем.
  9. Из оставшихся сливок и белого шоколада готовим ганаш и покрываем им 3-й корж.
  10. Хорошо выравниваем поверхность и помещаем торт в морозилку на 40 минут. Ганаш должен полностью застыть и быть ровным.
  11. Глазурь достаем из холодильника, разогреваем до 36 °С. Перебиваем погружным блендером, высоко не поднимая его.
  12. Осторожно выливаем глазурь на верх торта и, немного наклоняя форму, распределяем ее по всех поверхности.
  13. Помещаем торт Опера в холодильник на 15 минут.
    Проводим ножом между бортиками и открываем форму. Ставим торт в холодильник еще на 2-3 часа.

Поэтому, как видим, рецепт торта Опера не легкий в исполнении. Но самое время набраться смелости и попробовать приготовить и попробовать это вкусовое изящество. Он точно заслуживает внимания и станет настоящим украшением любого праздника.

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Джерело: smachno.ua

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