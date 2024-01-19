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Випічка з халвою: як приготувати смачні булочки з халвою до чаю

19 Січня 2024, 19:09
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Булочки з халвою

Солодка та ароматна випічка з халвою має особливу чарівність, відмовитися від неї дуже важко. Та й навіщо?! Нумо готувати! Додавання халви надає булочкам особливого, насиченого смаку та аромату. Під час випічки навіть сусіди не втримаються від приємного аромату. Тож варто зберегти рецепт, бо будуть питати.

Як приготувати булочки з халвою

Тісто на булочки готуємо за цим рецептом.

  • олія – для змащення дека і булочок
  • цукор для посипання (бажано коричневий) – 3-4 ст. л.

Для начинки:

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  • халва соняшникова (можна з шоколадом) або кунжутна – 200 г
  • вершкове масло – 50 г

Приготування булочок з халвою:

  1. Халву подрібнюємо. Вершкове масло розтоплюємо і трохи охолоджуємо.
  2. Тісто, що підійшло, розділяємо на 2 частини.
  3. Розкачуємо з тіста два прямокутні пласти.
  4. Змащуємо пласти тіста розтопленим вершковим маслом і посипаємо халвою (на кожен пласт по 100 г).
  5. Пласти тіста з начинкою згортаємо в рулети. І кожен рулет розрізаємо на 10-12 частин.
  6. Деко застеляємо пергаментним папером і трішки змащуємо олією.
  7. Викладаємо булочки з халвою і залишаємо їх у теплі на 20-25 хвилин, щоб тісто підійшло.
  8. Злегка змащуємо булочки олією і посипаємо цукром.
  9. Тим часом розігріваємо духовку до 180 °С. Випікаємо булочки 20-25 хвилин.

Випічка з халвою неймовірно смачна! Смачного чаювання!

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Фото: Depositphotos

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