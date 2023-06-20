Ученые из Южной Кореи обнаружили четкую взаимосвязь между размером носа и длиной пениса: чем больше нос, тем длиннее пенис. Исследователи полагают, что это связано с более высоким уровнем тестостерона во время развития в младенческом возрасте.

Известно, что тестостерон играет ключевую роль в формировании носа и половых органов у мальчиков.

Научный эксперимент подтвердил результаты исследования 2021 года, когда было обнаружено, что мужчины с носом длиной 4,5 см имели средний пенис в неэректированном состоянии 10 см, а с носом свыше 5,5 см — средний размер мужского достоинства составлял 13,4 см.

В течение многих лет неподтвержденные данные свидетельствовали о том, что парни с большими руками, ногами или носами наверняка были благословлены внизу.

Другие исследования утверждали, что длинный безымянный палец также указывает на большую мужественность.

Южнокорейский же ученый Сунгу Хонг полагает, что размер носа является важным показателем размера полового члена, а окружность пениса увеличивается сообразно с размером стопы.