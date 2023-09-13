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Еда

Маринованные сливы: три рецепта вкусной заготовки на зиму

13 сентября 2023, 13:23
Марина Мелехова редактор
мариновані сливи

Маринованные сливы — это действительно очень вкусная заготовка с невероятно приятным ароматом. Они прекрасно подходят к мясным блюдам, сырам, салатам, или их можно подавать на десерт.

Маринованные сливы с чесноком без стерилизации

Ингредиенты

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  • 2,5 кг твердых слив
  • 8 головок чеснока
  • 1 красный острый перец
  • 7 душистых перцев горошком
  • 1 небольшой пучок зелени петрушки
  • 1 небольшой пучок зелени базилика
  • 5 ст. л. 9% уксуса
  • 6 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 3 л воды

Приготовление

  1. Очищаем чеснок, количество зубчиков должно соответствовать количеству слив. Большие зубчики можно разрезать на половинки.
  2. Моем сливы через небольшой надрез удаляем косточки и вставляем чеснок.
    На дно стерилизованных банок кладем душистый перец, кусочки острого перца, веточки петрушки и базилика. Заполняем банки сливами с чесноком.
  3. Наливаем в банки со сливами кипяток и даем настояться около 30-35 минут.
  4. Затем сливаем жидкость в кастрюлю и готовим маринад: всыпаем сахар и соль, и после того, как маринад закипит, добавляем уксус.
  5. Снимаем с огня и разливаем по банкам. Накрываем стерилизованными крышками и закрываем.
  6. Переворачиваем банки и охлаждаем при комнатной температуре. Храним в прохладном помещении.

Слива в маринаде с яблочным уксусом

Ингредиенты

  • 1 кг слив
  • 250мл яблочного уксуса
  • 400 г сахара
  • 4 стакана воды
  • гвоздика и молотая корица — по вкусу

Приготовление

  1.  Фрукты хорошо моем и прокалываем в двух местах. Плотно складываем в предварительно простерилизованные банки.
  2. В кипящей воде смешиваем уксус с сахаром и специями. Даем прокипеть. Заливаем банку, наполненную плодами, и накрываем, оставляем на 8 часов.
  3. Затем маринад сливаем в емкость, и накрыв крышкой кипятим 5 минут.
  4. Заливаем плоды. Когда банки остынут, закрываем капроновыми крышками.

Закусочные маринованные сливы

Ингредиенты

  • 5 кг слива (желательно сорта венгерка)
  • 330 мл 9% уксуса
  • 1,5 кг сахара
  • 1 ст. л. гвоздики
  • 20 г лаврового листа
  • 1 ст. л. корицы

Приготовление

  1. В большой кастрюле перемешиваем сахар и уксус, ставим на огонь, доводим до кипения.
    Перекладываем сливы в сахарную массу, накрываем хлопчатобумажным полотенцем (чтобы конденсат с крышки не стекал в маринад) и оставляем на одни сутки.
  2. Когда слива пустит сок, маринада станет немного больше, хотя на дне кастрюли может остаться сахарный слой. Жидкость нужно слить в отдельную посуду, довести до кипения, залить сливу и снова оставить на сутки под хлопчатобумажным полотенцем.
  3. На третьи и четвертые сутки повторяем: маринад сливаем, доводим до кипения, заливаем сливу, оставляем на 24 часа.
  4. На пятый день слива должна пропитаться всеми пряностями и впитать вкус пряностей. Поэтому ставим кастрюлю на плиту, нагреваем, а затем сливы раскладываем по банкам.
  5. Горячий маринад доводим до кипения, а затем заливаем маринованную сливу в банках.
    Закрываем банки крышками, накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре до полного остывания.

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Фото: Сгенерировано ИИ

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