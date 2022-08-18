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Їжа

Рецепт горіхової пасти: як приготувати нутеллу вдома

18 Серпня 2022, 13:57
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Рецепт горіхової пасти: як приготувати нутеллу вдома
Джерело: Depositphotos

Nutella це горіхова паста з какао, що продається більше ніж у 100 країнах світу. Хоч смакувати її полюбляють усі, не кожен може дозволити часто купувати горіхову пасту. Крім того, навіщо витрачати більше, якщо приготувати смачну нутеллу можна вдома.

Як приготувати нутеллу в домашніх умовах – дивіться в нашому матеріалі.

Рецепт Nutella

Інгредієнти: 

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  • какао – 3 ст. л;
  • яйця – 2 шт;
  • молоко – 400 мл;
  • цукор – 300 г;
  • фундук – 250-300 г;
  • мука – 4ст. л;
  • масло вершкове – 2 ст. л;
  • ванілін – дрібка.

Фото: Depositphotos

Приготування:

  1. Яйця з’єднайте з цукром, ваніліном та какао до однорідності.
  2. Молоко розділіть на три рівні частни.
  3. Одну частину молока та усю муку додайте до суміші.
  4. Ретельно усе перемішайте – маса повинна бути без грудочок.
  5. Додайте усе молоко та вершкове масло і перемішайте.
  6. Перелийте нашу нутеллу у зручну посудину та поставне на водяну баню (нутелла не повинна закипіти).
  7. Як тільки маса почне булькати, знімайте з вогню та дайте їй охолонути.
  8. Паралельно, за допомогою блендера, подрібніть горіхи до однорідності.
  9. Горіхи додайте до нутелли та ретельно перемішайте.
  10. Перемістіть нутеллу у баночку та поставте в холодильник на дві-три години.

Смачна, а головне – корисна горіхова паста готова!

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Теги
горіх Кулінарні рецепти Рецепти
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