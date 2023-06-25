Команда британських учених лікарні Університетського коледжу Лондона з’ясувала, що розтягнення вагіни через велику кількість сексуальних партнерів є одним із найпоширеніших міфів.

За словами вчених, у їхньому дослідженні взяли участь 50 жінок у пременопаузі, які піддавалися гінекологічним процедурам, що не зачіпали зовнішні статеві органи.

У підсумку дослідження проілюструвало широкий діапазон розмірів геніталій у здорових жінок. Цю інформацію можуть враховувати лікарі під час ухвалення рішення про операцію на статевих органах.

Науковці зазначили, що на сьогодні немає якісних досліджень, які б доводили, що секс із великою кількістю партнерів призводить до змін форми та розміру вагіни.

Єдине, що може на це тимчасово вплинути – фізична травма, наприклад, пологи. При цьому вагіна настільки еластична, що з часом повертається в допологовий стан.

Дослідження не виявили суттєвої різниці між розміром піхви жінок, які народжували і не народжували, резюмують учені.