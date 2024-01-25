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Как приготовить вкусный плов в мультиварке: простой рецепт

25 января 2024, 14:42
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Плов в мультиварці

Если вы ищете рецепт вкусного и ароматного плова без лишних хлопот, то мультварка — лучший помощник. Плов в мультиварке можно готовить с любым мясом: телятиной, свининой, бараниной, курицей, индейкой. Мы же предлагаем рецепт приготовления плова со свининой.

Делимся проверенным временем рецептом плова в мультиварке, чтобы получилось очень вкусно и аппетитно.

Как приготовить плов в мультиварке

Ингредиенты:

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  • мякоть свинины – 500 г
  • рис басмати или длиннозернистый – 2,5 мультистакана
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 4 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • барбарис – 1 ст. л.
  • зира молотая – 1 ст. л.
  • черный молотый перец – 0,5 ч. л.
  • красный молотый перец – несколько щепоток
  • копченая паприка – 0,5 ч. л.
  • куркума – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • растительное масло для жарки – 4 ст. л.

Приготовление:

  1. Мясо промываем, зачищаем от пленок и нарезаем одинакового размера кусочками. Лук и морковь чистим и моем. Лук нарезаем кубиками, а морковь средней соломкой.
  2. В мультиварке включаем режим Жарка, вливаем масло и разогреваем его. Выкладываем мясо и готовим, периодически перемешивая, 15-20 минут.
  3. Затем выкладываем лук с морковью и готовим еще около 10 минут.
  4. Тем временем промываем, но не чистим головку чеснока. Рис также промываем 4-7 раз холодной водой.
  5. Барбарис промываем и заливаем на 5 минут теплой водой.
  6. Добавляем в чашу мультиварки все специи, барбарис и соль, перемешиваем и готовим еще 3 минуты.
  7. Затем перекладываем рис и вливаем воду. Воды должно быть столько, чтобы она покрыла рис на 1 см. Если есть необходимость, добавляем соль по вкусу.
  8. Выкладываем в середину головку чеснока, закрываем крышку, устанавливаем режим Плов или Каша. Когда плов будет готов, оставляем его еще на 20 минут и только потом перемешиваем.
  9. Плов со свининой в мультиварке подаем горячим. К плову уместно подать свежие или маринованные овощи. Зубчики чеснока можно почистить и выложить на плов.

В плов можно добавить 1-2 ст. л промытого изюма и 100 г вареного или консервированного нута.

Как приготовить плов в мультиварке, мы уже знаем. Переходим по ссылке ниже, чтобы узнать еще больше секретов приготовления плова от известного шеф-повара.

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Фото: Depositphotos

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