Чому булгур став таким популярним
Булгур – це ситна і поживна крупа, яка вже давно набула популярності. Виготовляється вона зі звичайної пропареної роздробленої пшениці. У булгурі містяться багато корисних вітамінів, які позитивно впливають на сердечно-судинну систему. Завдяки вітамінам групи В, ця крупа сприяє нормальному розщепленню жирів і прискоренню метаболізму. Крім того, булгур допомагає знижувати рівень цукру в крові.
Більш детально про користь цієї крупи розповідає дієтолог Світлана Фус.
Як варити булгур та з якими продуктами краще поєднати – читайте в матеріалі.
Як правильно варити булгур
Щодо приготування булгуру на плиті, спершу крупу трохи обсмажують у пательні до легкого приємного аромату. При обсмаженні крупу необхідно періодично перемішувати деревяною лопаткою або ложкою. Потім булгур заливають водою у співвідношенні 1:2, додавши сіль та улюблені спеції до смаку. Кашу варять на невеликому вогні, накривши кришкою, 20-25 хвилин. У готову кашу можна додати вершкове масло.
Що додати у булгур
Зазвичай булгур готують з різними овочами (цибулею, морквою, болгарським перцем, помідорами, капустою, кабачком), зеленню, грибами, м’ясом, птицею і навіть сухофруктами.
Також можна приготувати кашу на молоці. Спочатку крупу промити, залити водою та відварити до готовності. Потім влити молоко, додати інші інгредієнти до смаку і готувати до закипання молока.
Як варити булгур – швидкий спосіб
Щоб приготувати булгур швидко, треба зробити от що: проварити крупу протягом 10 хвилин на середньому вогні. Потім накрити кришкою і залишити запарюватися ще на 20 хвилин. Таким чином, крупа вбере всю рідину та буде готовою до вживання.
Фото: Depositphotos