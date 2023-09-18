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Їжа

Як зробити чорнослив в домашніх умовах: рецепт смачних сушених слив

18 Вересня 2023, 15:16
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як зробити чорнослив в домашніх умовах: рецепт смачних сушених слив
Джерело: Unsplash

Чорнослив – це сушені сливи, які можна швидко приготувати завдяки духовці. Адже якщо ви будете використовувати спосіб сушіння на сонці, сам процес займе доволі довго часу – від 3 до 6 днів. Водночас погода повинна теж сприяти цьому процесу, що не зовсім актуально в період осені. Як зробити чорнослив у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як зробити чорнослив в домашніх умовах: підготовка

Перед тим, як засушити сливи, потрібно виконати кілька простих підготовчих кроків. Наприклад:

  1. Спершу переберіть зібраний урожай і викиніть гнилі та ушкоджені плоди.
  2. Після цього потрібно промити сливи під краном і витерти або розкласти на декілька хвилин на паперові рушники.
  3. Видаліть кісточки. Для цього розріжте на дві половини та вийміть кісточку.
  4. Бланшуйте сливи. В 1 л окропу розчиніть 1 десертну ложку харчової соди й помістіть їх у цей розчин приблизно на 20 секунд. Фрукти мають бути повністю занурені у воду.
  5. Шкірка під час цієї маніпуляції повинна потріскатися, що сприятиме кращому випаровуванню рідини в момент сушіння.
  6. Після бланшування сливи ще раз промийте під краном і висушіть на паперових рушниках. Потім розпочинайте сушіння.

Як зробити чорнослив в духовці

Спочатку викладіть сливи тонким шаром на спеціальні решітки, деко для випічки, вистелене пергаментом, або ж у форми. Розрізані на дві половини фрукти кладіть шкіркою вниз.

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Потім вмикайте духовку і сушіть в кілька етапів:

  1. Перші 5 годин – за температури 50°C.
  2. Наступні 6 годин – за температури 70°C.
  3. До готовності – за температури 75-80°C.

Між кожним етапом форми обов’язково діставайте з духовки, перевертайте сливи та повністю їх охолоджуйте.

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