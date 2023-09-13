Маринованные сливы — это действительно очень вкусная заготовка с невероятно приятным ароматом. Они прекрасно подходят к мясным блюдам, сырам, салатам, или их можно подавать на десерт.
Маринованные сливы с чесноком без стерилизации
Ингредиенты
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- 2,5 кг твердых слив
- 8 головок чеснока
- 1 красный острый перец
- 7 душистых перцев горошком
- 1 небольшой пучок зелени петрушки
- 1 небольшой пучок зелени базилика
- 5 ст. л. 9% уксуса
- 6 ст. л. сахара
- 2 ст. л. соли
- 3 л воды
Приготовление
- Очищаем чеснок, количество зубчиков должно соответствовать количеству слив. Большие зубчики можно разрезать на половинки.
- Моем сливы через небольшой надрез удаляем косточки и вставляем чеснок.
На дно стерилизованных банок кладем душистый перец, кусочки острого перца, веточки петрушки и базилика. Заполняем банки сливами с чесноком.
- Наливаем в банки со сливами кипяток и даем настояться около 30-35 минут.
- Затем сливаем жидкость в кастрюлю и готовим маринад: всыпаем сахар и соль, и после того, как маринад закипит, добавляем уксус.
- Снимаем с огня и разливаем по банкам. Накрываем стерилизованными крышками и закрываем.
- Переворачиваем банки и охлаждаем при комнатной температуре. Храним в прохладном помещении.
Слива в маринаде с яблочным уксусом
Ингредиенты
- 1 кг слив
- 250мл яблочного уксуса
- 400 г сахара
- 4 стакана воды
- гвоздика и молотая корица — по вкусу
Приготовление
- Фрукты хорошо моем и прокалываем в двух местах. Плотно складываем в предварительно простерилизованные банки.
- В кипящей воде смешиваем уксус с сахаром и специями. Даем прокипеть. Заливаем банку, наполненную плодами, и накрываем, оставляем на 8 часов.
- Затем маринад сливаем в емкость, и накрыв крышкой кипятим 5 минут.
- Заливаем плоды. Когда банки остынут, закрываем капроновыми крышками.
Закусочные маринованные сливы
Ингредиенты
- 5 кг слива (желательно сорта венгерка)
- 330 мл 9% уксуса
- 1,5 кг сахара
- 1 ст. л. гвоздики
- 20 г лаврового листа
- 1 ст. л. корицы
Приготовление
- В большой кастрюле перемешиваем сахар и уксус, ставим на огонь, доводим до кипения.
Перекладываем сливы в сахарную массу, накрываем хлопчатобумажным полотенцем (чтобы конденсат с крышки не стекал в маринад) и оставляем на одни сутки.
- Когда слива пустит сок, маринада станет немного больше, хотя на дне кастрюли может остаться сахарный слой. Жидкость нужно слить в отдельную посуду, довести до кипения, залить сливу и снова оставить на сутки под хлопчатобумажным полотенцем.
- На третьи и четвертые сутки повторяем: маринад сливаем, доводим до кипения, заливаем сливу, оставляем на 24 часа.
- На пятый день слива должна пропитаться всеми пряностями и впитать вкус пряностей. Поэтому ставим кастрюлю на плиту, нагреваем, а затем сливы раскладываем по банкам.
- Горячий маринад доводим до кипения, а затем заливаем маринованную сливу в банках.
Закрываем банки крышками, накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре до полного остывания.
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Фото: Сгенерировано ИИ