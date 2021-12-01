Ольге Мацик всего 32. Но в эти годы вместилось столько отчаяния и безнадежности, что их, пожалуй, хватило бы на несколько жизней. Причина страданий заключалась в крайне редком генетическом заболевании под названием херувизм. На 7 млрд населения Земли таких, как Ольга, едва ли наберется 300 человек, столь жестоко пострадавших от капризов природы.

Внешне патология проявлялась в виде непропорционально развитых верхней и нижней челюстей. И – практически полным отсутствием зубов.

— Не было такого случая, чтобы при моем появлении на улице, в магазине, в кинотеатре или где-то еще, на меня отовсюду не глазели, чуть ли не пальцем показывали, — призналась Ольга.

Однако столь явный эстетический дефект не помешал ей жить полноценной жизнью. В 2005 году она приехала из родного Дрогобыча в Киев, поступила в Политехнический университет, приобрела прекрасную специальность.

Здесь нашла не только новых друзей, но и своего будущего мужа, с которым сегодня воспитывает очаровательного четырехлетнего сынишку.

Но при всем при этом Ольгу никогда не покидало не дававшее покоя желание стать такой как все, перестать столь явно выделяться и притягивать к себе не в меру любопытные взгляды.

Первым ее шагом на пути к осуществлению мечты стал визит на кафедру челюстно-лицевой хирургии стоматологического факультета НМУ имени А.А. Богомольца. Точнее, к ее заведующему профессору Владиславу Маланчуку, который взялся провести пластическую операцию по уменьшению челюстей, доведению их до нормальных размеров.

— Когда я впервые вышла на улицу уже с новым лицом, то чуть ли не плакала от счастья — от того, что на меня уже никто не обращает внимания, — призналась Ольга.

Вторым шагом стал визит к профессору Ярославу Заблоцкому, о достижениях которого в области стоматологии она много слышала, но долгое время не решалась обратиться за помощью. Но, окрыленная переменами после операции Владислава Маланчука, она решила, что все же стоит попытаться.

— Ольга попала к нам в клинику, имея один зуб на нижней челюсти, и два — на верхней. Случай был настолько сложный, что традиционные вставные зубные протезы не помогли бы – их просто не на что было крепить, — рассказал первый президент Ассоциации частных стоматологов Украины, владелец Клиники Заблоцкого Ярослав Заблоцкий.

По его словам, единственным вариантом было вживление имплантатов, искусственных титановых корней, к которым прикручиваются зубные протезы.

Профессор признается, что, приступая к операции, его команда не имела четкого понимания того, с чем им придется столкнуться – настолько необычной была пациентка. Поэтому Ольге сразу сказали, что, скорее всего, после операции вряд ли удастся поставить временную челюсть.

Операция длилась семь часов. Это было очень сложно и рискованно, ведь из-за болезни в костях челюстей есть пустоты, которые непрогнозируемо перестраиваются. Поэтому моделировать зубной ряд пришлось с помощью специальной компьютерной программы.

— Но нам это удалось! Мы вживили по пять имплантатов на обе челюсти и сумели закрепить временную челюсть. То есть Ольга заснула под наркозом беззубой, выглядевшей лет на 70 — чуть ли не бабушкой, а проснулась с голливудской улыбкой, которая внешне вернула ей ее годы, — отметил Ярослав Заблоцкий.

Несмотря на большие риски и сложность медицинского случая, врачи клиники Заблоцкого провели свою работу безвозмездно. Операция прошла успешно, но стоматологи еще не совсем уверены, что имплантаты приживутся. Если же все пройдет хорошо, пациентке временные зубы заменят на постоянные уже через шесть месяцев.

Сегодня Ольга привыкает жить и говорить с новыми зубами. Она не скрывает своего счастья и искренне верит, что все будет хорошо. Имплантаты приживутся, плохое и тяжелое забудется, и у них с мужем обязательно родится еще по меньшей мере один ребенок.

Фото: Пресс-служба Клиники Заблоцкого