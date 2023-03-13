Насіння чіа – це справжній суперфуд та лідер за вмістом нутрієнтів. Це насіння містить велику кількість кальцію, калію та заліза. Також чіа багате на омегу 3, незамінні кислоти, антиоксиданти, білки та клітковину.

Крім того, вживання чіа забезпечує профілактику серцево-судинних та онкологічних захворювань, блокує запальні процеси в організмі, нормалізує стан нервової системи, зменшує ступінь тривожності та підвищує активність мозку.

Ба більше, чіа покращують метаболізм та допомагають знизити вагу. Це насіння можна додавати у різноманітні страви, проте найпопулярніша – чіа-пудинг.

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Пудинг з насіннями чіа – ідеальний варіант здорового сніданку або повноцінного збалансованого перекусу.

Якщо ви ще не куштували цей десерт, Факти ICTV підготували для вас кілька смачних рецептів чіа-пудингу, які точно не залишать вас байдужими!

Чіа-пудинг на кокосовому молоці – рецепт

Це ідеальний варіант для вегетаріанців, які не вживають їжу тваринного походження. Для приготування чіа-пудингу на кокосовому молоці, вам знадобиться: