Одні чоловіки можуть відчути полегшення, замірявши свій статевий член, а інші – розчарування.

Дослідження лондонської клініки International Andrology Clinic показує, що розміри статевих членів різні в різних країнах. Але найбільші – в африканських чоловіків.

Середній розмір для всіх – трохи більше ніж 16 см. Найбільший пеніс у світі – майже 50 см, має 54-річний мексиканець. Щоправда, нещодавно йому дали інвалідність через проблеми з величезним статевим членом.

Національна служба здоров’я Великої Британії дає поради, як правильно виміряти пеніс.

Для початку роздягніться і підійдіть до дзеркала та подивіться на себе в повний зріст.

Пеніс здається довшим і більшим, ніж коли на нього дивитися зверху вниз.

Немає сенсу діставати лінійку або рулетку, коли пеніс млявий. За даними служби охорони здоров’я, розмір млявого пеніса може сильно різнитися, наприклад, залежно від температури в кімнаті, від того, холодно чоловікові чи спекотно.

Щоб отримати точні вимірювання, робити це треба під час ерекції. Вимірюють пеніс згори, від основи до кінчика.

Це і є реальна довжина чоловічої гідності.

Джерело: The Sun