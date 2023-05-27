Одни мужчины могут испытать облегчение, замерив свой половой член, а другие — разочарование.

Исследования лондонской клиники International Andrology Clinic показывают, что размеры половых членов разные в разных странах. Но самые большие — у африканских мужчин.

Впрочем, средний размер — чуть больше 16 см. Самый большой пенис в мире — почти 50 см, имеет 54-летний мексиканец. Правда, недавно ему дали инвалидность из-за проблем с огромным половым членом.

Национальная служба здоровья Великобритании дает советы, как правильно измерить пенис.

Для начала разденьтесь, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя в полный рост.

В зеркале пенис выглядит длиннее и больше, чем когда на него смотреть сверху вниз.

Нет смысла доставать линейку или рулетку, когда пенис вялый. По данным службы здравоохранения, размер вялого пениса может сильно различаться, например, в зависимости от температуры в комнате, от того, холодно мужчине или жарко.

Чтобы получить точные измерения, делать это надо во время эрекции. Измеряют пенис по верхней стороне, от основания до кончика.

Это и есть реальная длина мужского достоинства.

Источник: The Sun