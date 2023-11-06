Тыква лучше сочетается с другими продуктами. Например, с творогом. Приготовьте творожную запеканку с тыквой и привычное блюдо получится не только вкусным, но и очень полезным и привлекательным на вид.

Как приготовить запеканку из тыквы и творога в домашних условиях

Для того чтобы приготовить запеканку из тыквы и творога, возьмите следующие ингредиенты:

тыква — 500 г;

творог — 400 г;

яйца — 2 шт;

пшеничная мука — 2 ст. л;

манная крупа — 20 г;

сливочное масло — 1 ст. л;

сметана — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

сахар — 3 ст. л;

ванилин — 1 ч. л.;

сахарная пудра — по желанию.

Приготовление:

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Тыкву помыть, вытереть, положить на противень и запечь в духовке примерно 30 минут при температуре 180°С.

Ложкой выньте мякоть тыквы и положите ее в емкость.

К тыкве добавьте творог, муку, яйца, обычный и ванильный сахар.

Взбейте все ингредиенты миксером до однородной консистенции.

Положите смесь в форму для запекания и поставьте ее в разогретую до 180°С духовку.

Выпекайте примерно 35-40 минут до образования золотистой корочки.

Подавайте готовую запеканку из тыквы и творога со сметаной. При желании, присыпьте ее сахарной пудрой.

Приятного аппетита!