Как покрасить яйца в луковой шелухе на Пасху 2023 — два способа

Окрашивание яиц на Пасху — древняя традиция, имеющая множество различных интерпретаций происхождения.

Одним из значений этой традиции является символика яиц как элемента возрождения и новой жизни. В христианской вере яйцо символизирует воскресение и возрождение, что свидетельствует о победе жизни над смертью.

Современные хозяйки имеют множество вариантов, как покрасить яйца: с помощью свеклы, чая каркаде или в вине. Кроме того, в магазине можно купить искусственный краситель любого цвета.

Однако большинство доверяет старому проверенному методу — окрашиванию яиц в луковой шелухе.

Как покрасить яйца в луковой шелухе на Пасху 2023, читайте в материале Фактов ICTV.

Яйца в луковой шелухе — быстрый способ

Для покраски яиц на Пасху вам понадобится:

10-15 луковиц;

вода;

яйца — 12 шт.

Сначала подготовьте шелуху: для этого очистите луковицы. Для окрашивания используйте шелуху и белого, и красного лука. Так яйца будут иметь красивый цвет.

Готовую шелуху положите в кастрюлю и залейте водой. Оставьте ее в воде на несколько часов.

Теперь поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду с шелухой до кипения. Варить луковую шелуху нужно на медленном огне до 60 мин (чем дольше варится, тем насыщеннее получится цвет пасхального яйца).

Пока варится шелуха, тщательно осмотрите каждое яйцо — они должны быть целыми. Когда шелуха приготовится, дайте отвару остыть до комнатной температуры.

Теперь в кастрюлю с отваром добавьте столовую ложку соли и тщательно перемешайте, опустите туда яйца. Переставьте кастрюлю на огонь и начинайте варить яйца в шелухе.

Чтобы будущие крашанки приобрели необходимый цвет, варите яйца не менее 10-12 минут. Пока варятся яйца, налейте в миску холодной воды и ждите приготовления крашанок.

Готовые яйца опустите в холодную воду на 5-7 мин. Затем протрите бумажным полотенцем. Чтобы крашанки поблескивали, можно натереть их растительным маслом!

Как покрасить яйца в луковую шелуху с узором

С помощью листика любимой зелени или заранее подготовленного трафарета можно сделать очень красивые и оригинальные крашанки.

Чтобы сделать крашанки с узором, вам необходимо:

Тщательно осмотреть и помыть каждое яйцо с содой. Почистить 7-10 луковиц, а шелуху переложить в кастрюлю. Добавьте 1,5 л воды и 1 ч. л уксуса для насыщенного цвета. Поставить кастрюлю с шелухой на огонь и варить на медленном огне 25-30 мин. Пока готовится луковая шелуха, положите на каждое куриное яйцо по листику зелени и аккуратно расправить. Плотно завернуть каждое яйцо в марлю или бинт (еще можно использовать старые капроновые колготки), завязать концы нитками, а лишнюю ткань отрезать. В кипящий отвар опустить подготовленные яйца. Варить пасхальные яйца 15 мин на маленьком огне. После этого достать крашанки из отвара и положить в холодную воду.

Когда пасхальные яйца полностью остынут, развяжите нить, снимите марлю и веточку зелени. Натрите крашанки растительным маслом.