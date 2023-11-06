Тыква лучше сочетается с другими продуктами. Например, с творогом. Приготовьте творожную запеканку с тыквой и привычное блюдо получится не только вкусным, но и очень полезным и привлекательным на вид.
Как приготовить запеканку из тыквы и творога в домашних условиях
Для того чтобы приготовить запеканку из тыквы и творога, возьмите следующие ингредиенты:
- тыква — 500 г;
- творог — 400 г;
- яйца — 2 шт;
- пшеничная мука — 2 ст. л;
- манная крупа — 20 г;
- сливочное масло — 1 ст. л;
- сметана — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- сахар — 3 ст. л;
- ванилин — 1 ч. л.;
- сахарная пудра — по желанию.
Приготовление:
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- Тыкву помыть, вытереть, положить на противень и запечь в духовке примерно 30 минут при температуре 180°С.
- Ложкой выньте мякоть тыквы и положите ее в емкость.
- К тыкве добавьте творог, муку, яйца, обычный и ванильный сахар.
- Взбейте все ингредиенты миксером до однородной консистенции.
- Положите смесь в форму для запекания и поставьте ее в разогретую до 180°С духовку.
- Выпекайте примерно 35-40 минут до образования золотистой корочки.
Подавайте готовую запеканку из тыквы и творога со сметаной. При желании, присыпьте ее сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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