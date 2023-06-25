Команда британских ученых больницы Университетского колледжа Лондона выяснила, что растяжение вагины из-за большого количества сексуальных партнеров является одним из самых распространенных мифов.

По словам ученых, в их исследовании приняли участие 50 женщин в пременопаузе, которые подвергались гинекологическим процедурам, не затрагивающим наружные половые органы.

В итоге исследование проиллюстрировало широкий диапазон размеров гениталий у здоровых женщин. Эта информация может учитываться врачами при принятии решения об операции на половых органах.

Ученые отметили, что на сегодня нет качественных исследований, доказывающих, что секс с большим количеством партнеров приводит к изменениям формы и размера вагины.

Единственное, что может на это временно повлиять – физическая травма, например, роды. При этом вагина настолько эластична, что со временем возвращается в дородовое состояние.

Исследования не выявили существенной разницы между размером влагалища рожавших и не рожавших женщин, резюмируют ученые.

Источник: Obgyn