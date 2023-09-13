Мариновані сливи – це справді дуже смачна заготовка з неймовірно приємним ароматом. Вони чудово підходять до м’ясних страв, сирів, салатів або їх можна подавати на десерт.

Мариновані сливи з часником без стерилізації

Інгредієнти

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2,5 кг твердих слив

8 головок часника

1 червоний гострий перець

7 духмяних перців горошком

1 невеликий пучок зелені петрушки

1 невеликий пучок зелені базіліка

5 ст. л. 9% оцту

6 ст. л. цукру

2 ст. л. солі

3 л води

Приготування

Очищаємо часник, кількість зубчиків має відповідати кількості слив. Великі зубчики можна розрізати на половинки. Миємо сливи через невеликий надріз видаляємо кісточки та вставляємо часник. На дно стерилізованих банок кладемо духмяний перець, шматочки гострого перцю, гілочки петрушки і базиліка. Заповнюємо банки сливами з часником. Наливаємо у банки зі сливами окріп і даємо настоятися близько 30-35 хвилин. Потім зливаємо рідину в каструлю і готуємо маринад: всипаємо цукор і сіль, і після того, як маринад закипіть, додаємо оцет. Знімаємо з вогню та розливаємо по банках. Накриваємо стерилізованими кришками і закриваємо. Перевертаємо банки та охолоджуємо при кімнатній температурі. Зберігаємо в прохолодному приміщенні.

Слива в маринаді з яблучним оцтом

Інгредієнти

1 кг слив

250мл яблучного оцту

400 г цукру

4 склянки води

Гвоздика і мелена кориця – за смаком

Приготування

Фрукти добре миємо і проколюємо у двох місцях. Щільно складаємо в попередньо простерилізовані банки. У киплячій воді змішуємо оцет з цукром і спеціями. Даємо прокипіти. Заливаємо банку, наповнену плодами, і накриваємо, залишивши на 8 годин. Потім маринад зливаємо в ємність, і накривши кришкою кип’ятимо 5 хвилин. Заливаємо плоди. Коли банки охолонуть, закриваємо капроновими кришками.

Закусочні мариновані сливи

Інгредієнти

5 кг слива (бажано сорту угорка)

330 мл 9% оцту

1,5 кг цукру

1 ст. л. гвоздики

20 г лаврового листа

1 ст. л. кориці

Приготування

У великій каструлі перемішуємо цукор і оцет, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Перекладаємо сливи в цукрову масу, накриваємо бавовняним рушником (щоб конденсат з кришки не стікав в маринад) та залишаємо на одну добу. Коли слива пустить сік, маринаду стане трохи більше, хоча на дні каструлі може залишитися цукровий шар. Рідину потрібно злити в окремий посуд, довести до кипіння, залити сливу і знову залишити на добу під бавовняним рушником. На третю і четверту добу повторюємо: маринад зливаємо, доводимо до кипіння, заливаємо сливу, залишаємо на 24 години. На п’ятий день слива має просочитися усіма прянощами та увібрати смак прянощів. Тож ставимо каструлю на плиту, нагріваємо, а потім сливи розкладаємо по банках. Гарячий маринад доводимо до кипіння, а потім заливаємо мариновану сливу в банках. Закриваємо банки кришками, накриваємо рушником та залишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження.

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Фото: Згенеровано ШІ