Чорнослив – це сушені сливи, які можна швидко приготувати завдяки духовці. Адже якщо ви будете використовувати спосіб сушіння на сонці, сам процес займе доволі довго часу – від 3 до 6 днів. Водночас погода повинна теж сприяти цьому процесу, що не зовсім актуально в період осені. Як зробити чорнослив у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як зробити чорнослив в домашніх умовах: підготовка

Перед тим, як засушити сливи, потрібно виконати кілька простих підготовчих кроків. Наприклад:

Спершу переберіть зібраний урожай і викиніть гнилі та ушкоджені плоди. Після цього потрібно промити сливи під краном і витерти або розкласти на декілька хвилин на паперові рушники. Видаліть кісточки. Для цього розріжте на дві половини та вийміть кісточку. Бланшуйте сливи. В 1 л окропу розчиніть 1 десертну ложку харчової соди й помістіть їх у цей розчин приблизно на 20 секунд. Фрукти мають бути повністю занурені у воду. Шкірка під час цієї маніпуляції повинна потріскатися, що сприятиме кращому випаровуванню рідини в момент сушіння. Після бланшування сливи ще раз промийте під краном і висушіть на паперових рушниках. Потім розпочинайте сушіння.

Як зробити чорнослив в духовці

Спочатку викладіть сливи тонким шаром на спеціальні решітки, деко для випічки, вистелене пергаментом, або ж у форми. Розрізані на дві половини фрукти кладіть шкіркою вниз.

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Потім вмикайте духовку і сушіть в кілька етапів:

Перші 5 годин – за температури 50°C. Наступні 6 годин – за температури 70°C. До готовності – за температури 75-80°C.

Між кожним етапом форми обов’язково діставайте з духовки, перевертайте сливи та повністю їх охолоджуйте.