Учені з Південної Кореї виявили чіткий взаємозв’язок між розміром носа і довжиною пеніса: що більший ніс, то довший пеніс. Дослідники вважають, що це пов’язано з більш високим рівнем тестостерону під час розвитку в дитячому віці.

Відомо, що тестостерон відіграє ключову роль у формуванні носа і статевих органів у хлопчиків.

Науковий експеримент підтвердив результати дослідження 2021 року, коли було виявлено, що чоловіки з носом завдовжки 4,5 см мали середній пеніс у неврегульованому стані 10 см, а з носом понад 5,5 см – середній розмір чоловічої гідності становив 13,4 см.

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Протягом багатьох років непідтверджені дані свідчили про те, що хлопці з великими руками, ногами або носами напевно були благословенні внизу.

Інші дослідження стверджували, що довгий безіменний палець також вказує на більшу мужність.

Південнокорейський же вчений Сунгу Хонг вважає, що розмір носа є важливим показником розміру статевого члена, а окружність пеніса збільшується згідно з розміром стопи.