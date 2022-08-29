Домашній сік набагато корисніший за магазинний. Крім того, його приготування не займе багато часу, а взимку буде радувати усю родину.
Як приготувати яблучний сік – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт яблучного соку
Інгредієнти:
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- яблука – 5 кг;
- цукор – 500 г.
Приготування:
- Ретельно помийте та наріжте яблука.
- За допомогою соковиживалки чи м’ясорубки перетворити яблука у пюре.
- Перелийте яблучну масу у каструлю та додайте цукор.
- Поставте каструлю на середній вогонь. Коли почне з’являтися пінка, ложкою приберіть її.
- Доведіть сік до кипіння.
- Простерилізуйте банки та вилийте у них готовий сік.
- Закрутіть банки як зазвичай та поставте їх до охолодження під теплу ковдру.
Взимку відкривайте та насолоджуйте смачним, а головне корисним яблучним соком.
Рецепт яблучного соку без цукру
Інгредієнти:
- яблука – 2 кг.
Приготування
- Помийте та наріжте яблука на невеликі шматочки.
- Пропустіть яблука через соковижималку або м’ясорубку.
- Утворений сік процідіть через марлю та вилийте у каструлю.
- Поставте каструлю та вогонь та доведіть сік до кипіння (під час кипіння, м’якоть з яблук буде підніматися вгору, вам потрібно її прибирати).
- Після закіпання, варіть сік ще 10 хв на маленькому вогні.
- Готовий сік розлийте по стерилізованим банкам та закрутіть.
Яблучний сік без цукру готовий!
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