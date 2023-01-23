Частая головная боль, боль в шее, сжимание при повороте головы – все это может говорить о проблемах с шейным позвоночником. Чтобы утолить боль, вам нужно выполнять специальные упражнения, пойти на массаж к специалисту или делать самомассаж. Эффективные упражнения для шеи – читайте в нашем материале.
Тренер по фитнесу Светлана Бесага утверждает, что специальные упражнения для шеи являются лучшей профилактикой остеохондроза шейного отдела позвоночника. Они помогут вам укрепить мышцы, улучшить подвижность позвонков и уменьшить боль.
По словам эксперта, с возрастом все отделы позвоночника, включая шею, теряют мобильность, что вызывает различные заболевания. Включая остеохондроз.
Его симптомы – это ощущение жесткости и боли при повороте головы. Однако возраст – не единственная причина проблем с шейным позвоночником.
Сидячий образ жизни и неправильная поза во время работы за компьютером усугубляют ситуацию. Тренер советует начать восстановление шейного отдела позвоночника с терапевтической гимнастики. Упражнения для повышения гибкости и укрепления мышц шейного отдела позвоночника будут очень полезны.
Упражнения для шеи
- Наклоните голову вперед до касания подбородка к груди, затем нагните голову назад.
- Медленно поверните голову вправо, затем влево.
- Наклоните голову в сторону до касания уха к плечу: вправо, затем влево. Не делайте резких движений.
- Лягте на пол, на бок. Поднимите голову и поверните ее к противоположному плечу. Держите 3-5 сек. Попробуйте удержать голову на весу, смотрите на пол в течение 5 сек. Повернитесь на другую сторону и повторите упражнение.
- Сядьте прямо, руки на коленях. Поднимите плечи и напрягите их. Держите в этой позиции в течение нескольких секунд. Затем медленно опустите плечи и вытяните шею.
- Поместите ладони на плечи, разведите локти в стороны. Сделайте 10-15 круговых вращений руками. Шея должна быть неподвижной.
- Сцепите руки в замок и положите на лоб. Толкайте голову руками, пытаясь отодвинуть ее назад, и, напрягая шею, удерживайте голову прямо.
- Сядьте на колени и соедините ноги. Опустите таз на пятки и наклонитесь, вытянув перед собой руки. Выпрямите спину. Почувствуйте, как ваша шея и спина расслабляются.
Кроме того, необходимо помнить основные правила упражнений для шейного отдела позвоночника:
- не выполняйте гимнастику во время обострения заболевания шейного отдела позвоночника;
- выполняйте упражнения плавно, без острых движений;
- следите за своей осанкой;
- во время выполнения упражнений следите за своими ощущениями, чтобы не было никакой боли.
Дополнительные правила высполнения:
- держите каждую позицию как минимум 30 сек;
- сконцентрируйтесь на мышцах, которые вы чувствуете;
- дышите медленно, растягивая выдох;
- помните, что каждое упражнение должно быть легким, перестаньте выполнять его, если у вас есть дискомфорт, и перейдите к следующему.
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