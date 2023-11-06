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Еда

Как приготовить запеканку из тыквы и творога: пошаговый рецепт

6 ноября 2023, 11:26
Юлия Гайдук редакторка ленты
випічка
Источник: Pexels

Тыква лучше сочетается с другими продуктами. Например, с творогом. Приготовьте творожную запеканку с тыквой и привычное блюдо получится не только вкусным, но и очень полезным и привлекательным на вид.

Как приготовить запеканку из тыквы и творога в домашних условиях

Для того чтобы приготовить запеканку из тыквы и творога, возьмите следующие ингредиенты:

  • тыква — 500 г;
  • творог — 400 г;
  • яйца — 2 шт;
  • пшеничная мука — 2 ст. л;
  • манная крупа — 20 г;
  • сливочное масло — 1 ст. л;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — 3 ст. л;
  • ванилин — 1 ч. л.;
  • сахарная пудра — по желанию.

Приготовление:

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  • Тыкву помыть, вытереть, положить на противень и запечь в духовке примерно 30 минут при температуре 180°С.
  • Ложкой выньте мякоть тыквы и положите ее в емкость.
  • К тыкве добавьте творог, муку, яйца, обычный и ванильный сахар.
  • Взбейте все ингредиенты миксером до однородной консистенции.
  • Положите смесь в форму для запекания и поставьте ее в разогретую до 180°С духовку.
  • Выпекайте примерно 35-40 минут до образования золотистой корочки.

Подавайте готовую запеканку из тыквы и творога со сметаной. При желании, присыпьте ее сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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