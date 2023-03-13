Семена чиа — это настоящий суперфуд и лидер по содержанию нутриентов. Эти семена содержат большое количество кальция, калия и железа. Также семена чиа богаты на омегу-3, незаменимыми кислотами, антиоксидантами, белками и клетчаткой.

Кроме того, употребление чиа обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, блокирует воспалительные процессы в организме, нормализует состояние нервной системы, уменьшает степень тревожности и повышает активность мозга.

Более того, чиа улучшают метаболизм и помогают снизить вес. Эти семена можно добавлять в разнообразные блюда, однако самое популярное — чиа-пудинг.

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Пудинг с семенами чиа — идеальный вариант здорового завтрака или полноценного сбалансированного перекуса.

Если вы еще не пробовали этот десерт, Факты ICTV подготовили для вас несколько вкусных рецептов чиа-пудинга, которые точно не оставят вас равнодушными!

Чиа-пудинг на кокосовом молоке — рецепт

Это идеальный вариант для вегетарианцев, которые не употребляют пищу животного происхождения. Для приготовления чиа-пудинга на кокосовом молоке, вам понадобится:

семена чиа — 4-5 ст. л;

кокосовая стружка — 2 ст. л;

кокосовое молоко — 300 мл;

ванильный экстракт — 1 ч. л

кленовый сироп — 2 ст. л.

Приготовление:

Смешайте в небольшой миске семена чиа, кленовый сироп, экстракт ванили и молоко. Дайте смеси постоять 10-15 мин. Она должна загустеть. Если этого не произошло, оставьте пудинг в холодильнике пока он не станет достаточно густым! Перед подачей тщательно перемешайте смесь и переложите ее в стакан или банку. Сверху на чиа-пудинг выложите кокосовую стружку, также можно добавить ягоды или фрукты.

Чиа-пудинг на кефире

Большой плюс чиа-пудинга — его можно готовить из любых комбинаций фруктов, овощей, ягод. Чтобы приготовить пудинг на кефире, вам понадобится:

кефир — 1 стакан;

фрукты или ягоды (на ваш вкус) — 1 стакан;

семена чиа — 5 ст. л;

подсластитель — 1 ст. л.

Если вы любите пикантные вкусы, можно добавить лимонный сок, мяту, мелиссу или корицу.

Приготовление:

Насыпьте в стакан семена чиа и залейте их кефиром. Добавьте подсластитель и тщательно перемешайте. Накройте стакан пищевой пленкой и оставьте пудинг в холодильнике на 15 минут. По истечении времени достаньте чиа-пудинг и еще раз перемешайте. Снова поставьте пудинг в холодильник на 2-4 часа. По истечению времени, украсьте его ягодами и фруктами и наслаждайтесь!

Рецепт чиа-пудинга с йогуртом

Ингредиенты:

натуральный йогурт — 200 г;

семена чиа — 3 ст. л;

свежие ягоды черники и ежевики — по 1/4 ст. л;

мед (по желанию) — 2 ст. л;

молотая корица — 1/2 ч. л;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л;

горсть миндаля (жареного и нарезанного ломтиками).

Приготовление:

Смешайте йогурт и 1/4 стакана черники в блендере. Вылейте готовую массу в отдельную миску. Добавьте семена чиа, мед, корицу, экстракт ванили. Хорошо все перемешайте. Оставьте пудинг на 10-15 мин, затем снова перемешайте, чтобы разбить комочки. Переложите чиа-пудинг в тарелку и оставьте остывать на 2 часа или на ночь. Перед употреблением украсьте пудинг ежевикой, черникой и жареным миндалем.

Почему чиа-пудинг не начинает густеть?

Чтобы чиа-пудинг начал густеть, необходимо правильно измерить соотношение между семенами и жидкостью (молока, йогурта или кефира), а также дать семенам время. Чиа должна увеличить свой объем и набухнуть.

Если чиа-пудинг не густеет, причиной может быть недостаточное количество семян. Обычно рекомендуется использовать от трех до четырех столовых ложек чиа на одну чашку жидкости.

Также важно дать семенам время “настояться”. Готовый пудинг должен простоять в холодильнике не менее 2-3 часов, или всю ночь.

Если ваш пудинг по-прежнему остается жидким, мы рекомендуем добавить еще несколько столовых ложек семян чиа и дать ему постоять.