Гарбуз краще смакує з іншими продуктами. Наприклад, із сиром. Приготуйте сирну запіканку з гарбузом і звична страва вийде не тільки смачною, а й дуже корисною та привабливою на вигляд.

Як приготувати запіканку з гарбуза та сиру в домашніх умовах

Для того, щоб приготувати запіканку з гарбуза та сиру, візьміть такі інгредієнти:

гарбуз – 500 г;

кисломолочний сир – 400 г;

яйця – 2 шт.;

пшеничне борошно – 2 ст. л.;

манна крупа – 20 г;

вершкове масло – 1 ст. л.;

сметана – 1 ст. л.;

сіль – до смаку;

цукор – 3 ст. л.;

ванілін – 1 ч. л.

цукрова пудра – на бажання.

Приготування:

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Гарбуз помити, витерти, покласти на деко та запекти в духовці приблизно 30 хвилин за температури 180°С.

Ложкою вийміть м’якуш гарбуза та покладіть його в ємність.

До гарбуза додайте кисломолочний сир, борошно, яйця, звичайний і ванільний цукор.

Збийте всі інгредієнти міксером до однорідної консистенції.

Покладіть суміш у форму для запікання та поставте її в розігріту до 180°С духовку.

Випікайте приблизно 35-40 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Подавайте готову запіканку з гарбуза та сиру зі сметаною. На бажання, присипте її цукровою пудрою.

Смачного!