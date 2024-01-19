Сладкая и ароматная выпечка с халвой имеет особую привлекательность, отказаться от нее очень трудно. Да и зачем?! Давайте готовить! Добавление халвы придает булочкам особый, насыщенный вкус и аромат. Во время выпечки даже соседи не удержатся от приятного аромата. Поэтому стоит сохранить рецепт, потому что будут спрашивать.
Как приготовить булочки с халвой
Тесто на булочки готовим по этому рецепту.
- растительное масло – для смазывания противня и булочек
- сахар для посыпки (желательно коричневый) – 3-4 ст. л.
Для начинки:
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- халва подсолнечная (можно с шоколадом) или кунжутная – 200 г
- сливочное масло – 50 г
Приготовление булочек с халвой:
- Халву измельчаем. Сливочное масло растапливаем и немного охлаждаем.
- Подошедшее тесто разделяем на 2 части.
- Раскатываем из теста два прямоугольных пласта.
- Смазываем пласты теста растопленным сливочным маслом и посыпаем халвой (на каждый пласт по 100 г).
- Пласты теста с начинкой сворачиваем в рулеты. И каждый рулет разрезаем на 10-12 частей.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и немного смазываем растительным маслом.
- Выкладываем булочки с халвой и оставляем их в тепле на 20-25 минут, чтобы тесто подошло.
- Слегка смазываем булочки растительным маслом и посыпаем сахаром.
- Тем временем разогреваем духовку до 180 °С. Выпекаем булочки 20-25 минут.
Выпечка с халвой невероятно вкусная! Приятного чаепития!
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