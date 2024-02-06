Торт Опера – це справжня класика у світі французького кондитерського мистецтва, яка вже давно завоювала серця гурманів у всьому світі своїм неповторним смаком і вишуканим виглядом.
Класичний рецепт торта Опера складається з бісквіта “джоконда”, який просочується сиропом з додаванням кави, шоколадного крему та глазурі.
Щоб зробити торт Опера, потрібно мати час і терпіння, але результат вартий кожної хвилини!
Як приготувати торт Опера в домашніх умовах – читайте нижче.
Торт Опера – класичний рецепт
Із запропонованих інгредієнтів у нас вийде торт вагою приблизно 2,5-2,6 кг
Інгредієнти:
Для бісквіта:
- мигдальне борошно – 200 г
- борошно пшеничне вищого ґатунку – 130 г
- цукрова пудра 190 г
- яєчні білки – 225 г
- сіль –дрібка
- вершкове масло – 80 г
- яйця – 6 шт.
Для глазурі:
- вершки (жирність не менше 30%) – 190 мл
- вода – 100 мл
- глюкоза – 95 г
- цукор – 220 г
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- какао – 75 г
- желатин швидкорозчинний – 1 ст. л. (повна)
- олія – 15 мл
Для просочення:
- кава натуральна заварена (міцна) – 90 мл
- цукор – 50 г
Для ганаша:
- вершки 30% – 160 г
- чорний шоколад – 140 г
- білий шоколад – 120 г
- молочний шоколад – 120 г
- вершкове масло – 50 г
Готуємо глазур для торта Опера
- Варто зазначити, що глазур готується заздалегідь і повинна настоятися в холодному місці не менше 24 годин. Для глазурі швидкорозчинний желатин замочуємо у 100 мл холодної води і залишити набухати на 15 хвилин.
- У невелику каструльку всипаємо цукор, вливаємо воду і глюкозу і варимо сироп. Щоб визначити, чи готовий сироп, треба капнути трохи сиропу на холодну поверхню і зачекати. Якщо капля стала м’якою, але пружний – сироп готовий.
- Тепер з’єднуємо і перемішуємо вершки, желатин і какао. Поступово, збиваючи занурувальним блендером, вводимо сироп. Міксер для збивання не підійде. Збиваючи, блендер високо не підіймаємо. Це важливо.
- У кінці збивання вливаємо олію. Потім виливаємо глазур на сито, щоб прибрати грудочки. Глазур перекладаємо у чисту та суху ємність, накриваємо кришкою і поміщаємо на холод на 24 години (можна більше).
Рецепт бісквіта
- Яйця збиваємо з цукровою пудрою і поступово, продовжуючи збивати, вводимо мигдальне борошно.
- Додаємо в отриману масу розтоплене тепле вершкове масло і поступово вводимо пшеничне борошно.
- Яєчні білки збиваємо до пишних піків з дрібкою солі.
- Збиті білки акуратно вводимо в тісто, перемішуючи з низу вверх.
- Тісто ділимо на 3 рівні частини.
- Кожну частину тіста виливаємо на деко з пергаментним папером.
- Випікаємо у духовці за 190 °С близько 8 хвилин.
Готуємо просочення для торта Опера
В чашку з гарячою кавою всипаємо цукор і гарно перемішуємо.
Збираємо торт Опера
- Трохи обрізаємо краї у бісквітного коржа і кладемо його у прямокутну роз’ємну форму.
- Поливаємо 1-й корж просоченням з кави.
- Тепер у каструльку вливаємо 60 мл вершків, додаємо 20 г масла і, помішуючи, розтоплюємо його. Додаємо чорний шоколад і розчиняємо його.
- На 1-й корж поверх просочення наносимо ганаш з чорного шоколаду.
- Викладаємо 2-й корж і злегка притискаємо.
- У каструльці розтоплюємо 50 г вершків і 15 г масла. Додаємо і розчиняємо молочний шоколад.
- На 2-й корж наносимо ганаш з молочного шоколаду.
- Викладаємо 3-й корж і також злегка притискаємо.
- З решти вершків і білого шоколаду готуємо ганаш і покриваємо їм 3-й корж.
- Гарно вирівнюємо поверхню і поміщаємо торт у морозилку на 40 хвилини. Ганаш повинен повністю застигнути і бути рівним.
- Глазур дістаємо з холодильника, розігріваємо до 36 °С. Перебиваємо занурювальним блендером, високо не піднімаючи його.
- Обережно виливаємо глазур на верх торта і, трохи нахиляючи форму, розподіляємо її по всіх поверхні. Поміщаємо торт Опера у холодильник на 15 хвилин.
- Проводимо ножем між бортиками і відкриваємо форму. Ставимо торт у холодильник ще на 2-3 години.
Тож, як бачимо, рецепт торта Опера не легкий у виконанні. Але саме час набратися сміливості та спробувати приготувати й скуштувати цю смакову витонченість. Він точно заслуговує на увагу і стане справжньою окрасою будь-якого свята.
Джерело: smachno.ua