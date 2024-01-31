Домашняя выпечка есть, а шоколада для помадки нет? Делимся рецептом приготовления шоколадной помадки из какао. Использовать ее можно для покрытия тортов, пирогов, кексов, пирожных, пончиков и булочек.
По этому рецепту она получается просто роскошная, с волшебным ароматом и непревзойденным вкусом шоколада.
Чтобы сделать шоколадную помадку, нам понадобятся доступные каждому ингредиенты: какао-порошок, крахмал, сахар и молоко.
Сейчас смотрят
Шоколадная помадка: рецепт
Чтобы оттенить сладкий вкус, в конце приготовления можно добавить 1 ч. л. сока лимона.
Ингредиенты:
- какао – 3 ст. л.
- молоко или сливки (не жирные) – 100 мл
- крахмал кукурузный – 1 ст. л.
- сахар – 5 ст. л.
- ваниль – щепотка
- сливочное масло – 50 г или масло рафинированное – 2 ст. л.
Как приготовить шоколадную помадку:
- В небольшой кастрюльке хорошо смешиваем какао, сахар, крахмал и ваниль.
- Затем вливаем теплое молоко или сливки, перемешиваем.
- Вливаем растопленное сливочное или растительное масло, еще раз перемешиваем.
- Ставим кастрюлю на огонь и готовим, постоянно помешивая, до загустения.
- Шоколадная помадка готова. Украшаем кондитерские изделия обязательно теплой помадкой.
В готовую шоколадную пасту можно добавить поджаренные измельченные орехи и цукаты и намазывать ее на хлеб или печенье.
Читайте также:Шоколадная глазурь: рецепт за считанные минуты
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.