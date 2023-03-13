Насіння чіа – це справжній суперфуд та лідер за вмістом нутрієнтів. Це насіння містить велику кількість кальцію, калію та заліза. Також чіа багате на омегу 3, незамінні кислоти, антиоксиданти, білки та клітковину.
Крім того, вживання чіа забезпечує профілактику серцево-судинних та онкологічних захворювань, блокує запальні процеси в організмі, нормалізує стан нервової системи, зменшує ступінь тривожності та підвищує активність мозку.
Ба більше, чіа покращують метаболізм та допомагають знизити вагу. Це насіння можна додавати у різноманітні страви, проте найпопулярніша – чіа-пудинг.
Пудинг з насіннями чіа – ідеальний варіант здорового сніданку або повноцінного збалансованого перекусу.
Якщо ви ще не куштували цей десерт, Факти ICTV підготували для вас кілька смачних рецептів чіа-пудингу, які точно не залишать вас байдужими!
Чіа-пудинг на кокосовому молоці – рецепт
Це ідеальний варіант для вегетаріанців, які не вживають їжу тваринного походження. Для приготування чіа-пудингу на кокосовому молоці, вам знадобиться:
- насіння чіа – 4-5 ст. л;
- кокосова стружка – 2 ст. л;
- кокосове молоко – 300 мл;
- ванільний екстракт – 1 ч. л;
- кленовий сироп – 2 ст. л.
Приготування:
- Змішайте в невеликій мисці насіння чіа, кленовий сироп, екстракт ванілі й молоко.
- Дайте суміші постояти 10-15 хв. Вона має загуснути. Якщо цього не трапилось, залиште пудинг у холодильнику поки він не стане достатньо густим!
- Перед подачею ретельно перемішайте суміш та перекладіть її в склянку або банку.
- Зверху на чіа-пудинг викладіть кокосову стружку, також можна додати ягоди чи фрукти.
Чіа-пудинг на кефірі
Великий плюс чіа-пудингу – його можна готувати з будь-яких комбінацій фруктів, овочів, ягід. Аби приготувати пудинг на кефірі, вам знадобиться:
- кефір – 1 склянка;
- фрукти чи ягоди (на ваш смак) – 1 склянка;
- насіння чіа – 5 ст.л;
- підсолоджувач – 1 ст. л.
Якщо ви полюбляєте пікантні смаки, можна додати лимонний сік, м’яту, мелісу чи корицю.
Приготування:
- Насипте у склянку насіння чіа та залийте їх кефіром.
- Додайте підсолоджувач та ретельно перемішайте.
- Накрийте склянку харчовою плівкою та залиште пудинг у холодильнику на 15 хв.
- По закінченню часу дістаньте чіа-пудинг та ще раз перемішайте.
- Знову поставте пудинг у холодильник на 2-4 год.
- По закінченню часу, прикрасьте його ягодами і фруктами та насолоджуйтесь!
Рецепт чіа-пудингу з йогуртом
Інгредієнти:
- натуральний йогурт – 200 г;
- насіння чіа – 3 ст. л;
- свіжі ягоди чорниці та ожини – по 1/4 ст. л;
- мед (за бажанням) – 2 ст. л;
- мелена кориця – 1/2 ч. л;
- ванільний екстракт – 1/2 ч. л;
- жменя мигдалю (смаженого та нарізаного скибочками).
Приготування:
- Змішайте йогурт та 1/4 склянки чорниці в блендері.
- Вилийте готову масу в окрему миску.
- Додайте насіння чіа, мед, корицю, екстракт ванілі. Добре усе перемішайте.
- Залиште пудинг на 10-15 хв, потім знову перемішайте, аби розбити грудочки.
- Перекладіть чіа-пудинг у тарілку та залиште охолоджуватися протягом 2 год або на ніч.
- Перед вживанням прикрасьте пудинг ожиною, чорницею та смаженим мигдалем.
Чому чіа-пудинг не починає густіти?
Щоб чіа-пудинг почав густіти, необхідно правильно виміряти співвідношення між насінням та рідиною (молока, йогурту чи кефіру), а також дати насінням час. Чіа має збільшити свій обʼєм та набухнути.
Якщо чіа-пудинг не густіє, причиною може бути недостатня кількість насіння. Зазвичай рекомендують використовувати близько три-чотири столових ложок чіа на одну склянку рідини.
Також важливо дати насінню час “настоятися”. Готовий пудинг має простояти в холодильнику щонайменше 2-3 годин, або й усю ніч.
Якщо ваш пудинг все одно залишається рідким, радимо додати ще кілька столових ложок чіа-насіння та дати йому час постояти.