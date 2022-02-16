Кіноа – популярна нині крупа. Вона буває кількох видів – біла, червона та чорна. Її варто додавати до раціону усім, хто стежить за своїм здоров’ям чи перебуває на дієті. Про її користь та як правильно варити кіноа, читайте на Фактах ICTV.

Псевдозлакова культура родом з Південної Америки надзвичайно корисна. Педіатр, дитячий гастроентеролог, консультант з правильного харчування Ірина Парфьонова перерахувала її корисні властивості.

Користь кіноа

містить багато білка порівняно з іншими крупами – у середньому 16,2% (для порівняння рис – 7,5%, просо – 9,9%);

має збалансований амінокислотний склад, близький до білків молока;

містить жири з високим вмістом лецитинової кислоти;

має низький глікемічний індекс;

багате фосфором, кальцієм, калієм, цинком, залізом;

містить вітаміни групи В;

багате на клітковину;

порівняно низькокалорійний продукт – 368 ккал в 100 г.

– Кіноа – незамінний продукт для людей, які страждають непереносимістю глютену, мають цукровий діабет, хвороби серцево-судинної системи або зайву вагу. Істотних протипоказань до його вживання немає, – говорить Ірина Парфьонова.

Як правильно варити кіноа

Крупу можна приготувати у каструлі, а також у мультиварці.

Правила приготування кіноа у каструлі:

спочатку варто добре промити, щоб позбутися гіркоти;

підготувати воду – на одну склянку кіноа треба дві склянки води;

після того, як вода закипіла, варити крупу близько 15-20 хвилин на повільному вогні, поки не випарується вся вода.

Правила приготування кіноа у мультиварці:

добре промити кіноа;

можна підсушити її трішки в режимі випічка, проте це робити необов’язково;

увімкнути режим Рис.

Кіноа можна їсти як самостійний продукт, як гарнір, разом з овочами, фруктами, горіхами та сухофруктами, кефіром, йогуртом, сиром.

Каша чудово смакує з рибою, морепродуктами. Доречною вона буде як доповнення до м’ясних страв.

Крім того, з нею можна приготувати низку цікавих та корисних страв – як солоних, так і солодких. Рецептами в Instagram поділилися українські господині.

Салат з кіноа та крабовими паличками

Інгредієнти

2-3 ст. л. відвареного кіноа

листя салату

щавель

крабові палички

1 яйце

гірчиця горошком

оливкова олія

морська сіль

помідори черрі

Приготування

Листя салату та щавель замочити у холодній воді, просушити рушником, подавити руками та викласти на тарілці. Зверху додати кілька крабових паличок. Яйце відварити, порізати на дві половинки та додати до салату. Викласти кілька помідорів черрі. Приправити олією, гірчицею, морською сіллю.

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Кіноа з яблуками та корицею

Інгредієнти

150 г кіноа

2 яблука

вода

кориця

мед

горішки

кокосова стружка за бажанням

Приготування

Кіноа промити, додати воду та відварити. Доки кіноа готується, помити, порізати та протушкувати яблука з корицею. Викласти на тарілку кіноа, зверху яблука, посипати стружкою та корицею. Якщо недостатньо солодко, можна додати ложку меду. Таку кашу можна готувати з різноманітними фруктами, сухофруктами та горіхами.

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Перець, фарширований кіноа

Інгредієнти

2 ст. л. амаранту

130 г кіноа

третина цибулі

2 ст. л. насіння соняшнику

1 помідор

2 перці

олія

томатна паста

Приготування

Дві столові ложки амаранту змішати зі 130 г кіноа. Залити 400 мл води, дати закипіти. Після цього зменшити вогонь до мінімуму і варити 15 хвилин. Почистити та порізати цибулю мілко. Помідор порізати кубиками. На сковороді обсмажити цибулю, смажити 2-3 хвилини, додати помідори та тушкувати. Висипати амарант і кіноа на сковорідку, тушкувати 2-5 хвилин. Помити та підготувати перці. Фарширувати їх сумішшю з додаванням насіння соняшнику. Зверху полити томатною пастою. Розігріти духовку до 180 градусів. Накрити перці фольгою і готувати у духовці 20 хвилин. Зняти фольгу і випікати ще 15 хвилин.

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З кіноа можна також готувати супи, крупа зможе додати до страви екзотичні горіхові нотки.

Крім того, з ним виходить чудова молочна каша. Готується вона за традиційним рецептом, проте перед додавання до молока з цукром важливо обсмажити готового кіноа на сковорідці протягом 3-5 хвилин з використанням масла. Це допоможе краще розкрити горіховий присмак крупи, через що молочна каша буде ще смачнішою.

Використовувати можна не лише коров’яче молоко, а й кокосове, вівсяне чи рисове.