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Секс

Учені з’ясували, чи можуть секс із великою кількістю партнерів або пологи призвести до розтягнення вагіни

25 Червня 2023, 12:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
жінка
Джерело: Pixabay

Команда британських учених лікарні Університетського коледжу Лондона з’ясувала, що розтягнення вагіни через велику кількість сексуальних партнерів є одним із найпоширеніших міфів.

За словами вчених, у їхньому дослідженні взяли участь 50 жінок у пременопаузі, які піддавалися гінекологічним процедурам, що не зачіпали зовнішні статеві органи.

У підсумку дослідження проілюструвало широкий діапазон розмірів геніталій у здорових жінок. Цю інформацію можуть враховувати лікарі під час ухвалення рішення про операцію на статевих органах.

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Науковці зазначили, що на сьогодні немає якісних досліджень, які б доводили, що секс із великою кількістю партнерів призводить до змін форми та розміру вагіни.

Єдине, що може на це тимчасово вплинути – фізична травма, наприклад, пологи. При цьому вагіна настільки еластична, що з часом повертається в допологовий стан.

Дослідження не виявили суттєвої різниці між розміром піхви жінок, які народжували і не народжували, резюмують учені.

Теги
Наукові дослідження Секс
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