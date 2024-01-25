Якщо ви шукаєте рецепт смачного й ароматного плову без зайвого клопоту, то мультварка – найкращий помічник. Плов у мультиварці можна готувати з будь-яким м’ясом: телятиною, свининою, бараниною, курятиною, індичкою. Ми ж пропонуємо рецепт приготування плову зі свининою.
Ділимося перевіреним часом рецептом плову в мультиварці, щоб вийшло дуже смачно та апетитно.
Як приготувати плов в мультиварці
Інгредієнти:
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- м’якоть свинини – 500 г
- рис басматі або довгозернистий – 2,5 мультисклянки
- цибуля – 2 шт.
- морква – 4 шт.
- часник – 1 головка
- барбарис – 1 ст. л.
- зіра мелена – 1 ст. л.
- чорний мелений перець – 0,5 ч. л.
- червоний мелений перець – декілька дрібок
- копчена паприка – 0,5 ч. л.
- куркума – до смаку
- сіль – до смаку
- олія для смаження – 4 ст. л.
Приготування:
- М’ясо промиваємо, зачищаємо від плівок і нарізаємо однакового розміру шматочками. Цибулю та моркву чистимо та миємо. Цибулю нарізаємо кубиками, а моркву середньою соломкою.
- В мультиварці вмикаємо режим Смаження, вливаємо олію і розігріваємо її. Викладаємо м’ясо і готуємо, періодично перемішуючи, 15-20 хвилини.
- Потім викладаємо цибулю з морквою і готуємо ще близько 10 хвилин.
- Тим часом промиваємо, але не чистимо головку часнику. Рис також промиваємо 4-7 разів холодно водою. Барбарис промиваємо і заливаємо на 5 хвилин теплою водою.
- Додаємо у чашу мультиварки усі спеції, барбарис і сіль, перемішуємо і готуємо ще 3 хвилини.
- Потім перекладаємо рис і вливаємо воду. Води повинно бути стільки, щоб вона покрила рис на 1 см. Якщо є необхідність, додаємо сіль до смаку.
- Викладаємо всередину головку часнику, закриваємо кришку, встановлюємо режим Плов або Каша. Коли плов буде готовий, залишаємо його ще на 20 хвилин і тільки потім перемішуємо.
- Плов зі свининою в мультиварці подаємо гарячим. До плову доречно подати свіжі або мариновані овочі. Зубки часнику можна почистити і викласти на плов.
У плов можна додати 1-2 ст. л промитих родзинок та 100 г вареного або консервованого нуту.
Як приготувати плов в мультиварці, ми вже знаємо. Переходьмо за посиланням нижче, щоб дізнатися ще більше секретів приготування плову від відомого шеф-кухаря.
Фото: Depositphotos