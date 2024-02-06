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Торт Опера: рецепт шедевру французького кондитерського мистецтва

6 Лютого 2024, 19:36
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Торт Опера

Торт Опера – це справжня класика у світі французького кондитерського мистецтва, яка вже давно завоювала серця гурманів у всьому світі своїм неповторним смаком і вишуканим виглядом.

Класичний рецепт торта Опера складається з бісквіта “джоконда”, який просочується сиропом з додаванням кави, шоколадного крему та глазурі.

Щоб зробити торт Опера, потрібно мати час і терпіння, але результат вартий кожної хвилини!

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Як приготувати торт Опера в домашніх умовах – читайте нижче.

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Торт Опера – класичний рецепт

Із запропонованих інгредієнтів у нас вийде торт вагою приблизно 2,5-2,6 кг

Інгредієнти:

Для бісквіта:

  • мигдальне борошно – 200 г
  • борошно пшеничне вищого ґатунку – 130 г
  • цукрова пудра 190 г
  • яєчні білки – 225 г
  • сіль –дрібка
  • вершкове масло – 80 г
  • яйця – 6 шт.

Для глазурі:

  • вершки (жирність не менше 30%) – 190 мл
  • вода – 100 мл
  • глюкоза – 95 г
  • цукор – 220 г
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • какао – 75 г
  • желатин швидкорозчинний – 1 ст. л. (повна)
  • олія – 15 мл

Для просочення:

  • кава натуральна заварена (міцна) – 90 мл
  • цукор – 50 г

Для ганаша:

  • вершки 30% – 160 г
  • чорний шоколад – 140 г
  • білий шоколад – 120 г
  • молочний шоколад – 120 г
  • вершкове масло – 50 г

Готуємо глазур для торта Опера

  1. Варто зазначити, що глазур готується заздалегідь і повинна настоятися в холодному місці не менше 24 годин. Для глазурі швидкорозчинний желатин замочуємо у 100 мл холодної води і залишити набухати на 15 хвилин.
  2. У невелику каструльку всипаємо цукор, вливаємо воду і глюкозу і варимо сироп. Щоб визначити, чи готовий сироп, треба капнути трохи сиропу на холодну поверхню і зачекати. Якщо капля стала м’якою, але пружний – сироп готовий.
  3. Тепер з’єднуємо і перемішуємо вершки, желатин і какао. Поступово, збиваючи занурувальним блендером, вводимо сироп. Міксер для збивання не підійде. Збиваючи, блендер високо не підіймаємо. Це важливо.
  4. У кінці збивання вливаємо олію. Потім виливаємо глазур на сито, щоб прибрати грудочки. Глазур перекладаємо у чисту та суху ємність, накриваємо кришкою і поміщаємо на холод на 24 години (можна більше).

Рецепт бісквіта

  1. Яйця збиваємо з цукровою пудрою і поступово, продовжуючи збивати, вводимо мигдальне борошно.
  2. Додаємо в отриману масу розтоплене тепле вершкове масло і поступово вводимо пшеничне борошно.
  3. Яєчні білки збиваємо до пишних піків з дрібкою солі.
  4. Збиті білки акуратно вводимо в тісто, перемішуючи з низу вверх.
  5. Тісто ділимо на 3 рівні частини.
  6. Кожну частину тіста виливаємо на деко з пергаментним папером.
  7. Випікаємо у духовці за 190 °С близько 8 хвилин.

Готуємо просочення для торта Опера

В чашку з гарячою кавою всипаємо цукор і гарно перемішуємо.

Збираємо торт Опера

  1. Трохи обрізаємо краї у бісквітного коржа і кладемо його у прямокутну роз’ємну форму.
  2. Поливаємо 1-й корж просоченням з кави.
  3. Тепер у каструльку вливаємо 60 мл вершків, додаємо 20 г масла і, помішуючи, розтоплюємо його. Додаємо чорний шоколад і розчиняємо його.
  4. На 1-й корж поверх просочення наносимо ганаш з чорного шоколаду.
  5. Викладаємо 2-й корж і злегка притискаємо.
  6. У каструльці розтоплюємо 50 г вершків і 15 г масла. Додаємо і розчиняємо молочний шоколад.
  7. На 2-й корж наносимо ганаш з молочного шоколаду.
  8. Викладаємо 3-й корж і також злегка притискаємо.
  9. З решти вершків і білого шоколаду готуємо ганаш і покриваємо їм 3-й корж.
  10. Гарно вирівнюємо поверхню і поміщаємо торт у морозилку на 40 хвилини. Ганаш повинен повністю застигнути і бути рівним.
  11. Глазур дістаємо з холодильника, розігріваємо до 36 °С. Перебиваємо занурювальним блендером, високо не піднімаючи його.
  12. Обережно виливаємо глазур на верх торта і, трохи нахиляючи форму, розподіляємо її по всіх поверхні. Поміщаємо торт Опера у холодильник на 15 хвилин.
  13. Проводимо ножем між бортиками і відкриваємо форму. Ставимо торт у холодильник ще на 2-3 години.

Тож, як бачимо, рецепт торта Опера не легкий у виконанні. Але саме час набратися сміливості та спробувати приготувати й скуштувати цю смакову витонченість. Він точно заслуговує на увагу і стане справжньою окрасою будь-якого свята.

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Джерело: smachno.ua

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