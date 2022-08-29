29 августа 2022, 18:04 Владислава Ткаченко Редакторка сайта

Домашний сок гораздо полезнее магазинного. Кроме того, его приготовление не займет много времени, а зимой будет радовать всю семью. Как приготовить яблочный сок — читайте в нашем материале. Рецепт яблочного сока Ингредиенты: Сейчас смотрят яблоки — 5 кг;

сахар — 500 г. Приготовление: Тщательно помойте и нарежьте яблоки. С помощью соковыжималки или мясорубки превратить яблоки в пюре. Перелейте яблочную массу в кастрюлю и добавьте сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Когда начнет появляться пенка, ложкой уберите ее. Доведите сок до кипения. Простерилизуйте банки и вылейте в них готовый сок. Закрутите банки как обычно и поставьте их до остывания под теплое одеяло. Зимой открывайте и наслаждайте вкусным, а главное полезным яблочным соком. Рецепт яблочного сока без сахара Ингредиенты: яблоки — 2 кг. Приготовление: Помойте и нарежьте яблоки на небольшие кусочки. Пропустите яблоки через соковыжималку или мясорубку. Образовавшийся сок процедите через марлю и вылейте в кастрюлю. Поставьте кастрюлю и огонь и доведите сок до кипения (во время кипения, мякоть из яблок будет подниматься вверх, вам нужно ее убирать). После закипания, варите сок еще 10 мин на маленьком огне. Готовый сок разлейте по стерилизованным банкам и закрутите. Яблочный сок без сахара готов! Читайте также: Рецепт ореховой пасты: как приготовить нутеллу дома

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