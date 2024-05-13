Румяная, сочная и аппетитная – вот какой получится у вас запеченная утка, по предложенному нами рецепту!

Основной секрет приготовления – мед и не только.

Итак, как приготовить утку в духовке и что добавить, чтобы получилась сочной – читайте в материале.

Покупайте исключительно свежую птицу! Если утка пахнет кисло, она скорее всего не свежая. Домашняя птица значительно жирнее магазинной. Поэтому стоит перед приготовлением срезать лишний жир.

Как определить свежесть утки при покупке? Обратите внимание на шкурку – идеально, когда она желтоватая, слегка блестящая, упругая и, что очень важно – не липкая. Само мясо должно иметь красноватый цвет.

Как запечь утку в духовке

Ингредиенты:

утка весом 2,5 кг

лук репчатый – 2 шт.

вино белое сухое – 200 мл

соль, молотый черный перец – по вкусу

мед – 1 ст. л.

хмели-сунели – 1 ст. л.

тимьян – 1 ч. л.

Утка в духовке: рецепт пошагово

Утку хорошо моем холодной водой и слегка обсушиваем. Лук чистим и натираем на крупной терке. Добавляем вино, мед, соль, перец, хмели-сунели и тимьян. Полученной смесью натираем утку и оставляем мариноваться при комнатной температуре на 2 часа. Затем помещаем в холодильник на 4-7 часов. Достаем утку, убираем лишний маринад. Фаршируем ее нарезанными ломтиками яблок. Утку фаршированную яблоками выкладываем в рукав для запекания и помещаем на противень. Запекаем в духовке при 190 °С около 1 часа 30 минут. За 15 минут до окончания приготовления рукав разрезаем и запекаем до приятного золотистого цвета.

Запеченная утка по проверенному временем рецепту готова. Подаем горячей. Вкусного празднования!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

Источник: smachno