Як приготувати вівсяномлинець – дієтичний рецепт

Вівсяномлинець – це популярна страва серед людей, які дотримуються правильного харчування. Зазвичай його готують з вівсянки, молока та яєць.

Цю страву варто полюбити за її простоту та користь. Також для вівсяномлинця можна обирати будь-які начинки: солоні та солодкі, гострі та ніжні – все залежить від смаку.

Факти ICTV підготували топ-5 рецептів вівсяномлинця, які точно не набриднуть, а навпаки стануть вашими улюбленими сніданками.

Вівсяномлицень зі шпинатом

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

вівсянка або цільнозернове борошно – 50-60 г;

шпинат – 60-70 г;

крем-сир – 15 г;

тунець – 50 г;

огірок – 60 г;

сіль – за смаком;

петрушка, кріп – за смаком.

Приготування;

У чашу блендера засипте вівсянку та яйця. Залиште пластівці набухати на 20-30 хвилин. Додайте туди шпинат, зелень та сіль. Збийте до однорідного кашоподібного стану.

Розігрійте на пательні соняшникову олію. Влийте у пательню вівсяно-шпинатну суміш та накрийте кришкою. Смажте на середньому вогні 7-8 хвилин.

Коли млинець приготується, перекладіть його на тарілку. Намажте на нього крем-сир, викладіть тунець та нарізаний огірок.

Вівсяномлинець з куркою та помідорами

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 3 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

кефір 1% – 5- мл;

помідор – 50 г;

твердий сир – 20 г;

куряче філе – 50 г;

зелень – за смаком;

перець горошком, лавровий лист – за смаком;

сіль – за смаком.

Приготування

Попередньо приготуйте куряче філе. Обмийте його під проточною водою. Покладіть м’ясо у каструлю та залийте його прохолодною водою. На середньому вогні доведіть до кипіння, після зменшіть нагрів. Додайте перець та лавровий лист. Ціле філе варіть протягом 20-25 хвилин, а якщо шматочками – 10-15 хвилин.

У вівсянку додайте яйця, кефір, сіль, зелень та добре перемішайте. Залиште тісто на 10 хвилин. Натріть твердий сир, а готове філе курки наріжте шматочками.

Перекладіть тісто на антипригарну пательню і смажте з обох боків до готовності (10 хвилин). Одразу на пательню викладіть начинку (грудку, помідор та сир) і накрийте другою половиною млинця. Потримайте вівсяномлинець ще хвилину під кришкою, після чого перекладіть у тарілку.

Вівсяномлинець з яблуком та корицею

Інгредієнти:

яйця – 1 шт.;

густий йогурт або сметана – 2 ст. л.;

вівсяні пластівці – 3 ст. л.;

розпушувач – 1/2 ч. л.;

сіль – за смаком;

крем-сир – 50 г;

яблуко – 1 шт.;

кориця – 1 ч. л.;

фініковий сироп – за смаком.

Приготування

Змішайте яйце, йогурт або сметану, вівсянку, розпушувач та сіль. Дайте суміші постояти 5 хвилин. Розігрійте пательню без олії та викладіть на неї млинець. Смажте його з обох боків приблизно 5-8 хвилин.

Для начинки очистіть яблука від шкірки та насіння. Наріжте їх великими кубиками та посипте корицею. Поставте яблука в мікрохвильовку на 1 хвилину, щоб вони розм’якли.

Половину млинця змастіть сиром і викладіть на нього яблука. Прикрийте начинку другою половиною млинця та полийте сиропом.

Шоколадний вівсяномлинець з бананом

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

молоко – 100 г;

вівсяні пластівці – 50 г;

какао – 1 ст. л.;

банан – 1 шт.;

мед, сироп – за смаком.

Приготування

Засипте у блендер вівсяні пластівці. Додайте молоко, яйце, какао та подрібніть. На розігріту пательню додайте трішки соняшникової олії та вилийте тісто. Смажте з обох боків до готовності (приблизно 5-7 хвилин).

Наріжте банан та викладіть його на млинець. Полийте сиропом або медом.

Вівсяномлинець з сиром та ожиною

Інгредієнти:

вівсянка – 4 ст. л.;

окріп – 1/4 склянки;

яйця – 1 шт. або 2 білка;

цукор або замінник цукру – за смаком;

какао – 1/2 ч. л.;

крем-сир – 100 г;

ожина – за смаком;

сироп – за смаком.

Приготування

Вилийте окріп у вівсянку і дайте увібрати їй воду протягом 5 хвилин. Додайте цукор, яйце, какао та добре перемішайте. Випікайте на антипригарній пательні без олії.

Якщо ж млинець пригорає, додайте краплю олії та розітріть серветкою. Смажте приблизно 5 хвилин з кожного боку.

Для начинки перетріть сир через сито або ж подавіть виделкою. Ожину промийте. Після цього перекладіть готовий млинець на тарілку та викладіть на нього начинку.

Додаткові варіанти начинок до вівсяномлинців:

слабосолена форель + листя салату + крем-сир; яблука + горіхи + мед; крем-сир + яйце + авокадо; натуральний йогурт + пармезан + шпинат + в’ялені помідори; помідор + зелень.

Користь вівсяномлинця

Вівсяномлинець містить високий рівень клітковини, що покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Також це хороший варіант втамування голоду за рахунок повільних вуглеводів.

Інгредієнти для цієї страви можна знайти у будь-який сезон. Це чудова альтернатива каш для тих, кому вони не подобаються.