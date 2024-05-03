Мы знаем, как приготовить подчеревину, чтобы получилась вкусная и ароматная!
Чтобы получить настоящую вкуснятину, необходимо правильно замариновать подчеревину, чтобы потом легко и просто запечь ее в духовке.
Поэтому рассмотрим шаг за шагом процесс, чтобы получить идеальный результат.
Первым шагом к этому замечательному блюду, которое часто готовят на Пасху, является выбор качественной подчеревины. Выберите такой кусок свежей свиной подчеревины, которая имеет много мяса.
Далее следуйте нашему рецепту маринования и запекания, чтобы получить вкусную закуску, с легким ароматом чеснока и хрустящей корочкой.
Как приготовить подчеревину в духовке: рецепт в рукаве
Для маринования подчеревины можно использовать ваши любимые специи. Поэтому перечислим, какие специи, кроме предложенных в рецепте, подходят: итальянские травы, кориандр, кумин, гранулированный чеснок.
Ингредиенты:
- подчеревина одним куском – 1 кг 500 г
- соевый соус – 4 ст. л.
- чеснок – 4-5 зубков
- соль – 1 ст. л.
- смесь молотого черного перца и паприки – 1 ч. л.
- хмели-сунели – 1 ч. л.
Как замариновать подчеревину перед запеканием пошагово:
Подчеревину промыть холодной водой и обсушить.
В миске смешать смесь молотого черного перца и паприки с солью, хмели-сунели, пропущенным через пресс чесноком и соевым соусом.
Полученной смесью хорошо натереть кусок подчеревины. Выложить его в рукав для запекания и поместить в холодильник на ночь.
Утром выложить подчеревину в рукаве в форму или на противень и запечь в духовке.
Время запекания зависит от размера выбранного вами куска. Подчеревок весом 1 кг 500 г запекаем в духовке при 190 °C 1 час 30 минут. За 15 минут до окончания запекания, чтобы подчеревок подрумянился, рукав надо разрезать.
Запеченную подчеревину вынимаем, выкладываем на тарелку и полностью охлаждаем. Затем нарезаем на кусочки и подаем к столу. Приятного аппетита!