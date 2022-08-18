Nutella — це горіхова паста з какао, що продається більше ніж у 100 країнах світу. Хоч смакувати її полюбляють усі, не кожен може дозволити часто купувати горіхову пасту. Крім того, навіщо витрачати більше, якщо приготувати смачну нутеллу можна вдома.

Як приготувати нутеллу в домашніх умовах – дивіться в нашому матеріалі.

Рецепт Nutella

Інгредієнти:

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какао – 3 ст. л;

яйця – 2 шт;

молоко – 400 мл;

цукор – 300 г;

фундук – 250-300 г;

мука – 4ст. л;

масло вершкове – 2 ст. л;

ванілін – дрібка.

Приготування:

Яйця з’єднайте з цукром, ваніліном та какао до однорідності. Молоко розділіть на три рівні частни. Одну частину молока та усю муку додайте до суміші. Ретельно усе перемішайте – маса повинна бути без грудочок. Додайте усе молоко та вершкове масло і перемішайте. Перелийте нашу нутеллу у зручну посудину та поставне на водяну баню (нутелла не повинна закипіти). Як тільки маса почне булькати, знімайте з вогню та дайте їй охолонути. Паралельно, за допомогою блендера, подрібніть горіхи до однорідності. Горіхи додайте до нутелли та ретельно перемішайте. Перемістіть нутеллу у баночку та поставте в холодильник на дві-три години.

Смачна, а головне – корисна горіхова паста готова!