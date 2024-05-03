Мы знаем, как приготовить подчеревину, чтобы получилась вкусная и ароматная!

Чтобы получить настоящую вкуснятину, необходимо правильно замариновать подчеревину, чтобы потом легко и просто запечь ее в духовке.

Поэтому рассмотрим шаг за шагом процесс, чтобы получить идеальный результат.

Первым шагом к этому замечательному блюду, которое часто готовят на Пасху, является выбор качественной подчеревины. Выберите такой кусок свежей свиной подчеревины, которая имеет много мяса.

Далее следуйте нашему рецепту маринования и запекания, чтобы получить вкусную закуску, с легким ароматом чеснока и хрустящей корочкой.

Как приготовить подчеревину в духовке: рецепт в рукаве

Для маринования подчеревины можно использовать ваши любимые специи. Поэтому перечислим, какие специи, кроме предложенных в рецепте, подходят: итальянские травы, кориандр, кумин, гранулированный чеснок.

Ингредиенты:

подчеревина одним куском – 1 кг 500 г

соевый соус – 4 ст. л.

чеснок – 4-5 зубков

соль – 1 ст. л.

смесь молотого черного перца и паприки – 1 ч. л.

хмели-сунели – 1 ч. л.

Как замариновать подчеревину перед запеканием пошагово:

Подчеревину промыть холодной водой и обсушить.

В миске смешать смесь молотого черного перца и паприки с солью, хмели-сунели, пропущенным через пресс чесноком и соевым соусом.

Полученной смесью хорошо натереть кусок подчеревины. Выложить его в рукав для запекания и поместить в холодильник на ночь.

Утром выложить подчеревину в рукаве в форму или на противень и запечь в духовке.

Время запекания зависит от размера выбранного вами куска. Подчеревок весом 1 кг 500 г запекаем в духовке при 190 °C 1 час 30 минут. За 15 минут до окончания запекания, чтобы подчеревок подрумянился, рукав надо разрезать.

Запеченную подчеревину вынимаем, выкладываем на тарелку и полностью охлаждаем. Затем нарезаем на кусочки и подаем к столу. Приятного аппетита!