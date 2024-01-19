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Выпечка с халвой: как приготовить вкусные булочки с халвой к чаю

19 января 2024, 19:09
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Булочки з халвою

Сладкая и ароматная выпечка с халвой имеет особую привлекательность, отказаться от нее очень трудно. Да и зачем?! Давайте готовить! Добавление халвы придает булочкам особый, насыщенный вкус и аромат. Во время выпечки даже соседи не удержатся от приятного аромата. Поэтому стоит сохранить рецепт, потому что будут спрашивать.

Как приготовить булочки с халвой

Тесто на булочки готовим по этому рецепту.

  • растительное масло – для смазывания противня и булочек
  • сахар для посыпки (желательно коричневый) – 3-4 ст. л.

Для начинки:

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  • халва подсолнечная (можно с шоколадом) или кунжутная – 200 г
  • сливочное масло – 50 г

Приготовление булочек с халвой:

  1. Халву измельчаем. Сливочное масло растапливаем и немного охлаждаем.
  2. Подошедшее тесто разделяем на 2 части.
  3. Раскатываем из теста два прямоугольных пласта.
  4. Смазываем пласты теста растопленным сливочным маслом и посыпаем халвой (на каждый пласт по 100 г).
  5. Пласты теста с начинкой сворачиваем в рулеты. И каждый рулет разрезаем на 10-12 частей.
  6. Противень застилаем пергаментной бумагой и немного смазываем растительным маслом.
  7. Выкладываем булочки с халвой и оставляем их в тепле на 20-25 минут, чтобы тесто подошло.
  8. Слегка смазываем булочки растительным маслом и посыпаем сахаром.
  9. Тем временем разогреваем духовку до 180 °С. Выпекаем булочки 20-25 минут.

Выпечка с халвой невероятно вкусная! Приятного чаепития!

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Фото: Depositphotos

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