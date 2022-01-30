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Як приготувати вівсяномлинець – дієтичний рецепт

30 Січня 2022, 06:58
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
вівсяномлинець

Вівсяномлинець – це популярна страва серед людей, які дотримуються правильного харчування. Зазвичай його готують з вівсянки, молока та яєць.

Цю страву варто полюбити за її простоту та користь. Також для вівсяномлинця можна обирати будь-які начинки: солоні та солодкі, гострі та ніжні – все залежить від смаку.

Факти ICTV підготували топ-5 рецептів вівсяномлинця, які точно не набриднуть, а навпаки стануть вашими улюбленими сніданками.

Вівсяномлицень зі шпинатом

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.;
  • вівсянка або цільнозернове борошно – 50-60 г;
  • шпинат – 60-70 г;
  • крем-сир – 15 г;
  • тунець – 50 г;
  • огірок – 60 г;
  • сіль – за смаком;
  • петрушка, кріп – за смаком.

Приготування; 

У чашу блендера засипте вівсянку та яйця. Залиште пластівці набухати на 20-30 хвилин. Додайте туди шпинат, зелень та сіль. Збийте до однорідного кашоподібного стану.

Розігрійте на пательні соняшникову олію. Влийте у пательню вівсяно-шпинатну суміш та накрийте кришкою. Смажте на середньому вогні 7-8 хвилин.

Коли млинець приготується, перекладіть його на тарілку. Намажте на нього крем-сир, викладіть тунець та нарізаний огірок.

Вівсяномлинець з куркою та помідорами

Інгредієнти: 

  • вівсяні пластівці – 3 ст. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • кефір 1% – 5- мл;
  • помідор – 50 г;
  • твердий сир – 20 г;
  • куряче філе – 50 г;
  • зелень – за смаком;
  • перець горошком, лавровий лист – за смаком;
  • сіль – за смаком.

Приготування 

Попередньо приготуйте куряче філе. Обмийте його під проточною водою. Покладіть м’ясо у каструлю та залийте його прохолодною водою. На середньому вогні доведіть до кипіння, після зменшіть нагрів. Додайте перець та лавровий лист. Ціле філе варіть протягом 20-25 хвилин, а якщо шматочками – 10-15 хвилин.

У вівсянку додайте яйця, кефір, сіль, зелень та добре перемішайте. Залиште тісто на 10 хвилин. Натріть твердий сир, а готове філе курки наріжте шматочками.

Перекладіть тісто на антипригарну пательню і смажте з обох боків до готовності (10 хвилин). Одразу на пательню викладіть начинку (грудку, помідор та сир) і накрийте другою половиною млинця. Потримайте вівсяномлинець ще хвилину під кришкою, після чого перекладіть у тарілку.

Вівсяномлинець з яблуком та корицею

Інгредієнти: 

  • яйця – 1 шт.;
  • густий йогурт або сметана – 2 ст. л.;
  • вівсяні пластівці – 3 ст. л.;
  • розпушувач – 1/2 ч. л.;
  • сіль – за смаком;
  • крем-сир – 50 г;
  • яблуко – 1 шт.;
  • кориця – 1 ч. л.;
  • фініковий сироп – за смаком.

Приготування

Змішайте яйце, йогурт або сметану, вівсянку, розпушувач та сіль. Дайте суміші постояти 5 хвилин. Розігрійте пательню без олії та викладіть на неї млинець. Смажте його з обох боків приблизно 5-8 хвилин.

Для начинки очистіть яблука від шкірки та насіння. Наріжте їх великими кубиками та посипте корицею. Поставте яблука в мікрохвильовку на 1 хвилину, щоб вони розм’якли.

Половину млинця змастіть сиром і викладіть на нього яблука. Прикрийте начинку другою половиною млинця та полийте сиропом.

Шоколадний вівсяномлинець з бананом

Інгредієнти: 

  • яйця – 2 шт.;
  • молоко – 100 г;
  • вівсяні пластівці – 50 г;
  • какао – 1 ст. л.;
  • банан – 1 шт.;
  • мед, сироп – за смаком.

Приготування 

Засипте у блендер вівсяні пластівці. Додайте молоко, яйце, какао та подрібніть. На розігріту пательню додайте трішки соняшникової олії та вилийте тісто. Смажте з обох боків до готовності (приблизно 5-7 хвилин).

Наріжте банан та викладіть його на млинець. Полийте сиропом або медом.

Вівсяномлинець з сиром та ожиною

Інгредієнти: 

  • вівсянка – 4 ст. л.;
  • окріп – 1/4 склянки;
  • яйця – 1 шт. або 2 білка;
  • цукор або замінник цукру – за смаком;
  • какао – 1/2 ч. л.;
  • крем-сир – 100 г;
  • ожина – за смаком;
  • сироп – за смаком.

Приготування 

Вилийте окріп у вівсянку і дайте увібрати їй воду протягом 5 хвилин. Додайте цукор, яйце, какао та добре перемішайте. Випікайте на антипригарній пательні без олії.

Якщо ж млинець пригорає, додайте краплю олії та розітріть серветкою. Смажте приблизно 5 хвилин з кожного боку.

Для начинки перетріть сир через сито або ж подавіть виделкою. Ожину промийте. Після цього перекладіть готовий млинець на тарілку та викладіть на нього начинку.

Додаткові варіанти начинок до вівсяномлинців: 

  1. слабосолена форель + листя салату + крем-сир;
  2. яблука + горіхи + мед;
  3. крем-сир + яйце + авокадо;
  4. натуральний йогурт + пармезан + шпинат + в’ялені помідори;
  5. помідор + зелень.

Користь вівсяномлинця

Вівсяномлинець містить високий рівень клітковини, що покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Також це хороший варіант втамування голоду за рахунок повільних вуглеводів.

Інгредієнти для цієї страви можна знайти у будь-який сезон. Це чудова альтернатива каш для тих, кому вони не подобаються.

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Кулінарні рецепти , Рецепт
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