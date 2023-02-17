Вчені Стенфордського університету під час дослідження з’ясували, що за останні 30 років чоловічі пеніси виросли в довжину на чверть і дуже цим занепокоєні.

Дослідники побоюються, що довші пеніси можуть бути пов’язані з чоловічим безпліддям.

Метаналіз, проведений вченими, показав, що в період з 1992 по 2021 роки довжина пеніса в ерегованому стані збільшилася на 25% — з 4,8 до 6 дюймів (з 12 до 15 см).

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Хоча це може здатися бажанням кожного чоловіка, команда зі Стенфорда занепокоєна, що це може бути пов’язано з впливом хімічних речовин, малорухливим способом життя та нездоровою їжею.

Ці фактори навколишнього середовища та способу життя також пояснюють швидке зниження коефіцієнта фертильності за той самий період.

Під час наукової роботи вчені зібрали відомості з 75 досліджень, проведених в період з 1942 по 2021 рік. Загалом були включені вимірювання 55 761 чоловічого статевого члена, а також дані про його довжину в різних станах: млявому, розтягнутому млявому або ерегованому стані.

Дослідники очікували, що довжина статевого члена з часом зменшиться. Проте…

– Будь-яка загальна зміна в розвитку викликає тривогу, тому що наша репродуктивна система є однією з найважливіших частин біології людини, – говорить професор урології Стенфорда Майкл Айзенберг.

За його словами, якщо ми спостерігаємо такі швидкі зміни, це означає, що з нашими тілами відбувається щось потужне.

Хоча це дослідження було зосереджено лише на довжині і не вивчало причини збільшення та вплив розміру на фертильність, вчені побоюються, що це підкреслює ризики, пов’язані з довгим пенісом. Адже довжина статевого члена багато в чому пов’язана з репродуктивними гормонами ендокринної системи.

Професор Айзенберг побоюється, що збільшення довжини може бути пов’язано з впливом шкідливих хімічних речовин.

Він також закликав до дослідження змін жіночої репродуктивної системи в останні роки. Оскільки деякі експерти відзначають, що дієта з високим вмістом жирів і малорухливий спосіб життя багатьох молодих дівчат призводять до того, що вони досягають статевої зрілості раніше, ніж в попередніх поколіннях.