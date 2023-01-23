Сильний і красивий прес – це не тільки про плаский живіт, а й про здоров’я опорно-рухового апарату. Особливу користь вправи для ділянки пресу приносять хребту. Вправи для пресу від досвідченого тренера – читайте в матеріалі.

Персональний тренер Лілія Павлова стверджує, що для того, щоби прес з’явився швидше, одних вправ недостатньо. Експертка радить дослухатися до свого тіла:

Якщо ви хочете мати хороший прес, необхідно зважати на те, що ви їсте. Плануйте кожне приймання їжі наперед. Щоби не виникало думки: що б такого з’їсти.

Зважуйте їжу, якщо немає уявлення, що таке БЖВ та в яких пропорціях воно необхідне для вас.

Не забувайте про перекуси за потреби.

Раз на тиждень дозволяйте собі їсти улюблені продукти (наприклад, соковитий бургер, піцу тощо).

Завжди віддавайте перевагу корисним продуктам. Не батончик зі злаками, а жменька горіхів. Не чізкейк з кавою, а рис з куркою та салатом.

Навчіться відмовляти людям, які наполягають на тому, щоби ви з’їли щось не за планом.

Робіть вправи для пресу постійно. Заведіть звичку на постійній основі та виконуйте тренування вдома через день.

Ефективні вправи для пресу

Скручування. Виконуйте вправу одночасно видихаючи і втягуючи живіт в себе. Для цього ляжте на спину, зігніть коліна, а ступні повинні залишатися на підлозі. Складіть руки за головою, напружте м’язи живота і скрутіться вперед так, щоб відривалися від підлоги тільки лопатки. Виконуйте цю вправу в повільному темпі по 3 підходи по 20 повторень. Велосипед. Ляжте і витягніть ноги вперед. Руки повинні знаходитися за головою або уздовж тіла. Підніміть голову, плечі і зведіть лопатки. Підніміть ноги над підлогою і робіть кругові рухи. Виконуйте цю вправу по 3 підходи по 1 хв кожен. Ножиці. Популярна вправа для того, щоб опрацювати нижній прес. Щоб виконати, ляжте на підлогу, руки витягніть уздовж тіла і притисніть до підлоги. Підніміть ноги над підлогою і виконайте нескладні рухи (крутіть уявні колеса). Поперек повинен бути притиснутий до підлоги. Бічна планка. Вважається однією з найефективніших для пропрацювання пресу. Встаньте в бічну планку з опорою на лікоть. Друга рука – уздовж тіла, а одна нога трохи попереду іншої. Зберігайте положення протягом всього виконання вправи. Виконуйте бічну планку по 3 рази на кожен бік, перебуваючи у вправі по 1 хв. Підтягування колін у планці. Динамічний процес, завдяки якому можна спалювати жир на животі швидше. Лежачи на підлозі, підніміться на руках. Підіймайте праву ногу, зігнувши її в коліні, потім тягніть коліно вперед, округлюючи спину. Зробіть те саме з лівою ногою. Виконуйте цю вправу в три підходи, здійснюючи по 15 підтягувань кожною ногою. Піднімання ніг. Щоб виконати цю вправу, ляжте на підлогу. Руки і ноги повинні бути витягнуті вздовж тіла. Не відриваючи поперек і руки від підлоги, піднімайте ноги на 45 градусів. Вони обов’язково повинні бути прямими. Для початку можна робити 2 підходи по 10 разів. Скалолаз. Встаньте в планку, руки повинні бути випрямленими. Пильнуйте за тим, щоб тіло зберігало рівну лінію і не прогиналося. Підніміть праве коліно до лівого ліктя, поверніться у вихідне положення і повторіть рух іншою ногою. Виконайте щонайменше 20 повторень. Зворотні скручування. Ляжте на спину, а руки покладіть вздовж тіла долонями вниз таким чином, щоб на них було зручно спиратися і положення залишалося стійким. Якщо виконуєте цю вправу вперше, то зігніть ноги. Підніміть коліна до голови або вгору так, щоб ваші стегна і поперек трохи відірвалися від підлоги. Уникайте сильних розгойдувань і надмірних навантажень на спину. Потім повільно опустіть ноги вниз, не торкаючись підлоги, і повторіть рух ще 10 разів. Бокові скручування у сидячому положенні. Сядьте на підлогу і зігніть коліна. Ноги повинні бути разом. Трішки відкиньте назад спину і пильнуйте за тим, щоб вона залишалася рівною. Підніміть ноги, потім повільно поверніться вліво, робіть це всім корпусом, відчуваючи як переноситься вага тіла. Поверніться у вихідне положення, вдихніть і повторіть рух в інший бік. Повторіть вправу 15 разів. Скручування з торканнями. Щоби виконати вправу, ляжте на підлогу і зігніть ноги в колінах, розташуйте ступні на невеликій відстані одна від одної. Руки потрібно витягнути вздовж корпуса. На видиху трохи відірвіть голову і лопатки від підлоги, торкніться лівою долонею лівої п’яти, а потім повторіть те саме для правої сторони. Поверніться у вихідне положення і зробіть вдих. Маєте повторити вправу 15 разів.