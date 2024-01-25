Якщо ви шукаєте рецепт смачного й ароматного плову без зайвого клопоту, то мультварка – найкращий помічник. Плов у мультиварці можна готувати з будь-яким м’ясом: телятиною, свининою, бараниною, курятиною, індичкою. Ми ж пропонуємо рецепт приготування плову зі свининою.

Ділимося перевіреним часом рецептом плову в мультиварці, щоб вийшло дуже смачно та апетитно.

Як приготувати плов в мультиварці

Інгредієнти:

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м’якоть свинини – 500 г

рис басматі або довгозернистий – 2,5 мультисклянки

цибуля – 2 шт.

морква – 4 шт.

часник – 1 головка

барбарис – 1 ст. л.

зіра мелена – 1 ст. л.

чорний мелений перець – 0,5 ч. л.

червоний мелений перець – декілька дрібок

копчена паприка – 0,5 ч. л.

куркума – до смаку

сіль – до смаку

олія для смаження – 4 ст. л.

Приготування:

М’ясо промиваємо, зачищаємо від плівок і нарізаємо однакового розміру шматочками. Цибулю та моркву чистимо та миємо. Цибулю нарізаємо кубиками, а моркву середньою соломкою. В мультиварці вмикаємо режим Смаження, вливаємо олію і розігріваємо її. Викладаємо м’ясо і готуємо, періодично перемішуючи, 15-20 хвилини. Потім викладаємо цибулю з морквою і готуємо ще близько 10 хвилин. Тим часом промиваємо, але не чистимо головку часнику. Рис також промиваємо 4-7 разів холодно водою. Барбарис промиваємо і заливаємо на 5 хвилин теплою водою. Додаємо у чашу мультиварки усі спеції, барбарис і сіль, перемішуємо і готуємо ще 3 хвилини. Потім перекладаємо рис і вливаємо воду. Води повинно бути стільки, щоб вона покрила рис на 1 см. Якщо є необхідність, додаємо сіль до смаку. Викладаємо всередину головку часнику, закриваємо кришку, встановлюємо режим Плов або Каша. Коли плов буде готовий, залишаємо його ще на 20 хвилин і тільки потім перемішуємо. Плов зі свининою в мультиварці подаємо гарячим. До плову доречно подати свіжі або мариновані овочі. Зубки часнику можна почистити і викласти на плов.

У плов можна додати 1-2 ст. л промитих родзинок та 100 г вареного або консервованого нуту.

Як приготувати плов в мультиварці, ми вже знаємо. Переходьмо за посиланням нижче, щоб дізнатися ще більше секретів приготування плову від відомого шеф-кухаря.