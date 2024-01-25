Если вы ищете рецепт вкусного и ароматного плова без лишних хлопот, то мультварка — лучший помощник. Плов в мультиварке можно готовить с любым мясом: телятиной, свининой, бараниной, курицей, индейкой. Мы же предлагаем рецепт приготовления плова со свининой.
Делимся проверенным временем рецептом плова в мультиварке, чтобы получилось очень вкусно и аппетитно.
Как приготовить плов в мультиварке
Ингредиенты:
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- мякоть свинины – 500 г
- рис басмати или длиннозернистый – 2,5 мультистакана
- лук – 2 шт.
- морковь – 4 шт.
- чеснок – 1 головка
- барбарис – 1 ст. л.
- зира молотая – 1 ст. л.
- черный молотый перец – 0,5 ч. л.
- красный молотый перец – несколько щепоток
- копченая паприка – 0,5 ч. л.
- куркума – по вкусу
- соль – по вкусу
- растительное масло для жарки – 4 ст. л.
Приготовление:
- Мясо промываем, зачищаем от пленок и нарезаем одинакового размера кусочками. Лук и морковь чистим и моем. Лук нарезаем кубиками, а морковь средней соломкой.
- В мультиварке включаем режим Жарка, вливаем масло и разогреваем его. Выкладываем мясо и готовим, периодически перемешивая, 15-20 минут.
- Затем выкладываем лук с морковью и готовим еще около 10 минут.
- Тем временем промываем, но не чистим головку чеснока. Рис также промываем 4-7 раз холодной водой.
- Барбарис промываем и заливаем на 5 минут теплой водой.
- Добавляем в чашу мультиварки все специи, барбарис и соль, перемешиваем и готовим еще 3 минуты.
- Затем перекладываем рис и вливаем воду. Воды должно быть столько, чтобы она покрыла рис на 1 см. Если есть необходимость, добавляем соль по вкусу.
- Выкладываем в середину головку чеснока, закрываем крышку, устанавливаем режим Плов или Каша. Когда плов будет готов, оставляем его еще на 20 минут и только потом перемешиваем.
- Плов со свининой в мультиварке подаем горячим. К плову уместно подать свежие или маринованные овощи. Зубчики чеснока можно почистить и выложить на плов.
В плов можно добавить 1-2 ст. л промытого изюма и 100 г вареного или консервированного нута.
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Фото: Depositphotos