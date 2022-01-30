Как приготовить овсяноблин – пп рецепт

Овсяноблин — это популярное блюдо среди людей, которые придерживаются правильного питания. Обычно его готовят из овсянки, молока и яиц.

Это блюдо стоит полюбить за его простоту и пользу. Также для овсяноблина можно выбирать любые начинки: соленые и сладкие, острые и нежные — все зависит от вкуса.

Факты ICTV подготовили топ-5 рецептов овсяноблина, которые точно не надоедят, а наоборот станут вашими любимыми завтраками.

Овсяноблин со шпинатом

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

овсянка или цельнозерновая мука — 50-60 г;

шпинат — 60-70 г;

крем-сыр — 15 г;

тунец — 50 г;

огурец — 60 г;

соль — по вкусу;

петрушка, укроп — по вкусу.

Приготовление

В чашу блендера засыпьте овсянку и яйца. Оставьте хлопья набухать на 20-30 минут. Добавьте туда шпинат, зелень и соль. Взбейте до однородного кашеобразного состояния.

Разогрейте на сковороде подсолнечное масло. Влейте в сковороду овсяно-шпинатную смесь и накройте крышкой. Жарьте на среднем огне 7-8 минут.

Когда блин приготовится, переложите его на тарелку. Намажьте на него крем-сыр, выложите тунец и нарезанный огурец.

Овсяноблин с курицей и помидорами

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

кефир 1% — 50мл;

помидор — 50 г;

твердый сыр — 20 г;

куриное филе — 50 г;

зелень — по вкусу;

перец горошком, лавровый лист — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Предварительно приготовьте куриное филе. Обмойте его под проточной водой. Положите мясо в кастрюлю и залейте его прохладной водой. На среднем огне доведите до кипения, после уменьшите нагрев. Добавьте перец и лавровый лист. Целое филе варите в течение 20-25 минут, а если кусочками — 10-15 минут.

В овсянку добавьте яйца, кефир, соль, зелень и хорошо перемешайте. Оставьте тесто на 10 минут. Натрите твердый сыр, а готовое филе курицы нарежьте кусочками.

Переложите тесто на антипригарную сковороду и жарьте с обеих сторон до готовности (10 минут). Сразу на сковороду выложите начинку (грудку, помидор и сыр) и накройте другой половиной блина. Подержите овсяноблин еще минуту под крышкой, после чего переложите в тарелку.

Овсяноблин с яблоком и корицей

Ингредиенты:

яйца — 1 шт.;

густой йогурт или сметана — 2 ст. л.;

овсяные хлопья — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

соль — по вкусу;

крем-сыр — 50 г;

яблоко — 1 шт.;

корица — 1 ч. л.;

финиковый сироп — по вкусу.

Приготовление

Смешайте яйцо, йогурт или сметану, овсянку, разрыхлитель и соль. Дайте смеси постоять 5 минут. Разогрейте сковороду без масла и выложите на нее блин. Жарьте его с обеих сторон примерно 5-8 минут.

Для начинки очистите яблоки от кожуры и семян. Нарежьте их крупными кубиками и посыпьте корицей. Поставьте яблоки в микроволновку на 1 минуту, чтобы они размякли.

Половину блина смажьте сыром и выложите на него яблоки. Прикройте начинку второй половиной блина и полейте сиропом.

Шоколадный овсяноблин с бананом

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 г;

овсяные хлопья — 50 г;

какао — 1 ст. л.;

банан — 1 шт.;

мед, сироп — по вкусу.

Приготовление

Засыпьте в блендер овсяные хлопья. Добавьте молоко, яйцо, какао и измельчите. На разогретую сковороду добавьте немного подсолнечного масла и вылейте тесто. Жарьте с обеих сторон до готовности (примерно 5-7 минут).

Нарежьте банан и выложите его на блин. Полейте сиропом или медом.

Овсяноблин с сыром и ежевикой

Ингредиенты:

овсянка — 4 ст. л.;

кипяток — 1/4 стакана;

яйца — 1 шт. или 2 белка;

сахар или заменитель сахара — по вкусу;

какао — 1/2 ч. л.;

крем-сыр — 100 г;

ежевика — по вкусу;

сироп — по вкусу.

Приготовление

Вылейте кипяток в овсянку и дайте впитать ей воду в течение 5 минут. Добавьте сахар, яйцо, какао и хорошо перемешайте. Выпекайте на антипригарной сковороде без масла.

Если же блин пригорает, добавьте каплю масла и разотрите салфеткой. Жарьте примерно 5 минут с каждой стороны.

Для начинки перетрите творог через сито или же подавите вилкой. Ежевику промойте. После этого переложите готовый блин на тарелку и выложите на него начинку.

Дополнительные варианты начинок к овсяноблинам:

слабосоленая форель + листья салата + крем-сыр; яблоки + орехи + мед; крем-сыр + яйцо + авокадо; натуральный йогурт + пармезан + шпинат + вяленые помидоры; помидор + зелень.

Польза овсяноблина

Овсяноблин содержит высокий уровень клетчатки, что улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также это хороший вариант утоления чувства голода за счет медленных углеводов.

Ингредиенты для этого блюда можно найти в любой сезон. Это отличная альтернатива кашам для тех, кому они не нравятся.