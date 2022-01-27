Детокс-диета – система питания, основанная на систематическом употреблении витаминизированных и полезных продуктов. Ее используют для очищения от шлаков и других токсичных веществ. Она рекомендована людям с лишним весом, жителям крупных городов и работникам промышленных предприятий.

Однако она может быть вредной и даже опасной для здоровья.

Детокс-программы бывают разные: кто-то предлагает соблюдать диету три дня, кто-то семь или 10. Никакого мяса, минимум твердой пищи. Под запретом грибы, фастфуд, газировка, жирные или жареные блюда.

Также советуют пить много фруктовых фрешей, есть овощи или рис. Конечно, в минимальном количестве. Самый экстремальный вариант – детокс исключительно на фруктовых и овощных коктейлях, соках и смузи.

Однако такое питание чревато ухудшением здоровья. Во время такой диеты такое не редкость, говорит диетолог Светлана Фус. В соках много кислоты, а она – раздражает желудок. Более того, если неделю очень мало есть и много пить, можно потерять вес, но не жир, а мышцы и воду.

– Мы лишаем себя почти всех веществ, необходимых для работы организма. Например, нет белка, жиров, – говорит Светлана Фус.

Тренд на детоксикацию в Украину пришел из США несколько лет назад. Однако никакого научного исследования, доказывающего, что это действительно полезно, нет.

Поэтому следует соблюдать осторожность с такими экспериментами. Это навредит организму, а со временем вес может вернуться.