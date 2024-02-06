Торт Опера – це справжня класика у світі французького кондитерського мистецтва, яка вже давно завоювала серця гурманів у всьому світі своїм неповторним смаком і вишуканим виглядом.

Класичний рецепт торта Опера складається з бісквіта “джоконда”, який просочується сиропом з додаванням кави, шоколадного крему та глазурі.

Щоб зробити торт Опера, потрібно мати час і терпіння, але результат вартий кожної хвилини!

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Як приготувати торт Опера в домашніх умовах – читайте нижче.

Торт Опера – класичний рецепт

Із запропонованих інгредієнтів у нас вийде торт вагою приблизно 2,5-2,6 кг

Інгредієнти:

Для бісквіта:

мигдальне борошно – 200 г

борошно пшеничне вищого ґатунку – 130 г

цукрова пудра 190 г

яєчні білки – 225 г

сіль –дрібка

вершкове масло – 80 г

яйця – 6 шт.

Для глазурі:

вершки (жирність не менше 30%) – 190 мл

вода – 100 мл

глюкоза – 95 г

цукор – 220 г

ванільний цукор – 1 ч. л.

какао – 75 г

желатин швидкорозчинний – 1 ст. л. (повна)

олія – 15 мл

Для просочення:

кава натуральна заварена (міцна) – 90 мл

цукор – 50 г

Для ганаша:

вершки 30% – 160 г

чорний шоколад – 140 г

білий шоколад – 120 г

молочний шоколад – 120 г

вершкове масло – 50 г

Готуємо глазур для торта Опера

Варто зазначити, що глазур готується заздалегідь і повинна настоятися в холодному місці не менше 24 годин. Для глазурі швидкорозчинний желатин замочуємо у 100 мл холодної води і залишити набухати на 15 хвилин. У невелику каструльку всипаємо цукор, вливаємо воду і глюкозу і варимо сироп. Щоб визначити, чи готовий сироп, треба капнути трохи сиропу на холодну поверхню і зачекати. Якщо капля стала м’якою, але пружний – сироп готовий. Тепер з’єднуємо і перемішуємо вершки, желатин і какао. Поступово, збиваючи занурувальним блендером, вводимо сироп. Міксер для збивання не підійде. Збиваючи, блендер високо не підіймаємо. Це важливо. У кінці збивання вливаємо олію. Потім виливаємо глазур на сито, щоб прибрати грудочки. Глазур перекладаємо у чисту та суху ємність, накриваємо кришкою і поміщаємо на холод на 24 години (можна більше).

Рецепт бісквіта

Яйця збиваємо з цукровою пудрою і поступово, продовжуючи збивати, вводимо мигдальне борошно. Додаємо в отриману масу розтоплене тепле вершкове масло і поступово вводимо пшеничне борошно. Яєчні білки збиваємо до пишних піків з дрібкою солі. Збиті білки акуратно вводимо в тісто, перемішуючи з низу вверх. Тісто ділимо на 3 рівні частини. Кожну частину тіста виливаємо на деко з пергаментним папером. Випікаємо у духовці за 190 °С близько 8 хвилин.

Готуємо просочення для торта Опера

В чашку з гарячою кавою всипаємо цукор і гарно перемішуємо.

Збираємо торт Опера

Трохи обрізаємо краї у бісквітного коржа і кладемо його у прямокутну роз’ємну форму. Поливаємо 1-й корж просоченням з кави. Тепер у каструльку вливаємо 60 мл вершків, додаємо 20 г масла і, помішуючи, розтоплюємо його. Додаємо чорний шоколад і розчиняємо його. На 1-й корж поверх просочення наносимо ганаш з чорного шоколаду. Викладаємо 2-й корж і злегка притискаємо. У каструльці розтоплюємо 50 г вершків і 15 г масла. Додаємо і розчиняємо молочний шоколад. На 2-й корж наносимо ганаш з молочного шоколаду. Викладаємо 3-й корж і також злегка притискаємо. З решти вершків і білого шоколаду готуємо ганаш і покриваємо їм 3-й корж. Гарно вирівнюємо поверхню і поміщаємо торт у морозилку на 40 хвилини. Ганаш повинен повністю застигнути і бути рівним. Глазур дістаємо з холодильника, розігріваємо до 36 °С. Перебиваємо занурювальним блендером, високо не піднімаючи його. Обережно виливаємо глазур на верх торта і, трохи нахиляючи форму, розподіляємо її по всіх поверхні. Поміщаємо торт Опера у холодильник на 15 хвилин. Проводимо ножем між бортиками і відкриваємо форму. Ставимо торт у холодильник ще на 2-3 години.

Тож, як бачимо, рецепт торта Опера не легкий у виконанні. Але саме час набратися сміливості та спробувати приготувати й скуштувати цю смакову витонченість. Він точно заслуговує на увагу і стане справжньою окрасою будь-якого свята.

Джерело: smachno.ua