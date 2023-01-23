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Упражнения для шеи: быстрые методы от боли

23 января 2023, 19:06
Анна Голишевская Редактор сайта
Шия
Источник: Unsplash

Частая головная боль, боль в шее, сжимание при повороте головы – все это может говорить о проблемах с шейным позвоночником. Чтобы утолить боль, вам нужно выполнять специальные упражнения, пойти на массаж к специалисту или делать самомассаж. Эффективные упражнения для шеи – читайте в нашем материале.

Тренер по фитнесу Светлана Бесага утверждает, что специальные упражнения для шеи являются лучшей профилактикой остеохондроза шейного отдела позвоночника. Они помогут вам укрепить мышцы, улучшить подвижность позвонков и уменьшить боль.

По словам эксперта, с возрастом все отделы позвоночника, включая шею, теряют мобильность, что вызывает различные заболевания. Включая остеохондроз.

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Его симптомы –  это ощущение жесткости и боли при повороте головы. Однако возраст – не единственная причина проблем с шейным позвоночником.

Сидячий образ жизни и неправильная поза во время работы за компьютером усугубляют ситуацию. Тренер советует начать восстановление шейного отдела позвоночника с терапевтической гимнастики. Упражнения для повышения гибкости и укрепления мышц шейного отдела позвоночника будут очень полезны.

Упражнения для шеи 

  1. Наклоните голову вперед до касания подбородка к груди, затем нагните голову назад.
  2. Медленно поверните голову вправо, затем влево.
  3. Наклоните голову в сторону до касания уха к плечу: вправо, затем влево. Не делайте резких движений.
  4. Лягте на пол, на бок. Поднимите голову и поверните ее к противоположному плечу. Держите 3-5 сек. Попробуйте удержать голову на весу, смотрите на пол в течение 5 сек. Повернитесь на другую сторону и повторите упражнение.
  5. Сядьте прямо, руки на коленях. Поднимите плечи и напрягите их. Держите в этой позиции в течение нескольких секунд. Затем медленно опустите плечи и вытяните шею.
  6. Поместите ладони на плечи, разведите локти в стороны. Сделайте 10-15 круговых вращений руками. Шея должна быть неподвижной.
  7. Сцепите руки в замок и положите на лоб. Толкайте голову руками, пытаясь отодвинуть ее назад, и, напрягая шею, удерживайте голову прямо.
  8. Сядьте на колени и соедините ноги. Опустите таз на пятки и наклонитесь, вытянув перед собой руки. Выпрямите спину. Почувствуйте, как ваша шея и спина расслабляются.

Кроме того, необходимо помнить основные правила упражнений для шейного отдела позвоночника:

  • не выполняйте гимнастику во время обострения заболевания шейного отдела позвоночника;
  • выполняйте упражнения плавно, без острых движений;
  • следите за своей осанкой;
  • во время выполнения упражнений следите за своими ощущениями, чтобы не было никакой боли.

Дополнительные правила высполнения:

  • держите каждую позицию как минимум 30 сек;
  • сконцентрируйтесь на мышцах, которые вы чувствуете;
  • дышите медленно, растягивая выдох;
  • помните, что каждое упражнение должно быть легким, перестаньте выполнять его, если у вас есть дискомфорт, и перейдите к следующему.


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