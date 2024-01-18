Чому булгур став таким популярним

Булгур – це ситна і поживна крупа, яка вже давно набула популярності. Виготовляється вона зі звичайної пропареної роздробленої пшениці. У булгурі містяться багато корисних вітамінів, які позитивно впливають на сердечно-судинну систему. Завдяки вітамінам групи В, ця крупа сприяє нормальному розщепленню жирів і прискоренню метаболізму. Крім того, булгур допомагає знижувати рівень цукру в крові.

Більш детально про користь цієї крупи розповідає дієтолог Світлана Фус.

Як варити булгур та з якими продуктами краще поєднати – читайте в матеріалі.

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Як правильно варити булгур

Щодо приготування булгуру на плиті, спершу крупу трохи обсмажують у пательні до легкого приємного аромату. При обсмаженні крупу необхідно періодично перемішувати деревяною лопаткою або ложкою. Потім булгур заливають водою у співвідношенні 1:2, додавши сіль та улюблені спеції до смаку. Кашу варять на невеликому вогні, накривши кришкою, 20-25 хвилин. У готову кашу можна додати вершкове масло.

Що додати у булгур

Зазвичай булгур готують з різними овочами (цибулею, морквою, болгарським перцем, помідорами, капустою, кабачком), зеленню, грибами, м’ясом, птицею і навіть сухофруктами.

Також можна приготувати кашу на молоці. Спочатку крупу промити, залити водою та відварити до готовності. Потім влити молоко, додати інші інгредієнти до смаку і готувати до закипання молока.

Як варити булгур – швидкий спосіб

Щоб приготувати булгур швидко, треба зробити от що: проварити крупу протягом 10 хвилин на середньому вогні. Потім накрити кришкою і залишити запарюватися ще на 20 хвилин. Таким чином, крупа вбере всю рідину та буде готовою до вживання.

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