Торт Опера – это настоящая классика в мире французского кондитерского искусства, которая уже давно завоевала сердца гурманов во всем мире своим неповторимым вкусом и изысканным видом.

Классический рецепт торта Опера состоит из бисквита “джоконда”, который пропитывается сиропом с добавлением кофе, шоколадного крема и глазури.

Чтобы сделать торт Опера, нужно иметь время и терпение, но результат стоит каждой минуты!

Сейчас смотрят

Как приготовить торт Опера в домашних условиях – читайте ниже.

Торт Опера – классический рецепт

Из предложенных ингредиентов у нас получится торт весом примерно 2,5-2,6 кг.

Ингредиенты:

Для бисквита:

миндальная мука – 200 г

мука пшеничная высшего сорта – 130 г

сахарная пудра 190 г

яичные белки – 225 г

соль -мелко

сливочное масло – 80 г

яйца – 6 шт.

Для глазури:

сливки (жирность не менее 30%) – 190 мл

вода – 100 мл

глюкоза – 95 г

сахар – 220 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

какао – 75 г

желатин быстрорастворимый – 1 ст. л. (полная)

масло – 15 мл

Для пропитки:

кофе натуральный заваренный (крепкий) – 90 мл

сахар – 50 г

Для ганаша:

сливки 30% – 160 г

черный шоколад – 140 г

белый шоколад – 120 г

молочный шоколад – 120 г

сливочное масло – 50 г

Готовим глазурь для торта Опера

Стоит отметить, что глазурь готовится заранее и должна настояться в холодном месте не менее 24 часов. Для глазури быстрорастворимый желатин замачиваем в 100 мл холодной воды и оставляем набухать на 15 минут. В небольшую кастрюльку всыпаем сахар, вливаем воду и глюкозу и варим сироп. Чтобы определить, готов ли сироп, надо капнуть немного сиропа на холодную поверхность и подождать. Если капля стала мягкой, но упругой – сироп готов. Теперь соединяем и перемешиваем сливки, желатин и какао. Постепенно, взбивая погружным блендером, вводим сироп. Миксер для взбивания не подойдет. Взбивая, блендер высоко не поднимаем. Это важно. В конце взбивания вливаем растительное масло. Затем выливаем глазурь на сито, чтобы убрать комочки. Глазурь перекладываем в чистую и сухую емкость, накрываем крышкой и помещаем на холод на 24 часа (можно больше).

Рецепт бисквита

Яйца взбиваем с сахарной пудрой и постепенно, продолжая взбивать, вводим миндальную муку. Добавляем в полученную массу растопленное теплое сливочное масло и постепенно вводим пшеничную муку. Яичные белки взбиваем до пышных пиков со щепоткой соли. Взбитые белки аккуратно вводим в тесто, перемешивая снизу вверх. Тесто делим на 3 равные части. Каждую часть теста выливаем на противень с пергаментной бумагой. Выпекаем в духовке при 190 °С около 8 минут.

Готовим пропитку для торта Опера

В чашку с горячим кофе всыпаем сахар и хорошо перемешиваем.

Собираем торт Опера

Немного обрезаем края у бисквитного коржа и кладем его в прямоугольную разъемную форму. Поливаем 1-й корж пропиткой из кофе. Теперь в кастрюльку вливаем 60 мл сливок, добавляем 20 г масла и, помешивая, растапливаем его. Добавляем черный шоколад и растворяем его. На 1-й корж поверх пропитки наносим ганаш из черного шоколада. Выкладываем 2-й корж и слегка прижимаем. В кастрюльке растапливаем 50 г сливок и 15 г масла. Добавляем и растворяем молочный шоколад. На 2-й корж наносим ганаш из молочного шоколада. Выкладываем 3-й корж и также слегка прижимаем. Из оставшихся сливок и белого шоколада готовим ганаш и покрываем им 3-й корж. Хорошо выравниваем поверхность и помещаем торт в морозилку на 40 минут. Ганаш должен полностью застыть и быть ровным. Глазурь достаем из холодильника, разогреваем до 36 °С. Перебиваем погружным блендером, высоко не поднимая его. Осторожно выливаем глазурь на верх торта и, немного наклоняя форму, распределяем ее по всех поверхности. Помещаем торт Опера в холодильник на 15 минут.

Проводим ножом между бортиками и открываем форму. Ставим торт в холодильник еще на 2-3 часа.

Поэтому, как видим, рецепт торта Опера не легкий в исполнении. Но самое время набраться смелости и попробовать приготовить и попробовать это вкусовое изящество. Он точно заслуживает внимания и станет настоящим украшением любого праздника.

Джерело: smachno.ua