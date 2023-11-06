Гарбуз краще смакує з іншими продуктами. Наприклад, із сиром. Приготуйте сирну запіканку з гарбузом і звична страва вийде не тільки смачною, а й дуже корисною та привабливою на вигляд.
Як приготувати запіканку з гарбуза та сиру в домашніх умовах
Для того, щоб приготувати запіканку з гарбуза та сиру, візьміть такі інгредієнти:
- гарбуз – 500 г;
- кисломолочний сир – 400 г;
- яйця – 2 шт.;
- пшеничне борошно – 2 ст. л.;
- манна крупа – 20 г;
- вершкове масло – 1 ст. л.;
- сметана – 1 ст. л.;
- сіль – до смаку;
- цукор – 3 ст. л.;
- ванілін – 1 ч. л.
- цукрова пудра – на бажання.
Приготування:
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- Гарбуз помити, витерти, покласти на деко та запекти в духовці приблизно 30 хвилин за температури 180°С.
- Ложкою вийміть м’якуш гарбуза та покладіть його в ємність.
- До гарбуза додайте кисломолочний сир, борошно, яйця, звичайний і ванільний цукор.
- Збийте всі інгредієнти міксером до однорідної консистенції.
- Покладіть суміш у форму для запікання та поставте її в розігріту до 180°С духовку.
- Випікайте приблизно 35-40 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Подавайте готову запіканку з гарбуза та сиру зі сметаною. На бажання, присипте її цукровою пудрою.
Смачного!
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