Сладкая и ароматная выпечка с халвой имеет особую привлекательность, отказаться от нее очень трудно. Да и зачем?! Давайте готовить! Добавление халвы придает булочкам особый, насыщенный вкус и аромат. Во время выпечки даже соседи не удержатся от приятного аромата. Поэтому стоит сохранить рецепт, потому что будут спрашивать.

Как приготовить булочки с халвой

Тесто на булочки готовим по этому рецепту.

растительное масло – для смазывания противня и булочек

сахар для посыпки (желательно коричневый) – 3-4 ст. л.

Для начинки:

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халва подсолнечная (можно с шоколадом) или кунжутная – 200 г

сливочное масло – 50 г

Приготовление булочек с халвой:

Халву измельчаем. Сливочное масло растапливаем и немного охлаждаем. Подошедшее тесто разделяем на 2 части. Раскатываем из теста два прямоугольных пласта. Смазываем пласты теста растопленным сливочным маслом и посыпаем халвой (на каждый пласт по 100 г). Пласты теста с начинкой сворачиваем в рулеты. И каждый рулет разрезаем на 10-12 частей. Противень застилаем пергаментной бумагой и немного смазываем растительным маслом. Выкладываем булочки с халвой и оставляем их в тепле на 20-25 минут, чтобы тесто подошло. Слегка смазываем булочки растительным маслом и посыпаем сахаром. Тем временем разогреваем духовку до 180 °С. Выпекаем булочки 20-25 минут.

Выпечка с халвой невероятно вкусная! Приятного чаепития!

Фото: Depositphotos