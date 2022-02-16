Киноа – популярная ныне крупа. Она бывает нескольких видов – белая, красная и черная. Ее следует добавлять в рацион всем, кто следит за своим здоровьем или находится на диете. О ее пользе и как правильно варить киноа, читайте на Фактах ICTV.

Псевдозлаковая культура родом из Южной Америки очень полезна. Педиатр, детский гастроэнтеролог, консультант по правильному питанию Ирина Парфенова перечислила ее полезные свойства.

Польза киноа

содержит много белка по сравнению с другими крупами – в среднем 16,2% (для сравнения рис – 7,5%, просо – 9,9%);

имеет сбалансированный аминокислотный состав, близкий к белкам молока;

содержит жиры с высоким процентом лецитиновой кислоты;

имеет низкий гликемический индекс;

крупа богата фосфором, кальцием, калием, цинком, железом;

содержит витамины группы В;

богато клетчаткой;

сравнительно низкокалорийный продукт – 368 ккал в 100 г.

— Киноа — незаменимый продукт для людей, страдающих непереносимостью глютена, имеющих сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы или лишний вес. Существенных противопоказаний к ее употреблению нет, – говорит Ирина Парфенова.

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Как правильно варить киноа

Крупу можно приготовить в кастрюле, а также в мультиварке.

Правила приготовления киноа в кастрюле:

сначала следует хорошо промыть, чтобы избавиться от горечи;

подготовить воду — на один стакан киноа нужно два стакана воды;

после того как вода закипела, варить крупу около 15-20 минут на медленном огне, пока не испарится вся вода.

Правила приготовления киноа в мультиварке:

хорошо промыть киноа;

можно подсушить его немного в режиме выпечки, однако это делать необязательно;

включить режим Рис.

Киноа можно есть как самостоятельный продукт, как гарнир, вместе с овощами, фруктами, орехами и сухофруктами, кефиром, йогуртом, сыром.

Каша прекрасно подходит к рыбе, морепродуктам. Кстати, она будет хорошим дополнением и к мясным блюдам.

Кроме того, с ней можно приготовить ряд интересных и полезных блюд – как соленых, так и сладких. Рецептами в Instagram поделились украинские хозяйки.

Салат с киноа и крабовыми палочками

Ингредиенты

2-3 ст. л. отварного киноа

листья салата

щавель

крабовые палочки

1 яйцо

горчица горошком

оливковое масло

морская соль

помидоры черри

Приготовление

Листья салата и щавель замочить в холодной воде, просушить полотенцем, подавить руками и выложить на тарелке. Сверху добавить несколько крабовых палочек. Яйцо отварить, порезать на две половинки и добавить в салат. Выложить несколько помидоров черри. Приправить растительным маслом, горчицей, морской солью.

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Киноа с яблоками и корицей

Ингредиенты

150 г киноа

2 яблока

вода

корица

мед

орешки

кокосовая стружка по желанию

Приготовление

Киноа промыть, добавить воду и отварить. Пока киноа готовится, помыть, порезать и протушить яблоки с корицей. Выложить на тарелку киноа, сверху яблоки, посыпать стружкой и корицей. Если недостаточно сладко, можно добавить ложку меда. Такую кашу можно готовить с фруктами, сухофруктами и орехами.

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Перец, фаршированный киноа

Ингредиенты

2 ст. л. амаранта

130 г киноа

треть лука

2 ст. л. семян подсолнечника

1 помидор

2 перца

масло

томатная паста

Приготовление

Две столовые ложки амаранта смешать со 130 г киноа. Залить 400 мл воды, дать закипеть. После этого убавить огонь до минимума и варить 15 минут. Почистить и нарезать лук мелко. Помидор нарезать кубиками. На сковороде обжарить лук, жарить 2-3 минуты, добавить помидоры и тушить. Высыпать амарант и киноа на сковороду, тушить 2-5 минут. Помыть и приготовить перцы. Фаршировать их смесью с добавлением семян подсолнечника. Сверху полить томатной пастой. Разогреть духовку до 180 градусов. Накрыть перцы фольгой и готовить в духовке 20 минут. Снять фольгу и выпекать еще 15 минут.

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С киноа можно также готовить супы, крупа сможет добавить к блюду экзотические ореховые нотки.

Кроме того, с ней получается отличная молочная каша. Готовится она по традиционному рецепту, однако перед добавлением к молоку с сахаром важно обжарить готовое киноа на сковороде в течение 3-5 минут с использованием сливочного масла. Это поможет лучше раскрыть ореховый привкус крупы, из-за чего молочная каша будет еще вкуснее.

Использовать можно не только коровье молоко, но и кокосовое, овсяное или рисовое.