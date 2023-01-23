Частий головний біль, біль у шиї, відчуття скутості при повороті голови — все це може свідчити про проблеми з шийним відділом хребта. Для того, щоб вгамувати біль, необхідно виконувати спеціальні вправи, ходити на масаж до спеціаліста, або розминати шийний відділ власноруч. Ефективні вправи для шиї ви знайдете у нашому матеріалі.
Фітнес-тренер Світлана Бесага стверджує, що спеціальні вправи для шиї – найкраща профілактика остеохондрозу шийного відділу хребта. Вони допоможуть вам зміцнити м’язи, покращити рухливість хребців та зменшити біль.
За словами експертки, з віком усі відділи хребта, зокрема й шийний відділ, втрачають рухливість, що викликає різноманітні захворювання. Зокрема – остеохондроз.
Його симптомами є відчуття скутості та біль при повороті голови. Однак вік – не єдина причина появи проблем із шийним відділом хребта.
Малорухливий, сидячий спосіб життя, неправильна постава під час роботи за комп’ютером також накладають свій відбиток. Тренерка радить починати відновлення шийного відділу хребта з лікувальної гімнастики.
Для цього в пригоді стануть вправи на поліпшення гнучкості та зміцнення м’язів шийного відділу хребта. Повторювати їх необхідно до відчуття втоми м’язів.
Вправи для шиї
- Нахиліть голову вперед до торкання підборіддям грудей, потім нахиліть голову назад.
- Повільно поверніть голову вправо, потім вліво.
- Нахиліть голову в бік до торкання вухом плеча: вправо, потім вліво. Не робіть різких рухів.
- Ляжте на підлогу, на бік. Підніміть голову і повертайте її до протилежного плеча. Затримайтеся на 3-5 сек. Намагайтеся втримати голову на вазі, подивіться на підлогу протягом 5 сек. Переверніться на другий бік і повторіть вправу.
- Сядьте прямо, поклавши руки на коліна. Підніміть плечі вгору і напружте їх. Затримайтеся в такому положенні на кілька секунд. Потім повільно опустіть плечі, а шию витягніть вгору.
- Покладіть долоні на плечі, а лікті відведіть в сторони. Зробіть 10-15 кругових обертів руками. Шия при цьому має бути нерухомою.
- Зчепіть руки в замок і покладіть на лоб. Руками натискайте на голову, намагаючись зрушити її назад, і за допомогою напруги шиї утримуйте голову прямою.
- Сядьте на коліна і з’єднайте стопи. Опустіть таз на п’яти і нахиліться перед собою з витягнутими прямими рукам. Випряміть спину. Торкніться чолом підлоги і відчуйте розслаблення в шиї та спині.
Крім цього, за словами Світлани, необхідно пам’ятати основні правила виконання вправ для шийного відділу хребта:
- не виконуйте гімнастику в період загострення захворювання шийного відділу хребта;
- виконуйте вправи плавно, без різких рухів;
- під час занять стежте за своєю поставою;
- виконуючи вправи, стежте за своїми відчуттями, щоб не було больових відчуттів.
Додаткові правила виконання:
- кожну позицію утримуйте мінімум 30 сек;
- сконцентруйтеся на м’язі, який відчуваєте;
- дихайте повільно, подовжуючи видих;
- пам’ятайте, що кожна вправа має приносити задоволення, в разі дискомфорту припиніть виконання і перейдіть до наступної.
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