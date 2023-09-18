Чернослив – это сушеные сливы, которые можно быстро приготовить благодаря духовке. Ведь если вы будете использовать способ сушки на солнце, сам процесс займет довольно долго – от 3 до 6 дней. При этом погода тоже должна способствовать этому процессу, что не совсем актуально в период осени. Как сделать чернослив в домашних условиях – читайте в материале.
Как сделать чернослив в домашних условиях: подготовка
Прежде чем засушить сливы, нужно выполнить несколько простых подготовительных шагов. К примеру:
- В первую очередь, переберите собранный урожай и выбросите гнилые и поврежденные плоды.
- После этого нужно промыть сливы под краном и вытереть или разложить на несколько минут на бумажные полотенца.
- Удалите косточки. Для этого разрежьте на две половины и извлеките косточку.
- Бланшируйте сливы. В 1 л кипятка растворите 1 десертную ложку пищевой соды и поместите их в этот раствор примерно на 20 секунд. При этом фрукты должны быть полностью погружены в воду.
- Кожица во время этой манипуляции должна потрескаться, что будет способствовать лучшему испарению жидкости в момент сушки.
- После бланширования сливы промойте еще раз под краном и высушите на бумажных полотенцах. Затем приступайте к сушке.
Как сделать чернослив в духовке
Сначала выложите сливы тонким слоем на специальные решетки, противень для выпечки, выстланный пергаментом, или же в формы. Разрезанные на две половины фрукты кладите шкуркой вниз.
Затем включите духовку и сушите в несколько этапов:
- Первые 5 часов – при температуре 50°C.
- Следующие 6 часов – при температуре 70°C.
- До готовности – при температуре 75-80°C.
Между каждым этапом формы обязательно извлекайте из духовки, переворачивайте сливы и полностью их охлаждайте.