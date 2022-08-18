Nutella — это ореховая паста с какао, которая продается более чем в 100 странах мира. Хотя смаковать ее любят все, не каждый может позволить часто покупать ореховую пасту. Кроме того, зачем тратить больше, если приготовить вкусную нутеллу можно дома.

Как приготовить нутеллу в домашних условиях — смотрите в нашем материале.

Рецепт Nutella

Ингредиенты:

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какао — 3 ст. л;

яйца — 2 шт;

молоко — 400 мл;

сахар — 300 г;

фундук — 250-300 г;

мука — 4ст. л;

масло сливочное — 2 ст. л;

ванилин — щепотка.

Приготовление:

Яйца соедините с сахаром, ванилином и какао до однородности. Молоко разделите на три равные части. Одну часть молока и всю муку добавьте к смеси. Тщательно все перемешайте — масса должна быть без комочков. Добавьте все молоко и сливочное масло и перемешайте. Перелейте нашу нутеллу в удобную посудину и поставите на водяную баню (нутелла не должна закипеть). Как только масса начнет булькать, снимайте с огня и дайте ей остыть. Параллельно, с помощью блендера, измельчите орехи до однородности. Орехи добавьте к нутелле и тщательно перемешайте. Переместите нутеллу в баночку и поставьте в холодильник на два-три часа.

Вкусная, а главное полезная ореховая паста готова!