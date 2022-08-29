Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Как приготовить яблочный сок дома — пошаговый рецепт

29 августа 2022, 18:04
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить яблочный сок дома — пошаговый рецепт
Источник: Depositphotos

Домашний сок гораздо полезнее магазинного. Кроме того, его приготовление не займет много времени, а зимой будет радовать всю семью.

Как приготовить яблочный сок — читайте в нашем материале.

Рецепт яблочного сока

Ингредиенты:

Сейчас смотрят
  • яблоки — 5 кг;
  • сахар — 500 г.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и нарежьте яблоки.
  2. С помощью соковыжималки или мясорубки превратить яблоки в пюре.
  3. Перелейте яблочную массу в кастрюлю и добавьте сахар.
  4. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Когда начнет появляться пенка, ложкой уберите ее. 
  5. Доведите сок до кипения.
  6. Простерилизуйте банки и вылейте в них готовый сок.
  7. Закрутите банки как обычно и поставьте их до остывания под теплое одеяло.

Зимой открывайте и наслаждайте вкусным, а главное полезным яблочным соком.

Фото: Depositphotos

Рецепт яблочного сока без сахара

Ингредиенты:

  • яблоки — 2 кг.

Приготовление:

  1. Помойте и нарежьте яблоки на небольшие кусочки.
  2. Пропустите яблоки через соковыжималку или мясорубку.
  3. Образовавшийся сок процедите через марлю и вылейте в кастрюлю.
  4. Поставьте кастрюлю и огонь и доведите сок до кипения (во время кипения, мякоть из яблок будет подниматься вверх, вам нужно ее убирать).
  5. После закипания, варите сок еще 10 мин на маленьком огне.
  6. Готовый сок разлейте по стерилизованным банкам и закрутите.

Яблочный сок без сахара готов!

Читайте также:
Как приготовить яблочный сок дома — пошаговый рецептРецепт ореховой пасты: как приготовить нутеллу дома

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт сік Яблука
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь