Торт Опера – это настоящая классика в мире французского кондитерского искусства, которая уже давно завоевала сердца гурманов во всем мире своим неповторимым вкусом и изысканным видом.
Классический рецепт торта Опера состоит из бисквита “джоконда”, который пропитывается сиропом с добавлением кофе, шоколадного крема и глазури.
Чтобы сделать торт Опера, нужно иметь время и терпение, но результат стоит каждой минуты!
Как приготовить торт Опера в домашних условиях – читайте ниже.
Торт Опера – классический рецепт
Из предложенных ингредиентов у нас получится торт весом примерно 2,5-2,6 кг.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- миндальная мука – 200 г
- мука пшеничная высшего сорта – 130 г
- сахарная пудра 190 г
- яичные белки – 225 г
- соль -мелко
- сливочное масло – 80 г
- яйца – 6 шт.
Для глазури:
- сливки (жирность не менее 30%) – 190 мл
- вода – 100 мл
- глюкоза – 95 г
- сахар – 220 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- какао – 75 г
- желатин быстрорастворимый – 1 ст. л. (полная)
- масло – 15 мл
Для пропитки:
- кофе натуральный заваренный (крепкий) – 90 мл
- сахар – 50 г
- Для ганаша:
- сливки 30% – 160 г
- черный шоколад – 140 г
- белый шоколад – 120 г
- молочный шоколад – 120 г
- сливочное масло – 50 г
Готовим глазурь для торта Опера
- Стоит отметить, что глазурь готовится заранее и должна настояться в холодном месте не менее 24 часов. Для глазури быстрорастворимый желатин замачиваем в 100 мл холодной воды и оставляем набухать на 15 минут.
- В небольшую кастрюльку всыпаем сахар, вливаем воду и глюкозу и варим сироп. Чтобы определить, готов ли сироп, надо капнуть немного сиропа на холодную поверхность и подождать. Если капля стала мягкой, но упругой – сироп готов.
- Теперь соединяем и перемешиваем сливки, желатин и какао. Постепенно, взбивая погружным блендером, вводим сироп. Миксер для взбивания не подойдет. Взбивая, блендер высоко не поднимаем. Это важно.
- В конце взбивания вливаем растительное масло. Затем выливаем глазурь на сито, чтобы убрать комочки. Глазурь перекладываем в чистую и сухую емкость, накрываем крышкой и помещаем на холод на 24 часа (можно больше).
Рецепт бисквита
- Яйца взбиваем с сахарной пудрой и постепенно, продолжая взбивать, вводим миндальную муку.
- Добавляем в полученную массу растопленное теплое сливочное масло и постепенно вводим пшеничную муку.
- Яичные белки взбиваем до пышных пиков со щепоткой соли.
- Взбитые белки аккуратно вводим в тесто, перемешивая снизу вверх.
- Тесто делим на 3 равные части.
- Каждую часть теста выливаем на противень с пергаментной бумагой.
- Выпекаем в духовке при 190 °С около 8 минут.
Готовим пропитку для торта Опера
В чашку с горячим кофе всыпаем сахар и хорошо перемешиваем.
Собираем торт Опера
- Немного обрезаем края у бисквитного коржа и кладем его в прямоугольную разъемную форму.
- Поливаем 1-й корж пропиткой из кофе.
- Теперь в кастрюльку вливаем 60 мл сливок, добавляем 20 г масла и, помешивая, растапливаем его. Добавляем черный шоколад и растворяем его.
- На 1-й корж поверх пропитки наносим ганаш из черного шоколада.
- Выкладываем 2-й корж и слегка прижимаем.
- В кастрюльке растапливаем 50 г сливок и 15 г масла. Добавляем и растворяем молочный шоколад.
- На 2-й корж наносим ганаш из молочного шоколада.
- Выкладываем 3-й корж и также слегка прижимаем.
- Из оставшихся сливок и белого шоколада готовим ганаш и покрываем им 3-й корж.
- Хорошо выравниваем поверхность и помещаем торт в морозилку на 40 минут. Ганаш должен полностью застыть и быть ровным.
- Глазурь достаем из холодильника, разогреваем до 36 °С. Перебиваем погружным блендером, высоко не поднимая его.
- Осторожно выливаем глазурь на верх торта и, немного наклоняя форму, распределяем ее по всех поверхности.
- Помещаем торт Опера в холодильник на 15 минут.
Проводим ножом между бортиками и открываем форму. Ставим торт в холодильник еще на 2-3 часа.
Поэтому, как видим, рецепт торта Опера не легкий в исполнении. Но самое время набраться смелости и попробовать приготовить и попробовать это вкусовое изящество. Он точно заслуживает внимания и станет настоящим украшением любого праздника.
Джерело: smachno.ua