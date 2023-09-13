Маринованные сливы — это действительно очень вкусная заготовка с невероятно приятным ароматом. Они прекрасно подходят к мясным блюдам, сырам, салатам, или их можно подавать на десерт.

Маринованные сливы с чесноком без стерилизации

Ингредиенты

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2,5 кг твердых слив

8 головок чеснока

1 красный острый перец

7 душистых перцев горошком

1 небольшой пучок зелени петрушки

1 небольшой пучок зелени базилика

5 ст. л. 9% уксуса

6 ст. л. сахара

2 ст. л. соли

3 л воды

Приготовление

Очищаем чеснок, количество зубчиков должно соответствовать количеству слив. Большие зубчики можно разрезать на половинки. Моем сливы через небольшой надрез удаляем косточки и вставляем чеснок.

На дно стерилизованных банок кладем душистый перец, кусочки острого перца, веточки петрушки и базилика. Заполняем банки сливами с чесноком. Наливаем в банки со сливами кипяток и даем настояться около 30-35 минут. Затем сливаем жидкость в кастрюлю и готовим маринад: всыпаем сахар и соль, и после того, как маринад закипит, добавляем уксус. Снимаем с огня и разливаем по банкам. Накрываем стерилизованными крышками и закрываем. Переворачиваем банки и охлаждаем при комнатной температуре. Храним в прохладном помещении.

Слива в маринаде с яблочным уксусом

Ингредиенты

1 кг слив

250мл яблочного уксуса

400 г сахара

4 стакана воды

гвоздика и молотая корица — по вкусу

Приготовление

Фрукты хорошо моем и прокалываем в двух местах. Плотно складываем в предварительно простерилизованные банки. В кипящей воде смешиваем уксус с сахаром и специями. Даем прокипеть. Заливаем банку, наполненную плодами, и накрываем, оставляем на 8 часов. Затем маринад сливаем в емкость, и накрыв крышкой кипятим 5 минут. Заливаем плоды. Когда банки остынут, закрываем капроновыми крышками.

Закусочные маринованные сливы

Ингредиенты

5 кг слива (желательно сорта венгерка)

330 мл 9% уксуса

1,5 кг сахара

1 ст. л. гвоздики

20 г лаврового листа

1 ст. л. корицы

Приготовление

В большой кастрюле перемешиваем сахар и уксус, ставим на огонь, доводим до кипения.

Перекладываем сливы в сахарную массу, накрываем хлопчатобумажным полотенцем (чтобы конденсат с крышки не стекал в маринад) и оставляем на одни сутки. Когда слива пустит сок, маринада станет немного больше, хотя на дне кастрюли может остаться сахарный слой. Жидкость нужно слить в отдельную посуду, довести до кипения, залить сливу и снова оставить на сутки под хлопчатобумажным полотенцем. На третьи и четвертые сутки повторяем: маринад сливаем, доводим до кипения, заливаем сливу, оставляем на 24 часа. На пятый день слива должна пропитаться всеми пряностями и впитать вкус пряностей. Поэтому ставим кастрюлю на плиту, нагреваем, а затем сливы раскладываем по банкам. Горячий маринад доводим до кипения, а затем заливаем маринованную сливу в банках.

Закрываем банки крышками, накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре до полного остывания.

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Фото: Сгенерировано ИИ