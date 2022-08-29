Домашний сок гораздо полезнее магазинного. Кроме того, его приготовление не займет много времени, а зимой будет радовать всю семью.
Как приготовить яблочный сок — читайте в нашем материале.
Рецепт яблочного сока
Ингредиенты:
Сейчас смотрят
- яблоки — 5 кг;
- сахар — 500 г.
Приготовление:
- Тщательно помойте и нарежьте яблоки.
- С помощью соковыжималки или мясорубки превратить яблоки в пюре.
- Перелейте яблочную массу в кастрюлю и добавьте сахар.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Когда начнет появляться пенка, ложкой уберите ее.
- Доведите сок до кипения.
- Простерилизуйте банки и вылейте в них готовый сок.
- Закрутите банки как обычно и поставьте их до остывания под теплое одеяло.
Зимой открывайте и наслаждайте вкусным, а главное полезным яблочным соком.
Рецепт яблочного сока без сахара
Ингредиенты:
- яблоки — 2 кг.
Приготовление:
- Помойте и нарежьте яблоки на небольшие кусочки.
- Пропустите яблоки через соковыжималку или мясорубку.
- Образовавшийся сок процедите через марлю и вылейте в кастрюлю.
- Поставьте кастрюлю и огонь и доведите сок до кипения (во время кипения, мякоть из яблок будет подниматься вверх, вам нужно ее убирать).
- После закипания, варите сок еще 10 мин на маленьком огне.
- Готовый сок разлейте по стерилизованным банкам и закрутите.
Яблочный сок без сахара готов!
Читайте также:Рецепт ореховой пасты: как приготовить нутеллу дома