29 Серпня 2022, 18:04 Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Домашній сік набагато корисніший за магазинний. Крім того, його приготування не займе багато часу, а взимку буде радувати усю родину. Як приготувати яблучний сік – читайте в нашому матеріалі. Рецепт яблучного соку Інгредієнти: Зараз дивляться яблука – 5 кг;

цукор – 500 г. Приготування: Ретельно помийте та наріжте яблука. За допомогою соковиживалки чи м’ясорубки перетворити яблука у пюре. Перелийте яблучну масу у каструлю та додайте цукор. Поставте каструлю на середній вогонь. Коли почне з’являтися пінка, ложкою приберіть її. Доведіть сік до кипіння. Простерилізуйте банки та вилийте у них готовий сік. Закрутіть банки як зазвичай та поставте їх до охолодження під теплу ковдру. Взимку відкривайте та насолоджуйте смачним, а головне корисним яблучним соком. Рецепт яблучного соку без цукру Інгредієнти: яблука – 2 кг. Приготування Помийте та наріжте яблука на невеликі шматочки. Пропустіть яблука через соковижималку або м’ясорубку. Утворений сік процідіть через марлю та вилийте у каструлю. Поставте каструлю та вогонь та доведіть сік до кипіння (під час кипіння, м’якоть з яблук буде підніматися вгору, вам потрібно її прибирати). Після закіпання, варіть сік ще 10 хв на маленькому вогні. Готовий сік розлийте по стерилізованим банкам та закрутіть. Яблучний сік без цукру готовий! Читайте також: Рецепт горіхової пасти: як приготувати нутеллу вдома

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.