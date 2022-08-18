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Еда

Рецепт ореховой пасты: как приготовить нутеллу дома

18 августа 2022, 13:57
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Рецепт ореховой пасты: как приготовить нутеллу дома
Источник: Depositphotos

Nutella — это ореховая паста с какао, которая продается более чем в 100 странах мира. Хотя смаковать ее любят все, не каждый может позволить часто покупать ореховую пасту. Кроме того, зачем тратить больше, если приготовить вкусную нутеллу можно дома.

Как приготовить нутеллу в домашних условиях — смотрите в нашем материале.

Рецепт Nutella

Ингредиенты: 

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  • какао — 3 ст. л;
  • яйца — 2 шт;
  • молоко — 400 мл;
  • сахар — 300 г;
  • фундук — 250-300 г;
  • мука — 4ст. л;
  • масло сливочное — 2 ст. л;
  • ванилин — щепотка.

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. Яйца соедините с сахаром, ванилином и какао до однородности.
  2. Молоко разделите на три равные части.
  3. Одну часть молока и всю муку добавьте к смеси.
  4. Тщательно все перемешайте — масса должна быть без комочков.
  5. Добавьте все молоко и сливочное масло и перемешайте.
  6. Перелейте нашу нутеллу в удобную посудину и поставите на водяную баню (нутелла не должна закипеть).
  7. Как только масса начнет булькать, снимайте с огня и дайте ей остыть.
  8. Параллельно, с помощью блендера, измельчите орехи до однородности.
  9. Орехи добавьте к нутелле и тщательно перемешайте.
  10. Переместите нутеллу в баночку и поставьте в холодильник на два-три часа.

Вкусная, а главное полезная ореховая паста готова!

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горіх Кулінарні рецепти Рецепти
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