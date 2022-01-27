Детокс-дієта – система харчування, заснована на систематичному вживанні вітамінізованих і корисних продуктів. Її використовують для очищення від шлаків і інших токсичних речовин. Вона рекомендована людям із зайвою вагою, мешканцям великих міст і працівникам промислових підприємств.

Проте вона може бути шкідливою та навіть небезпечною для здоров’я.

Детокс-програми бувають різні: хтось пропонує дотримуватися дієти три дні, хтось сім чи 10. Жодного м’яса, мінімум твердої їжі. Під забороною гриби, фастфуд, газована вода, жирні чи смажені страви.

Також радять пити багато фруктових фрешів, їсти овочі або рис. Звісно, у мінімальній кількості. Найекстремальніший варіант – детокс винятково на фруктових та овочевих коктейлях, соках і смузі.

Однак таке харчування загрожує погіршенням стану здоров’я. Під час такої дієти таке трапляється, каже дієтологиня Світлана Фус. Бо у соках багато кислоти, а вона – подразнює шлунок. Ба більше – якщо тиждень дуже мало їсти і багато пити, можна втратити вагу, але не жир, а м’язи та воду.

– Ми позбавляємо себе майже всіх речовин, необхідних для роботи організму. Наприклад, немає білка, жирів, – говорить Світлана Фус.

Тренд на детокс в Україну прийшов із США декілька років тому. Однак жодного наукового дослідження, яке би доводило, що це справді корисно, немає.

Тому варто бути обережними з такими експериментами. Це нашкодить організму, а з часом вага може повернутися.