Мармелад из тыквы, от которого гости будут в восторге. Как приготовить вкусный и ароматный десерт на Хэллоуин?

Пошаговый рецепт приготовления мармелада из тыквы, читайте в материале Факты ICTV.

Ингредиенты

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Тыква — 1 кг

Сахар — 400 г

Лимон — половинка

Масло — 1 с.л.

Сахарная пудра для посыпки — 1 ст.л.

Приготовление

Совет: Для приготовления мармелада лучше выбрать тыкву мускатных сортов, чтобы не добавлять лишнего сахара.

1. Тыкву тщательно моем, очищаем и нарезаем на кусочки 2-3 см. Затем термически обрабатываем.

Первый способ: запекаем в духовке 35-40 минут при температуре 180-200 °С.

Второй способ: готовим в пароварке: наливаем воду и варим 30 минут. Если нет пароварки, можно отварить тыкву в обычной кастрюле или мультиварке: заливаем кусочки водой таким образом, чтобы жидкость покрывала их лишь наполовину. Готовим под крышкой 15-20 минут.

2. Размягченную тыкву измельчаем блендером до однородности. К тыквенному пюре добавляем сахар и увариваем массу в течение 30 минут на самом маленьком огне, не забывая при этом постоянно ее помешивать.

3. После добавляем свежевыжатый лимонный сок и провариваем мармелад еще минут 10.

4. Снимаем с огня и, пока заготовка охлаждается, подготавливаем форму для мармелада — для этого можно взять противень с высокими бортиками, который надо застелить пергаментом (или пищевой пленкой). Силиконовые формы смазываем маслом.

5. Тыквенное пюре выливаем в форму слоем 1,5-2 см и ставим в духовку. Готовим до того момента, пока масса не станет упругой с плотной корочкой. Температура духовки должна быть минимальной. Хотя подсушить мармелад можно при комнатной температуре в течение 5-7 дней.

6. Готовый мармелад выкладываем на тарелку, нарезаем порционными кусочками и обсыпаем сахарной пудрой.

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Фото: Смачно