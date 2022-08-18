Nutella — это ореховая паста с какао, которая продается более чем в 100 странах мира. Хотя смаковать ее любят все, не каждый может позволить часто покупать ореховую пасту. Кроме того, зачем тратить больше, если приготовить вкусную нутеллу можно дома.
Как приготовить нутеллу в домашних условиях — смотрите в нашем материале.
Рецепт Nutella
Ингредиенты:
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- какао — 3 ст. л;
- яйца — 2 шт;
- молоко — 400 мл;
- сахар — 300 г;
- фундук — 250-300 г;
- мука — 4ст. л;
- масло сливочное — 2 ст. л;
- ванилин — щепотка.
Приготовление:
- Яйца соедините с сахаром, ванилином и какао до однородности.
- Молоко разделите на три равные части.
- Одну часть молока и всю муку добавьте к смеси.
- Тщательно все перемешайте — масса должна быть без комочков.
- Добавьте все молоко и сливочное масло и перемешайте.
- Перелейте нашу нутеллу в удобную посудину и поставите на водяную баню (нутелла не должна закипеть).
- Как только масса начнет булькать, снимайте с огня и дайте ей остыть.
- Параллельно, с помощью блендера, измельчите орехи до однородности.
- Орехи добавьте к нутелле и тщательно перемешайте.
- Переместите нутеллу в баночку и поставьте в холодильник на два-три часа.
Вкусная, а главное полезная ореховая паста готова!
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