Як приготувати вівсяномлинець – дієтичний рецепт

Вівсяномлинець – це популярна страва серед людей, які дотримуються правильного харчування. Зазвичай його готують з вівсянки, молока та яєць.
Цю страву варто полюбити за її простоту та користь. Також для вівсяномлинця можна обирати будь-які начинки: солоні та солодкі, гострі та ніжні – все залежить від смаку.
Факти ICTV підготували топ-5 рецептів вівсяномлинця, які точно не набриднуть, а навпаки стануть вашими улюбленими сніданками.
Вівсяномлицень зі шпинатом
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- вівсянка або цільнозернове борошно – 50-60 г;
- шпинат – 60-70 г;
- крем-сир – 15 г;
- тунець – 50 г;
- огірок – 60 г;
- сіль – за смаком;
- петрушка, кріп – за смаком.
Приготування;
У чашу блендера засипте вівсянку та яйця. Залиште пластівці набухати на 20-30 хвилин. Додайте туди шпинат, зелень та сіль. Збийте до однорідного кашоподібного стану.
Розігрійте на пательні соняшникову олію. Влийте у пательню вівсяно-шпинатну суміш та накрийте кришкою. Смажте на середньому вогні 7-8 хвилин.
Коли млинець приготується, перекладіть його на тарілку. Намажте на нього крем-сир, викладіть тунець та нарізаний огірок.
Вівсяномлинець з куркою та помідорами
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 3 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- кефір 1% – 5- мл;
- помідор – 50 г;
- твердий сир – 20 г;
- куряче філе – 50 г;
- зелень – за смаком;
- перець горошком, лавровий лист – за смаком;
- сіль – за смаком.
Приготування
Попередньо приготуйте куряче філе. Обмийте його під проточною водою. Покладіть м’ясо у каструлю та залийте його прохолодною водою. На середньому вогні доведіть до кипіння, після зменшіть нагрів. Додайте перець та лавровий лист. Ціле філе варіть протягом 20-25 хвилин, а якщо шматочками – 10-15 хвилин.
У вівсянку додайте яйця, кефір, сіль, зелень та добре перемішайте. Залиште тісто на 10 хвилин. Натріть твердий сир, а готове філе курки наріжте шматочками.
Перекладіть тісто на антипригарну пательню і смажте з обох боків до готовності (10 хвилин). Одразу на пательню викладіть начинку (грудку, помідор та сир) і накрийте другою половиною млинця. Потримайте вівсяномлинець ще хвилину під кришкою, після чого перекладіть у тарілку.
Вівсяномлинець з яблуком та корицею
Інгредієнти:
- яйця – 1 шт.;
- густий йогурт або сметана – 2 ст. л.;
- вівсяні пластівці – 3 ст. л.;
- розпушувач – 1/2 ч. л.;
- сіль – за смаком;
- крем-сир – 50 г;
- яблуко – 1 шт.;
- кориця – 1 ч. л.;
- фініковий сироп – за смаком.
Приготування
Змішайте яйце, йогурт або сметану, вівсянку, розпушувач та сіль. Дайте суміші постояти 5 хвилин. Розігрійте пательню без олії та викладіть на неї млинець. Смажте його з обох боків приблизно 5-8 хвилин.
Для начинки очистіть яблука від шкірки та насіння. Наріжте їх великими кубиками та посипте корицею. Поставте яблука в мікрохвильовку на 1 хвилину, щоб вони розм’якли.
Половину млинця змастіть сиром і викладіть на нього яблука. Прикрийте начинку другою половиною млинця та полийте сиропом.
Шоколадний вівсяномлинець з бананом
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- молоко – 100 г;
- вівсяні пластівці – 50 г;
- какао – 1 ст. л.;
- банан – 1 шт.;
- мед, сироп – за смаком.
Приготування
Засипте у блендер вівсяні пластівці. Додайте молоко, яйце, какао та подрібніть. На розігріту пательню додайте трішки соняшникової олії та вилийте тісто. Смажте з обох боків до готовності (приблизно 5-7 хвилин).
Наріжте банан та викладіть його на млинець. Полийте сиропом або медом.
Вівсяномлинець з сиром та ожиною
Інгредієнти:
- вівсянка – 4 ст. л.;
- окріп – 1/4 склянки;
- яйця – 1 шт. або 2 білка;
- цукор або замінник цукру – за смаком;
- какао – 1/2 ч. л.;
- крем-сир – 100 г;
- ожина – за смаком;
- сироп – за смаком.
Приготування
Вилийте окріп у вівсянку і дайте увібрати їй воду протягом 5 хвилин. Додайте цукор, яйце, какао та добре перемішайте. Випікайте на антипригарній пательні без олії.
Якщо ж млинець пригорає, додайте краплю олії та розітріть серветкою. Смажте приблизно 5 хвилин з кожного боку.
Для начинки перетріть сир через сито або ж подавіть виделкою. Ожину промийте. Після цього перекладіть готовий млинець на тарілку та викладіть на нього начинку.
Додаткові варіанти начинок до вівсяномлинців:
- слабосолена форель + листя салату + крем-сир;
- яблука + горіхи + мед;
- крем-сир + яйце + авокадо;
- натуральний йогурт + пармезан + шпинат + в’ялені помідори;
- помідор + зелень.
Користь вівсяномлинця
Вівсяномлинець містить високий рівень клітковини, що покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Також це хороший варіант втамування голоду за рахунок повільних вуглеводів.
Інгредієнти для цієї страви можна знайти у будь-який сезон. Це чудова альтернатива каш для тих, кому вони не подобаються.