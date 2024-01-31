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Как сделать шоколадную помадку: рецепт из какао

31 января 2024, 17:54
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Шоколадна помадка

Домашняя выпечка есть, а шоколада для помадки нет? Делимся рецептом приготовления шоколадной помадки из какао. Использовать ее можно для покрытия тортов, пирогов, кексов, пирожных, пончиков и булочек.

По этому рецепту она получается просто роскошная, с волшебным ароматом и непревзойденным вкусом шоколада.

Чтобы сделать шоколадную помадку, нам понадобятся доступные каждому ингредиенты: какао-порошок, крахмал, сахар и молоко.

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Шоколадная помадка: рецепт

Чтобы оттенить сладкий вкус, в конце приготовления можно добавить 1 ч. л. сока лимона.

Ингредиенты:

  • какао – 3 ст. л.
  • молоко или сливки (не жирные) – 100 мл
  • крахмал кукурузный – 1 ст. л.
  • сахар – 5 ст. л.
  • ваниль – щепотка
  • сливочное масло – 50 г или масло рафинированное – 2 ст. л.

Как приготовить шоколадную помадку:

  1. В небольшой кастрюльке хорошо смешиваем какао, сахар, крахмал и ваниль.
  2. Затем вливаем теплое молоко или сливки, перемешиваем.
  3. Вливаем растопленное сливочное или растительное масло, еще раз перемешиваем.
  4. Ставим кастрюлю на огонь и готовим, постоянно помешивая, до загустения.
  5. Шоколадная помадка готова. Украшаем кондитерские изделия обязательно теплой помадкой.

В готовую шоколадную пасту можно добавить поджаренные измельченные орехи и цукаты и намазывать ее на хлеб или печенье.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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