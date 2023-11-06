Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Як приготувати запіканку з гарбуза та сиру: покроковий рецепт

6 Листопада 2023, 11:26
Юлія Гайдук редакторка стрічки
випічка
Джерело: Pexels

Гарбуз краще смакує з іншими продуктами. Наприклад, із сиром. Приготуйте сирну запіканку з гарбузом і звична страва вийде не тільки смачною, а й дуже корисною та привабливою на вигляд.

Як приготувати запіканку з гарбуза та сиру в домашніх умовах

Для того, щоб приготувати запіканку з гарбуза та сиру, візьміть такі інгредієнти:

  • гарбуз – 500 г;
  • кисломолочний сир – 400 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • пшеничне борошно – 2 ст. л.;
  • манна крупа – 20 г;
  • вершкове масло – 1 ст. л.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • сіль – до смаку;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • ванілін – 1 ч. л.
  • цукрова пудра – на бажання.

Приготування:

Зараз дивляться
  • Гарбуз помити, витерти, покласти на деко та запекти в духовці приблизно 30 хвилин за температури 180°С.
  • Ложкою вийміть м’якуш гарбуза та покладіть його в ємність.
  • До гарбуза додайте кисломолочний сир, борошно, яйця, звичайний і ванільний цукор.
  • Збийте всі інгредієнти міксером до однорідної консистенції.
  • Покладіть суміш у форму для запікання та поставте її в розігріту до 180°С духовку.
  • Випікайте приблизно 35-40 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Подавайте готову запіканку з гарбуза та сиру зі сметаною. На бажання, присипте її цукровою пудрою.

Смачного!

Читайте також:
Рецепт цукатівРецепт цукатів із гарбуза, які не відрізниш від манго

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь