Частий головний біль, біль у шиї, відчуття скутості при повороті голови — все це може свідчити про проблеми з шийним відділом хребта. Для того, щоб вгамувати біль, необхідно виконувати спеціальні вправи, ходити на масаж до спеціаліста, або розминати шийний відділ власноруч. Ефективні вправи для шиї ви знайдете у нашому матеріалі.

Фітнес-тренер Світлана Бесага стверджує, що спеціальні вправи для шиї – найкраща профілактика остеохондрозу шийного відділу хребта. Вони допоможуть вам зміцнити м’язи, покращити рухливість хребців та зменшити біль.

За словами експертки, з віком усі відділи хребта, зокрема й шийний відділ, втрачають рухливість, що викликає різноманітні захворювання. Зокрема – остеохондроз.

Зараз дивляться Його симптомами є відчуття скутості та біль при повороті голови. Однак вік – не єдина причина появи проблем із шийним відділом хребта. Малорухливий, сидячий спосіб життя, неправильна постава під час роботи за комп’ютером також накладають свій відбиток. Тренерка радить починати відновлення шийного відділу хребта з лікувальної гімнастики. Для цього в пригоді стануть вправи на поліпшення гнучкості та зміцнення м’язів шийного відділу хребта. Повторювати їх необхідно до відчуття втоми м’язів. Вправи для шиї Нахиліть голову вперед до торкання підборіддям грудей, потім нахиліть голову назад. Повільно поверніть голову вправо, потім вліво. Нахиліть голову в бік до торкання вухом плеча: вправо, потім вліво. Не робіть різких рухів. Ляжте на підлогу, на бік. Підніміть голову і повертайте її до протилежного плеча. Затримайтеся на 3-5 сек. Намагайтеся втримати голову на вазі, подивіться на підлогу протягом 5 сек. Переверніться на другий бік і повторіть вправу. Сядьте прямо, поклавши руки на коліна. Підніміть плечі вгору і напружте їх. Затримайтеся в такому положенні на кілька секунд. Потім повільно опустіть плечі, а шию витягніть вгору. Покладіть долоні на плечі, а лікті відведіть в сторони. Зробіть 10-15 кругових обертів руками. Шия при цьому має бути нерухомою. Зчепіть руки в замок і покладіть на лоб. Руками натискайте на голову, намагаючись зрушити її назад, і за допомогою напруги шиї утримуйте голову прямою. Сядьте на коліна і з’єднайте стопи. Опустіть таз на п’яти і нахиліться перед собою з витягнутими прямими рукам. Випряміть спину. Торкніться чолом підлоги і відчуйте розслаблення в шиї та спині. Крім цього, за словами Світлани, необхідно пам’ятати основні правила виконання вправ для шийного відділу хребта: не виконуйте гімнастику в період загострення захворювання шийного відділу хребта;

виконуйте вправи плавно, без різких рухів;

під час занять стежте за своєю поставою;

виконуючи вправи, стежте за своїми відчуттями, щоб не було больових відчуттів. Додаткові правила виконання: кожну позицію утримуйте мінімум 30 сек;

сконцентруйтеся на м’язі, який відчуваєте;

дихайте повільно, подовжуючи видих;

пам’ятайте, що кожна вправа має приносити задоволення, в разі дискомфорту припиніть виконання і перейдіть до наступної. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Світлана Бесага Фітнес Експерт (@svitlana.besaha)

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