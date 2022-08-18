Nutella — це горіхова паста з какао, що продається більше ніж у 100 країнах світу. Хоч смакувати її полюбляють усі, не кожен може дозволити часто купувати горіхову пасту. Крім того, навіщо витрачати більше, якщо приготувати смачну нутеллу можна вдома.
Як приготувати нутеллу в домашніх умовах – дивіться в нашому матеріалі.
Рецепт Nutella
Інгредієнти:
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- какао – 3 ст. л;
- яйця – 2 шт;
- молоко – 400 мл;
- цукор – 300 г;
- фундук – 250-300 г;
- мука – 4ст. л;
- масло вершкове – 2 ст. л;
- ванілін – дрібка.
Приготування:
- Яйця з’єднайте з цукром, ваніліном та какао до однорідності.
- Молоко розділіть на три рівні частни.
- Одну частину молока та усю муку додайте до суміші.
- Ретельно усе перемішайте – маса повинна бути без грудочок.
- Додайте усе молоко та вершкове масло і перемішайте.
- Перелийте нашу нутеллу у зручну посудину та поставне на водяну баню (нутелла не повинна закипіти).
- Як тільки маса почне булькати, знімайте з вогню та дайте їй охолонути.
- Паралельно, за допомогою блендера, подрібніть горіхи до однорідності.
- Горіхи додайте до нутелли та ретельно перемішайте.
- Перемістіть нутеллу у баночку та поставте в холодильник на дві-три години.
Смачна, а головне – корисна горіхова паста готова!
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