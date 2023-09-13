Мариновані сливи – це справді дуже смачна заготовка з неймовірно приємним ароматом. Вони чудово підходять до м’ясних страв, сирів, салатів або їх можна подавати на десерт.
Мариновані сливи з часником без стерилізації
Інгредієнти
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- 2,5 кг твердих слив
- 8 головок часника
- 1 червоний гострий перець
- 7 духмяних перців горошком
- 1 невеликий пучок зелені петрушки
- 1 невеликий пучок зелені базіліка
- 5 ст. л. 9% оцту
- 6 ст. л. цукру
- 2 ст. л. солі
- 3 л води
Приготування
- Очищаємо часник, кількість зубчиків має відповідати кількості слив. Великі зубчики можна розрізати на половинки.
- Миємо сливи через невеликий надріз видаляємо кісточки та вставляємо часник.
- На дно стерилізованих банок кладемо духмяний перець, шматочки гострого перцю, гілочки петрушки і базиліка. Заповнюємо банки сливами з часником.
- Наливаємо у банки зі сливами окріп і даємо настоятися близько 30-35 хвилин.
- Потім зливаємо рідину в каструлю і готуємо маринад: всипаємо цукор і сіль, і після того, як маринад закипіть, додаємо оцет.
- Знімаємо з вогню та розливаємо по банках. Накриваємо стерилізованими кришками і закриваємо.
- Перевертаємо банки та охолоджуємо при кімнатній температурі. Зберігаємо в прохолодному приміщенні.
Слива в маринаді з яблучним оцтом
Інгредієнти
- 1 кг слив
- 250мл яблучного оцту
- 400 г цукру
- 4 склянки води
- Гвоздика і мелена кориця – за смаком
Приготування
- Фрукти добре миємо і проколюємо у двох місцях.
- Щільно складаємо в попередньо простерилізовані банки.
- У киплячій воді змішуємо оцет з цукром і спеціями. Даємо прокипіти.
- Заливаємо банку, наповнену плодами, і накриваємо, залишивши на 8 годин.
- Потім маринад зливаємо в ємність, і накривши кришкою кип’ятимо 5 хвилин.
- Заливаємо плоди. Коли банки охолонуть, закриваємо капроновими кришками.
Закусочні мариновані сливи
Інгредієнти
- 5 кг слива (бажано сорту угорка)
- 330 мл 9% оцту
- 1,5 кг цукру
- 1 ст. л. гвоздики
- 20 г лаврового листа
- 1 ст. л. кориці
Приготування
- У великій каструлі перемішуємо цукор і оцет, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння.
- Перекладаємо сливи в цукрову масу, накриваємо бавовняним рушником (щоб конденсат з кришки не стікав в маринад) та залишаємо на одну добу.
- Коли слива пустить сік, маринаду стане трохи більше, хоча на дні каструлі може залишитися цукровий шар. Рідину потрібно злити в окремий посуд, довести до кипіння, залити сливу і знову залишити на добу під бавовняним рушником.
- На третю і четверту добу повторюємо: маринад зливаємо, доводимо до кипіння, заливаємо сливу, залишаємо на 24 години.
- На п’ятий день слива має просочитися усіма прянощами та увібрати смак прянощів. Тож ставимо каструлю на плиту, нагріваємо, а потім сливи розкладаємо по банках.
- Гарячий маринад доводимо до кипіння, а потім заливаємо мариновану сливу в банках.
- Закриваємо банки кришками, накриваємо рушником та залишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження.
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Фото: Згенеровано ШІ