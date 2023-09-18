Чернослив – это сушеные сливы, которые можно быстро приготовить благодаря духовке. Ведь если вы будете использовать способ сушки на солнце, сам процесс займет довольно долго – от 3 до 6 дней. При этом погода тоже должна способствовать этому процессу, что не совсем актуально в период осени. Как сделать чернослив в домашних условиях – читайте в материале.

Как сделать чернослив в домашних условиях: подготовка

Прежде чем засушить сливы, нужно выполнить несколько простых подготовительных шагов. К примеру:

В первую очередь, переберите собранный урожай и выбросите гнилые и поврежденные плоды. После этого нужно промыть сливы под краном и вытереть или разложить на несколько минут на бумажные полотенца. Удалите косточки. Для этого разрежьте на две половины и извлеките косточку. Бланшируйте сливы. В 1 л кипятка растворите 1 десертную ложку пищевой соды и поместите их в этот раствор примерно на 20 секунд. При этом фрукты должны быть полностью погружены в воду. Кожица во время этой манипуляции должна потрескаться, что будет способствовать лучшему испарению жидкости в момент сушки. После бланширования сливы промойте еще раз под краном и высушите на бумажных полотенцах. Затем приступайте к сушке.

Как сделать чернослив в духовке

Сначала выложите сливы тонким слоем на специальные решетки, противень для выпечки, выстланный пергаментом, или же в формы. Разрезанные на две половины фрукты кладите шкуркой вниз.

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Затем включите духовку и сушите в несколько этапов:

Первые 5 часов – при температуре 50°C. Следующие 6 часов – при температуре 70°C. До готовности – при температуре 75-80°C.

Между каждым этапом формы обязательно извлекайте из духовки, переворачивайте сливы и полностью их охлаждайте.