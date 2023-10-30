Мармелад із гарбуза, від якого гості будуть у захваті. Як приготувати смачний і ароматний десерт на Геловін?

Покроковий рецепт приготування мармеладу з гарбуза читайте у матеріалі Факти ICTV.

Інгредієнти

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Гарбуз – 1 кг

Цукор – 400 г

Лимон – половинка

Олія – 1 ст.л.

Цукрова пудра для присипки – 1 ст.л.

Приготування

Порада: Для приготування мармеладу краще вибрати гарбуз мускатних сортів, щоб не додавати зайвого цукру.

1. Гарбуз ретельно миємо, очищаємо та нарізаємо на шматочки 2-3 см. Потім термічно обробляємо. Перший спосіб: запікаємо в духовці 35-40 хвилин за температури 180- 200 °С. Другий спосіб: готуємо в пароварці: наливаємо воду та варимо 30 хвилин. Якщо немає пароварки, можна відварити гарбуз у звичайній каструлі або мультиварці: заливаємо шматочки водою таким чином, щоб рідина покривала їх лише наполовину. Готуємо під кришкою 15-20 хвилин.

2. Розм’якшений гарбуз подрібнюємо блендером до однорідності. До гарбузового пюре додаємо цукор та уварюємо масу протягом 30 хвилин на найменшому вогні, не забуваючи при цьому постійно її помішувати.

3. Після додаємо свіжовичавлений лимонний сік та проварюємо мармелад ще хвилин 10.

4. Знімаємо з вогню і, доки заготівля охолоджується, готуємо форму для мармеладу – для цього можна взяти деко з високими бортиками, яке треба застелити пергаментом (чи харчовою плівкою). Силіконові форми змащуємо олією.

5. Гарбузове пюре виливаємо в форму шаром 1,5-2 см та ставимо в духовку. Готуємо до того моменту, доки маса не стане пружною зі щільною скоринкою. Температура духовки має бути мінімальною. Хоча підсушити мармелад можна за кімнатної температури протягом 5-7 днів.

6. Готовий мармелад викладаємо на тарілку, нарізаємо порційними шматочками і обсипаємо цукровою пудрою.

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Фото: Смачно